El Gobierno de Panamá declara el estado de emergencia nacional por los efectos de El Niño

Una ilustración del mapa de Panamá divide el territorio entre tormentas eléctricas con lluvia en el oeste y un intenso sol sobre tierra agrietada en el este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Panamá declaró este martes el estado de emergencia nacional para enfrentar los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ya genera impactos tanto por exceso de lluvias como por sequía en distintas regiones del país. Según informó la agencia EFE, la decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete ante un escenario de afectaciones que se prevé se extienda al menos hasta marzo de 2027.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y anticipar acciones de mitigación y atención inmediata a la población. De acuerdo con el comunicado oficial reproducido por EFE, el objetivo es “salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes”, ante los escenarios extremos que plantea El Niño.

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Datos oficiales señalan que, entre enero de 2026 y la fecha, las inundaciones han afectado a al menos 15.643 personas en Panamá, de las cuales más del 70% reside en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras que el resto corresponde a las comarcas indígenas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di. EFE detalló que estas cifras reflejan la magnitud del impacto en las regiones afectadas.

Infografía sobre el fenómeno de El Niño en 2026, explicando sus causas, los cambios climáticos asociados y los efectos proyectados para Panamá, como sequías, temperaturas elevadas y menor lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, otras áreas del país enfrentan o enfrentarán déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Un total de 11 cuencas hidrográficas ya se encuentran en situación de “estrés hídrico”, con perspectivas de prolongación de los efectos hasta mayo próximo y temperaturas elevadas.

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“Esta situación podría generar sequías en las cuencas hidrográficas y bajos niveles en lagos y embalses, como el de Bayano, además de afectar el tránsito de buques y la disponibilidad de agua para las operaciones del Canal de Panamá. Se prevén afectaciones en la generación de energía hidroeléctrica, lo que comprometería la estabilidad y sostenibilidad de los recursos energéticos nacionales”, alertaron las autoridades panameñas en el comunicado citado por EFE.

El impacto sobre el Canal de Panamá

El impacto sobre el Canal de Panamá, vía para el comercio internacional, es uno de los principales motivos de preocupación. La administración del canal anunció recientemente que, debido a la sequía provocada por El Niño, restringirá a 32 el número de tránsitos diarios de buques, cuando el promedio habitual es de 36. Esta decisión se suma a la reducción del calado que ya se encuentra vigente. EFE recordó que durante el fenómeno El Niño de 2023, el canal enfrentó una congestión significativa, con restricciones que limitaron los cruces a 22 buques diarios en noviembre de ese año.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la declaratoria de emergencia busca anticipar escenarios críticos en todo el territorio nacional, tanto por exceso de lluvias, que podría derivar en inundaciones o deslizamientos de tierra, como por la falta de precipitaciones y la consecuente sequía. “El objetivo es actuar de manera preventiva y garantizar que las instituciones estén preparadas para atender a la población”, subrayó Montalvo en declaraciones recogidas por EFE.

Imagen de archivo donde se ve un buque transitando por el lago Gatún durante el cruce del Canal de Panamá. EFE/ Carlos Lemos

Qué habilita la emergencia nacional

El comunicado oficial destaca que el estado de emergencia permitirá movilizar recursos y agilizar la coordinación interinstitucional, especialmente en áreas como la seguridad ciudadana y la protección de bienes públicos y privados. Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales mientras se implementan las acciones previstas.

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Las previsiones del IMHPA indican que la combinación de lluvias intensas y prolongadas sequías podría intensificarse por varios meses debido a la persistencia del fenómeno El Niño. Entre las consecuencias potenciales, mencionaron la disminución de reservas de agua, la alteración de la producción energética y el riesgo de interrupciones en las rutas de comercio internacional que dependen del canal.