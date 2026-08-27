Rayman Legends: Retold suma ‘La Macarena’ a sus cuatro nuevas fases musicales

Rayman Legends Retold presenta su tráiler.

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Ubisoft presentó un nuevo nivel musical de Rayman Legends: Retold basado en La Macarena durante la Opening Night Live de Gamescom. El remake completo del juego de plataformas de 2013 se lanzará el 1 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC.

La nueva secuencia utiliza la canción de Los del Río, el dúo español que convirtió La Macarena en un éxito internacional durante la década de 1990. El tráiler permite escuchar la adaptación preparada para el juego y ver cómo su ritmo se integra en una fase musical, una clase de nivel en la que los movimientos, obstáculos y acciones se coordinan con la pista de audio.

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La elección amplía la lista de canciones confirmadas para el remake. Ubisoft ya había revelado una fase construida alrededor de U Can’t Touch This, el tema de M.C. Hammer. Ambas formarán parte de las cuatro nuevas etapas musicales incluidas en Retold, aunque todavía no se anunciaron las otras dos canciones.

El contenido está siendo desarrollado por Ubisoft Milán y Ubisoft Montpellier. Este último estudio tiene una relación directa con la serie y participó en la creación del juego original. La presentación de Gamescom se concentró en La Macarena y no detalló si la fase recuperará escenarios conocidos o si transcurrirá dentro de una zona creada específicamente para el remake.

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Los cambios frente al juego de 2013

El proyecto reconstruye Rayman Legends, publicado originalmente en 2013 durante la etapa de Wii U. Aquella entrega fue el último juego principal de Rayman durante más de una década, aunque luego apareció en otras plataformas mediante conversiones y reediciones.

Retold reemplazará la presentación visual original con gráficos tridimensionales creados mediante Snowdrop, el motor tecnológico de Ubisoft. Un motor agrupa las herramientas empleadas para producir elementos como iluminación, animaciones, físicas y escenarios. La información disponible no precisa hasta qué punto cambiarán el control y la estructura de los niveles clásicos.

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La renovación irá más allá del apartado gráfico. El remake incorporará contenido argumental, un sexto reino y escenas cinemáticas con voces. Ubisoft también había publicado un primer avance con doblaje al castellano, aunque todavía no detalló todas las opciones de idioma que estarán disponibles en cada región.

La inclusión de un reino adicional indica que habrá zonas que no estaban presentes en la edición de 2013. Ubisoft tampoco reveló cuánto durará ese contenido ni cómo se integrará con el recorrido original. Las cuatro fases musicales nuevas estarán entre las incorporaciones más visibles, ya que este tipo de niveles fue uno de los componentes característicos de Rayman Legends.

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Rayman Legends Retold, de Ubisoft

Fecha, plataformas y futuro de la saga

Rayman Legends: Retold estará disponible el 1 de octubre de 2026 en las consolas actuales de Sony, Microsoft y Nintendo, además de computadoras. Las fuentes no mencionan versiones para PlayStation 4, Xbox One o la primera Nintendo Switch.

La misma fecha fue anunciada para Rayman Origins: Enhanced Edition en Nintendo Switch 2. Esa edición mejorada estará incluida en varias ediciones vinculadas con el lanzamiento de Retold, aunque todavía no se proporcionó una lista completa de contenidos y precios para cada paquete.

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Ubisoft confirmó que ya piensa en futuros proyectos de la franquicia más allá de este remake, pero evitó dar nombres, fechas o plataformas. Informaciones previas señalaron que el rendimiento comercial de Retold podría influir en una posible aprobación de Rayman 4, una entrega que por ahora no fue anunciada oficialmente.

Hasta el momento, el único lanzamiento principal confirmado es Rayman Legends: Retold, previsto para el 1 de octubre de 2026.

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