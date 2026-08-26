“El Niño” podría alcanzar una intensidad histórica y cambiar el clima de los parques nacionales más visitados de EE. UU.

El Niño amenaza con transformar el clima en los principales parques nacionales de Estados Unidos durante el otoño e invierno de 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una serie de pronósticos científicos y oficiales advirtió que el fenómeno de El Niño amenaza con transformar las condiciones en los principales parques nacionales de Estados Unidos durante el otoño e invierno de 2026-2027. El evento, que podría alcanzar una intensidad histórica, cambiaría el clima en regiones clave y afectaría tanto a los ecosistemas como a la experiencia de los visitantes.

Según informó Newsweek, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estimó más de un 90% de probabilidad de que El Niño se convierta en un fenómeno “muy fuerte” en la segunda mitad de 2026. El impacto se sentirá de forma desigual: los parques de California y el Suroeste podrían recibir precipitaciones extraordinarias, mientras que zonas del norte, como Yellowstone y Glacier, experimentarían inviernos más cálidos y secos, con consecuencias directas para la nieve y la fauna.

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La dimensión del fenómeno quedó confirmada en los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y de instituciones académicas como Scripps Institution of Oceanography, que subrayaron el alcance potencialmente histórico del evento. Un informe de la NOAA indicó que existe un 69% de probabilidad de que El Niño supere la fuerza de todos los registros previos desde 1950. Los científicos advirtieron que no existen dos episodios iguales y que los efectos locales podrían variar según la evolución del sistema.

¿Qué es El Niño y cómo afecta a los parques nacionales de Estados Unidos?

El Niño es una alteración periódica de la temperatura superficial del océano Pacífico que modifica los patrones climáticos en todo el planeta. En 2026, el fenómeno presenta niveles inusualmente altos de calentamiento oceánico, lo que ya activó alertas sobre lluvias intensas, inundaciones, incendios y variaciones extremas de temperatura en distintas regiones de Estados Unidos. Los expertos de la NOAA y la Scripps Institution of Oceanography resaltaron que los efectos pueden beneficiar a algunos parques con lluvias, pero también provocar riesgos inéditos.

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El reporte de Newsweek citó al meteorólogo Paul Pastelok de AccuWeather, quien explicó que la Sierra Nevada suele recibir grandes cantidades de agua y nieve durante El Niño, lo que favorece el caudal de ríos y cascadas en parques como Yosemite. Pastelok advirtió: “El mismo patrón puede provocar crecidas, aludes y cierres de caminos”, y recomendó precaución a los visitantes en la segunda parte del invierno.

La NOAA estimó más de un 90% de probabilidad de que El Niño sea muy fuerte en 2026 y un 69% de que supere todos los registros desde 1950. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactará El Niño en Yosemite y la Sierra Nevada este otoño e invierno?

La región de la Sierra Nevada y el parque Yosemite podrían atravesar una de las temporadas más húmedas de la última década. El pronóstico anticipa tormentas sucesivas, con posibilidad de que los ríos y cataratas recuperen caudales tras varios años de sequía. Según la NOAA, se espera una tendencia marcada hacia precipitaciones superiores a las normales en el sur y oeste de California.

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Newsweek advirtió sobre riesgos asociados: “Las lluvias intensas pueden generar inundaciones, deslizamientos de tierra, bloqueos de rutas y peligros para senderistas y turistas”. El acceso a ciertas áreas y la seguridad de los visitantes dependerán de la evolución diaria de las condiciones meteorológicas.

¿Qué cambios se esperan en Yellowstone y Glacier por El Niño?

Los parques de las Montañas Rocosas, como Yellowstone y Glacier, se ubican en la zona de transición de los efectos de El Niño. Según Newsweek, estos parques suelen registrar inviernos más cálidos y secos durante episodios fuertes del fenómeno. Un invierno templado puede alterar la acumulación de nieve, el deshielo y la disponibilidad de agua en la primavera.

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El informe destacó que “cambios leves en el volumen de nieve pueden impactar los movimientos de la fauna, los caudales de los ríos y el acceso a los principales atractivos”. Además, una temporada menos fría puede modificar la apariencia de los paisajes geotérmicos, que suelen presentar una imagen distinta bajo la nieve. La NOAA señaló que el riesgo de incendios podría aumentar en el norte de las Montañas Rocosas y hacia los Grandes Lagos.

Yellowstone y Glacier podrían tener inviernos más cálidos y secos, con efectos sobre la nieve, la fauna, los ríos y el acceso a los principales atractivos. (REUTERS/Jim Urquhart/File Photo)

¿Cómo afectará El Niño a los Everglades y al sur de Florida?

El sur de Florida y el parque nacional Everglades enfrentarán un impacto diferente. La combinación de altas temperaturas en el Atlántico y el patrón de El Niño incrementará la frecuencia de lluvias y tormentas severas. La actualización de la NOAA y Newsweek indica una alta probabilidad de inundaciones en la región entre otoño y el inicio del invierno.

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Los humedales podrían beneficiarse de niveles de agua más altos y mejores condiciones para la flora y la fauna, pero las lluvias continuas complicarán la recreación y la observación de animales. “Los visitantes encontrarán más lluvias frecuentes y cambios en los niveles de agua en todo el ecosistema”, afirmó Pastelok, según recogió Newsweek.

¿Qué dice la NOAA sobre el riesgo de incendios y otros peligros durante El Niño?

Newsweek y la NOAA coincidieron en que El Niño reduce el riesgo de incendios en el oeste y sur del país por el aumento de lluvias. El meteorólogo Chad Merrill indicó que “la probabilidad de incendios extensos se reduce a la mitad en el sur, el suroeste y las Rocosas tras un otoño de El Niño”. Sin embargo, el riesgo podría aumentar en el norte de las Montañas Rocosas y sectores de los Grandes Lagos, donde se prevé menos lluvia.

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Las proyecciones oficiales afirman que el peligro de grandes incendios en el oeste no volverá a crecer hasta el verano siguiente, siempre que la humedad acumulada durante el invierno se mantenga.

La NOAA advirtió que El Niño reduce el riesgo de incendios en el oeste y sur de Estados Unidos, pero puede aumentarlo en el norte de las Montañas Rocosas y los Grandes Lagos. (REUTERS/Joseph Campbell)

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar a los parques nacionales durante El Niño?

El avance de El Niño podría modificar la temporada de visitas y la experiencia en los parques nacionales más populares. Newsweek subrayó que los viajeros podrían toparse con paisajes y condiciones distintas a las habituales, tanto en rutas de senderismo como en la observación de fauna o el acceso a zonas emblemáticas. Las autoridades recomendaron consultar los avisos oficiales antes de planificar cualquier recorrido.

La evolución del fenómeno y la respuesta de los sistemas naturales y humanos seguirán bajo observación de los organismos científicos, mientras los responsables de los parques ajustan sus estrategias de gestión ante un escenario de alta incertidumbre.

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