Las pupusas salen a defender a El Salvador en el duelo viral que armó Ibai Llanos

El creador de contenido Ibai Llanos presenta pupusas salvadoreñas y pabellón criollo venezolano para la competencia Mundial de Comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador tiene un partido en la cancha de la gastronomía, entró este martes 25 de agosto al cuadro del Mundial de Comidas 2026 que organiza Ibai Llanos con un cruce ante Venezuela en octavos de final, una llave que reactivó la movilización digital porque el torneo se define por voto popular y llega después del fenómeno internacional que en 2025 llevó al pan con chicharrón de Perú al título en el ‘Mundial de Desayunos’.

El Salvador compite con Pupusas acompañadas de una horchata y Venezuela con el Pabellón criollo acompañado de un Maltín. La competencia reúne a 16 países en un formato de eliminación directa con votación en TikTok, Instagram y YouTube. Según el cuadro presentado por el creador español, los octavos quedaron definidos así: España contra Argentina, Paraguay contra Uruguay, Perú contra Honduras, Guatemala contra México, República Dominicana contra Colombia, Venezuela contra El Salvador, Bolivia contra Chile y Ecuador contra Cuba.

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La noticia encendió las redes salvadoreñas, donde buena parte de la conversación se concentró en la necesidad de empujar el voto para superar a la gastronomía venezolana. El interés también se desplazó hacia la siguiente fase por la posibilidad de un cruce posterior con Colombia, si ese país avanza en su serie ante República Dominicana.

Ibai Llanos había anticipado el cuadro en un video publicado semanas antes y allí lanzó también el primer enfrentamiento oficial: España contra Argentina. Desde ese momento, el público ya puede votar en las plataformas del streamer.

El Mundial de Comidas 2026 se define por voto popular en TikTok, Instagram y YouTube con un cuadro de 16 países. (Cortesía: Tik tok Ibai Llanos)

El torneo retoma el impulso masivo que dejó la edición de 2025

El ‘Mundial de Comidas 2026’ es la continuación directa del ‘Mundial de Desayunos’ que Ibai Llanos organizó en 2025. Aquella edición, de acuerdo con el lo publicado en redes sociales, desbordó el entorno digital y en Perú la final se siguió con pantallas gigantes en espacios públicos, celebraciones masivas y una “sartén dorada” como trofeo oficial.

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Ese antecedente explica la expectativa sobre el nuevo certamen. Ministerios, marcas y figuras públicas de distintos países articularon entonces cadenas de votación que movilizaron a millones de personas, y la nueva edición parte de esa experiencia previa de activación nacional en redes.

La diferencia central entre ambos torneos está en el plato en disputa. Si la primera edición se concentró en desayunos, la de 2026 se enfoca en platos principales, una variación que amplía las opciones de representación y también el debate interno sobre qué comida debe competir por cada país.

El cuadro del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos establece los cruces de octavos de final, entre los que figura el enfrentamiento de El Salvador contra Venezuela.

La pupusa concentra la representación salvadoreña en la competencia

La respuesta más visible desde El Salvador gira alrededor de la pupusa, considerada el plato nacional por excelencia del país. Se trata de una tortilla gruesa hecha a mano con masa de maíz o de arroz, rellena con distintos ingredientes y cocinada sobre comal.

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Su origen viene de raíces prehispánicas y señala que su nombre proviene del náhuat popustahuwa. La Asamblea Legislativa la declaró Plato Nacional en 2005 y que su día nacional se celebra el segundo domingo de noviembre.

Su peso cultural se explica también por su presencia cotidiana. Es un alimento económico, accesible y consumido en desayuno, almuerzo o cena, con versiones tradicionales de queso, frijoles con queso y chicharrón, además de combinaciones como la revuelta y el queso con loroco.

El Vapor de la Pupusa simboliza el arraigo de la tradición de Olocuilta y El Salvador. (Foto: Henry Heredia / Infobae)

A esas variantes se suman rellenos modernos como ayote, camarón, ajo, jalapeño o papa. La preparación suele acompañarse con curtido, una ensalada de repollo, zanahoria y cebolla ligeramente fermentada en vinagre, y con salsa de tomate.

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La pupusa es un platillo que excede las fronteras salvadoreñas por efecto de la diáspora, con pupuserías instaladas en Estados Unidos, Europa y otros países. En el País, el municipio de Olocuilta es reconocida internacionalmente como capital de la pupusa y que allí se registraron elaboraciones de pupusas gigantes.