Panamá

En Panamá un hombre asesina a una mujer embarazada luego de lanzar amenazas contra su esposo

Otra mujer fue herida de bala este martes en una transitada vía de la ciudad capital, informaron las autoridades

Capturado, el hombre permanece bajo detención provisional por su presunta implicación en el homicidio de la mujer embarazada y el atentado contra la vida del bebé. (PN)
Capturado, el hombre permanece bajo detención provisional por su presunta implicación en el homicidio de la mujer embarazada y el atentado contra la vida del bebé. (PN)
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La detención provisional de un hombre tras el asesinato de una mujer embarazada en Guarumal, corregimiento de Caimitillo, ha puesto en alerta a la comunidad y a las autoridades.

El ataque ocurrió el 23 de agosto de 2026 y no solo cobró la vida de la mujer, sino que también comprometió la salud de un bebé de ocho meses de gestación, quien permanece bajo cuidados intensivos.

La Fiscalía Metropolitana detalló que los hechos se desencadenaron después de una discusión previa en una cancha de fútbol entre el imputado y la pareja de la víctima.

Los testimonios recogidos por los investigadores señalan que el presunto agresor habría lanzado amenazas durante este primer encuentro. Horas más tarde, según la investigación, el hombre se presentó en la residencia de la pareja y disparó en tres ocasiones, impactando en el tórax de la mujer y causándole la muerte.

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Durante la detención, el sospechoso sufrió una fractura mandibular tras una caída y, según trascendió, adoptó una actitud desafiante ante el tribunal.

Otra mujer embarazada también resultó gravemente herida en otro caso tras un ataque ocurrido en los estacionamientos de una plaza comercial. (Critica)
Otra mujer embarazada también resultó gravemente herida en otro caso tras un ataque ocurrido en los estacionamientos de una plaza comercial. (Critica)

El proceso judicial avanzó con la legalización de la aprehensión y la imputación formal de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

La situación del recién nacido, que logró sobrevivir y sigue internado, ha generado una profunda preocupación social.

En respuesta a la pregunta sobre lo ocurrido, las autoridades informaron que el hombre permanece bajo detención provisional por su presunta implicación en el homicidio de la mujer embarazada y el atentado contra la vida del bebé.

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El proceso penal sigue en curso mientras se esclarecen los detalles del caso y se determina la responsabilidad de los involucrados.

Por otro lado, un hombre fue asesinado a tiros y una mujer embarazada resultó gravemente herida tras un ataque ocurrido en los estacionamientos de una plaza comercial en Villa Lucre la tarde de este martes 25 de agosto.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas, según los reportes, se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, quienes realizaron varias detonaciones contra el hombre.

En tanto, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió una condena de 10 años de prisión para un hombre implicado en dos hechos distintos: un robo agravado cometido el 31 de julio de 2025 cerca del Centro de Salud del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, y una tentativa de robo registrada el 7 de agosto de ese mismo año en las inmediaciones de un centro educativo.

En ambos episodios, el condenado actuó con otro individuo y empleó un arma de fuego para intimidar a sus víctimas.

El juzgado de garantías validó un acuerdo de pena presentado por las partes, permitiendo que ambas causas se resolvieran en un solo proceso. La sentencia enfatiza la gravedad de los delitos cometidos y la firme respuesta del sistema judicial ante el uso de armas y la violencia.

En otro caso reportado, la Procuraduría General de la Nación anunció la detención provisional de un hombre de 31 años por violencia doméstica en Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

Cinta amarilla con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN", varios oficiales de policía de pie y un cuerpo en el suelo, en una calle de noche.
La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordona una calle donde yace una persona fallecida sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 23 de agosto de 2026, las autoridades sorprendieron al agresor en flagrancia mientras cometía el delito contra una joven de 20 años.

La Personería Municipal presentó pruebas y elementos de convicción que permitieron la legalización de la detención, la formulación de cargos y la imposición de la medida cautelar.

Los funcionarios reiteran su compromiso con la protección de las víctimas y el cumplimiento efectivo de las leyes en casos de violencia familiar y delitos contra el patrimonio.

Las investigaciones de estos casos continúan y las autoridades insisten en la importancia de la denuncia, así como en el seguimiento proceso a proceso, para garantizar justicia y seguridad para quienes resultan afectados por la violencia.

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