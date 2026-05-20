Todos los looks de los famosos en el estreno de Secreto en la Montaña

20 May, 2026 12:05 a. m. EST
Benjamín Vicuña, Javier Daulte y Esteban Lamothe en la función de prensa de Secreto en la Montaña, su nueva obra Con un look relajado, Marcos Carnevale dijo presente en el teatro Siempre diva, Graciela Alfano lució un vestido al cuerpo y un abrigo de piel Tomás Rottemberg y Natalie Pérez estuvieron en el estreno Alejandro Gravier y Valeria Mazza sonrieron ante las cámaras con looks sobrios Esteban Lamothe posó con los brazos cruzados en la previa de la función de prensa Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, se animó a un conjunto denim y zapatillas amarillas Débora Nishimoto, pareja de Esteban Lamothe, también acudió a la función Diego Peretti se sumó con su novia Andrea y su hija Mora Parte del elenco de "Chat de Mamis": Eugenia Tobal, Lionel Arostegui, Manuela Pal, Carla Conte y Berenice Gandullo Maida Andrenacci y Héctor Díaz con looks elegantes en la obra Dan Breitman también llegó a la función de prensa de Secreto en la Montaña Nicolás García Hume y Bárbara Lombardo fueron juntos a Multiteatro para presenciar la función Malena Guinzburg y Adrián Montesoro se mostraron juntos y sonrientes en la entrada Sofía Morandi y Andrea Lovera, figuras de Hairspray, fueron parte del estreno Pablo Albella y Flor Regidor Roberto Piazza y Walter Vázquez Valeria Mazza Héctor Maugeri Valeria Mazza Ingrid Pelicori Graciela Alfano Nora Briozzo Facundo Mazzei Marcela Baños Fabián Medina Flores Paula Varela Agustín Sullivan Gerónimo Klein y Micaela Vázquez Pampito Perelló Aciar Kevin "Kevsho" Roberto Paula Marull, María Marull y su hija, Rosa Szifrón Javier Fabracci Patricia Echegoyen y Rodrigo Prado del Río Marita Ballesteros