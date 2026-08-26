¿Semana laboral 4x3 en El Salvador? Así son las alternativas laborales que propone el Ministerio de Trabajo

El ministro explicó en televisión los puntos clave sobre reducción de la semana laboral, supervisión en turnos nocturnos y migración laboral temporal (Cortesía: @PrensaMiTrabajo).

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El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, expuso en la entrevista televisiva Frente a Frente, los principales puntos de la discusión sobre la jornada laboral en El Salvador, así como el alcance de los recientes controles nocturnos y los programas de migración laboral. El funcionario presentó datos, ejemplos y elementos normativos que hoy marcan el debate laboral en el país.

Castro explicó que actualmente la jornada laboral en El Salvador es de 44 horas semanales, divididas en días de ocho horas de lunes a viernes y cuatro horas el sábado, según el Código de Trabajo. Expuso que existe un debate abierto sobre el posible cambio hacia la semana laboral de cuatro días de trabajo y tres de descanso.

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Entre las alternativas mencionadas figuran:

Jornada compactada de 11 horas diarias (4x3): Trabajar 4 días a la semana durante 11 horas diarias para completar la carga legal de 44 horas semanales, garantizando 3 días continuos de descanso.

Modelos alternados por turnos (4x4): Esquemas en los que se alternan turnos de 4 días de trabajo con 4 días de descanso, ajustando la carga horaria semanal mediante rotación entre grupos de empleados.

Aspectos clave que condicionan estas alternativas:

Trabajadores de distintos sectores analizan esquemas de jornadas laborales ante el Ministerio de Trabajo de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener las 44 horas semanales: No implica una reducción de las horas semanales totales ni del salario, sino una redistribución de los días de trabajo.

Respeto a los recargos legales: Las horas extras y el recargo nocturno del 25% seguirán siendo de obligatorio cumplimiento si la jornada sobrepasa los límites o entra en horario nocturno.

El ministro señaló que el interés por modificar las jornadas responde tanto a las exigencias de competitividad de las empresas como a reclamos de trabajadores sobre exceso de horas y dificultades para conciliar con la vida familiar. Mencionó que hay trabajadores que pasan varias horas en el tráfico y que suman muchas más horas de dedicación laboral de las que aparecen registradas oficialmente.

Inspecciones nocturnas y condiciones laborales

El ministro explicó el funcionamiento del programa Justicia Laboral Nocturna, implementado para ampliar la supervisión estatal durante las horas nocturnas. Mencionó que aproximadamente entre el 20% y el 25% de la fuerza laboral desarrolla sus actividades en horarios no diurnos.

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Las inspecciones han detectado casos de jornadas extendidas por encima de lo permitido, falta de pago del recargo nocturno y ausencia de condiciones adecuadas, como alojamiento o transporte para quienes terminan sus turnos en la noche. Castro detalló que la ley requiere que el recargo nocturno esté reflejado en la planilla y que la jornada nocturna no supere las siete horas.

Un inspector de trabajo con portapapeles ingresa a una fábrica a las 11:00 de la noche ante la presencia de varios obreros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación a las inspecciones, Castro explicó que el ministerio actúa ante denuncias o hallazgos y otorga plazos para corregir las irregularidades detectadas. Insistió en que el pago del recargo nocturno es obligatorio y no puede ser eludido ni mediante acuerdos privados entre empleadores y empleados.

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Cotizaciones y control legal

Castro abordó la situación de las cotizaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y al Seguro Social. Indicó que antes de la reforma en el sistema previsional existían más de cien mil trabajadores cuyas retenciones legales no eran trasladadas a las instituciones correspondientes. Con la implementación de la planilla única, afirmó que hoy el porcentaje de empleadores en falta es mínimo y que la evasión ha disminuido de forma importante.

El ministro enfatizó que el control de las jornadas, el pago de recargos y la vigilancia de las condiciones laborales nocturnas son aspectos que dependen de la actuación directa del ministerio y que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la discrecionalidad de las partes.

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