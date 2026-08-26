Retiran del mercado donas de chocolate vendidas en tiendas y plataformas online por leche no declarada que puede provocar reacciones graves

La FDA anunció el retiro de un lote de Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts por contener leche no declarada en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció que The Better Bakehouse Snack Company retiró del mercado un lote específico de Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts por contener leche no declarada en el etiquetado. El episodio se conoció tras reportarse una reacción alérgica, lo que llevó a la empresa a advertir sobre el peligro que representa este producto para personas alérgicas o con sensibilidad a la leche. El retiro afecta a productos vendidos en tiendas físicas y a través de plataformas en línea como Amazon.

Según la información oficial publicada por la FDA, la medida involucra exclusivamente las cajas de 7,05 onzas (200 gramos) con cinco sobres individuales de 1,41 onzas (40 gramos), código UPC 3 50041 39210 3, lote 26078 y fecha de consumo preferente del 15 de septiembre de 2026. El incidente ocurrió después de que la empresa recibiera un informe de reacción alérgica, aunque la persona afectada ya se encuentra recuperada. La compañía y su fabricante rastrearon el origen del error en el etiquetado y tomaron medidas para corregirlo.

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La advertencia de la FDA subraya que quienes tienen alergia o sensibilidad a la leche pueden enfrentar reacciones graves o potencialmente mortales al consumir el producto. La agencia explicó que la distribución de estos donuts alcanzó puntos de venta en todo el país, tanto en tiendas físicas como online. El producto fue fabricado y distribuido en marzo de 2026.

¿Por qué se retiraron los Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts?

El retiro anunciado por The Better Bakehouse Snack Company afecta únicamente a un lote específico, identificado tanto por la fecha de vencimiento como por el código de lote. El problema surgió porque el alérgeno lácteo no figuraba en la lista de ingredientes, lo que representa un riesgo concreto para quienes padecen alergia a la leche. La FDA precisó que incluso cantidades mínimas de leche pueden causar síntomas severos, como dificultad respiratoria, hinchazón, problemas digestivos o anafilaxia.

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Tras la confirmación de una reacción alérgica asociada a este producto, la empresa activó los protocolos de gestión de riesgos alimentarios y notificó al organismo regulador, que publicó el retiro en su sitio web oficial. Según los lineamientos de la FDA, los consumidores deben corroborar los datos impresos en el empaque antes de consumir el producto.

The Better Bakehouse Snack Company inició el retiro tras reportarse una reacción alérgica asociada al producto, y la persona afectada ya se recuperó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué lotes de Donutful están afectados y cómo identificarlos?

El producto afectado corresponde a la presentación de Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts en cajas de 7,05 onzas, con cinco paquetes individuales, UPC 3 50041 39210 3, lote 26078 y fecha de consumo preferente 15/09/2026. El retiro solo abarca este lote, producido y distribuido en marzo de 2026.

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La FDA recomienda revisar cuidadosamente el envase antes de consumir los donuts. Si coincide con el lote y fecha señalados, se debe suspender el consumo de inmediato y proceder según las instrucciones de devolución o reembolso.

¿Qué hacer si compré los donuts retirados por la FDA?

La FDA y The Better Bakehouse Snack Company indicaron que los consumidores deben dejar de consumir el producto incluido en el retiro y pueden devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso. El proceso no requiere la presentación del recibo. La empresa habilitó la línea telefónica 800-243-0335 para consultas de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 (hora del Este).

La compañía informó que ya aplicó medidas correctivas para evitar que este tipo de errores vuelva a ocurrir y comunicó a sus socios comerciales la necesidad de retirar de inmediato el lote afectado tanto de las tiendas físicas como de los canales de venta en línea.

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El retiro de los Donutful afecta a productos vendidos en tiendas físicas y en plataformas en línea como Amazon en todo Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos implica consumir productos con leche no declarada?

La presencia de leche no declarada en productos alimenticios puede provocar reacciones alérgicas graves en personas sensibles. La legislación estadounidense exige que los fabricantes adviertan en el etiquetado sobre la presencia de los principales alérgenos, incluida la leche. El incumplimiento de esta normativa puede exponer a los consumidores a riesgos de salud, como reacciones alérgicas agudas o anafilaxia.

La FDA mantiene un sistema de vigilancia y respuesta rápida ante incidentes vinculados a alérgenos no declarados. Ante cualquier caso, el organismo solicita a los consumidores que informen reacciones adversas a través de su sistema oficial de reporte.

¿La retirada afecta a otros productos de The Better Bakehouse Snack Company?

La empresa y la FDA confirmaron que el retiro solo corresponde al lote 26078 con fecha de vencimiento 15/09/2026 y código UPC 3 50041 39210 3. No existen reportes ni indicios de que otros lotes o productos de la marca estén comprometidos. Los consumidores pueden consultar la página oficial de la FDA para verificar información actualizada sobre productos retirados y alertas de seguridad.

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La advertencia de la FDA alcanza solo a las cajas de 7,05 onzas con cinco sobres individuales, UPC 3 50041 39210 3, lote 26078 y fecha 15/09/2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde encontrar información oficial sobre retiros de alimentos en Estados Unidos?

La FDA publica regularmente los retiros de productos alimenticios, alertas de seguridad y recursos para consumidores en su sitio oficial.