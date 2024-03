Nicole Neumann comparó sus inicios en el modelaje con los de su hija Indiana: “Yo tenía que mantener a una familia”

Nicole Neumann habló de los inicios en el modelaje de Indiana (El Trece: Mañanísima)

Nicole Neumann charló con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, donde habló sobre su relación con su hija Indiana y su exmarido, Fabián Cubero. El notero le consultó si había mejorado su relación con la adolescente, quien actualmente vive en la casa de su padre. De manera contundente, ella aseveró que no responderá sobre esas cuestiones.

“Les voy a decir siempre lo mismo: no hablo de la intimidad o de polémicas que me quieran meter. Yo hablo de mi momento y de mi bebé en camino”, comenzó diciendo la modelo. “Siempre estoy para Indiana, siempre me sale hacerlo”, retrató la actriz sobre cómo vive las incursiones de su hija con el modelaje, rubro que Nicole conoce a la perfección.

Al recordar sus comienzos en el rubro, la jurado de Los 8 escalones reflexionó: “Está bueno que cada una recorra su camino y lo viven de otra manera, como algo más divertido, mientras lo mío era más trabajo, al poco tiempo ya era mantener una familia”.

Nicole Neumann como jurado de Los 8 escalones

“Hoy hay mucha exposición pero ya de base, más allá del trabajo las chicas en general están muy expuestas con las redes, hay mucha información y como padre hay que estar muchísimo más atento”, detalló sobre las diferencias generadas a partir del avance de las nuevas tecnologías.

Además, el notero le preguntó si había podido hablar con Fabián Cubero, y Nicole fue tajante con su respuesta: “Fabián Cubero entra en la misma zona de lo que no voy a hablar, beso grande para todos”.

Nicole Neumann hizo una comparación al hablar de Indiana Cubero, su hija: "Yo tenía que mantener a una familia" (Captura de video)

A su vez, la empresaria detalló cómo se encuentra a la espera del bebé que tendrá con Manu Urcera. “Estoy de seis meses y medio. El nombre lo elegimos los dos, aunque él tiene la palabra final. Está relajado, aunque algunas veces se queda pensando en que va a tener un bebé. A mí me cuesta dormir, algunas veces me dan calambres en las piernas”.

En este sentido, dudo si va a poder seguir con sus respectivos trabajos. “Estoy muy cansada y no estoy a mi 100%. Voy a trabajar hasta que el médico me diga que no puedo trabajar más, mientras me sienta bien lo voy a seguir haciendo”.

Finalmente, detalló que se viene una sorpresa que está preparando.”Estoy con todo un proyecto que seguramente lo lance para septiembre, pero vamos a respetar el tiempo del nacimiento, adecuándonos todos. Va a ser un proyecto personal, ya sabrán, se está gestando”, anticipó.

De esta manera, la conductora sigue en su postura de no hablar de su matrimonio anterior. Consultada a principios de marzo sobre su relación con Cubero, la modelo había sido tajante. “Yo estoy en un momento de paz total, de amor total. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica. No necesito hablar de nadie, vengo a trabajar, que es lo que hago desde que tengo 12 años. El resto no me importa nada. Feliz con mi embarazo y la familia esperando la llegada del nuevo bebé”.

Unos días después, en medio de la batalla judicial que vive con el exjugador de fútbol, la actriz dijo: “Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un Magistrado ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva que a todo mi núcleo familiar involucra, prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal”, señaló al referirse a los medios de comunicación.

Habrá que ver cómo avanza esta novela con el correr de las semanas y con el nacimiento de un nuevo integrante en la familia. Mientras tanto, Nicole se prepara para un nuevo capítulo en su vida materna.