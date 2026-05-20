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Todos los looks de los famosos en el estreno de Secreto en la Montaña

En Multiteatro se celebró la primera función de la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. Las imágenes de las figuras que se acercaron a Calle Corrientes para ser parte

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Benjamín Vicuña, Javier Daulte y Esteban Lamothe en la función de prensa de Secreto en la Montaña, su nueva obra
Benjamín Vicuña, Javier Daulte y Esteban Lamothe en la función de prensa de Secreto en la Montaña, su nueva obra
Con un look relajado, Marcos Carnevale dijo presente en el teatro
Con un look relajado, Marcos Carnevale dijo presente en el teatro
Siempre diva, Graciela Alfano lució un vestido al cuerpo y un abrigo de piel
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Tomás Rottemberg y Natalie Pérez estuvieron en el estreno
Tomás Rottemberg y Natalie Pérez estuvieron en el estreno
Alejandro Gravier y Valeria Mazza sonrieron ante las cámaras con looks sobrios
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Esteban Lamothe posó con los brazos cruzados en la previa de la función de prensa
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Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, se animó a un conjunto denim y zapatillas amarillas
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Débora Nishimoto, pareja de Esteban Lamothe, también acudió a la función
Débora Nishimoto, pareja de Esteban Lamothe, también acudió a la función
Diego Peretti se sumó con su novia Andrea y su hija Mora
Diego Peretti se sumó con su novia Andrea y su hija Mora
Parte del elenco de "Chat de Mamis": Eugenia Tobal, Lionel Arostegui, Manuela Pal, Carla Conte y Berenice Gandullo
Parte del elenco de "Chat de Mamis": Eugenia Tobal, Lionel Arostegui, Manuela Pal, Carla Conte y Berenice Gandullo
Maida Andrenacci y Héctor Díaz con looks elegantes en la obra
Maida Andrenacci y Héctor Díaz con looks elegantes en la obra
Dan Breitman también llegó a la función de prensa de Secreto en la Montaña
Dan Breitman también llegó a la función de prensa de Secreto en la Montaña
Nicolás García Hume y Bárbara Lombardo fueron juntos a Multiteatro para presenciar la función
Nicolás García Hume y Bárbara Lombardo fueron juntos a Multiteatro para presenciar la función
Malena Guinzburg y Adrián Montesoro se mostraron juntos y sonrientes en la entrada
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Sofía Morandi y Andrea Lovera, figuras de Hairspray, fueron parte del estreno
Sofía Morandi y Andrea Lovera, figuras de Hairspray, fueron parte del estreno
Pablo Albella y Flor Regidor
Pablo Albella y Flor Regidor
Roberto Piazza y Walter Vázquez
Roberto Piazza y Walter Vázquez
Valeria Mazza
Valeria Mazza
Héctor Maugeri
Héctor Maugeri
Valeria Mazza
Valeria Mazza
Ingrid Pelicori
Ingrid Pelicori
Graciela Alfano
Graciela Alfano
Nora Briozzo
Nora Briozzo
Facundo Mazzei
Facundo Mazzei
Marcela Baños
Marcela Baños
Fabián Medina Flores
Fabián Medina Flores
Paula Varela
Paula Varela
Agustín Sullivan
Agustín Sullivan
Gerónimo Klein y Micaela Vázquez
Gerónimo Klein y Micaela Vázquez
Pampito Perelló Aciar
Pampito Perelló Aciar
Kevin "Kevsho" Roberto
Kevin "Kevsho" Roberto
Paula Marull, María Marull y su hija, Rosa Szifrón
Paula Marull, María Marull y su hija, Rosa Szifrón
Javier Fabracci
Javier Fabracci
Patricia Echegoyen y Rodrigo Prado del Río
Patricia Echegoyen y Rodrigo Prado del Río
Marita Ballesteros
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