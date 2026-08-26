Honduras

Capturan en Palmerola Honduras a un hondureño-estadounidense por presunto fraude

El detenido es investigado por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en un caso relacionado con la adquisición de materiales para instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

La investigación vincula el caso con un contrato del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III para equipar viviendas y oficinas del campamento de la ENEE.
La investigación vincula el caso con un contrato del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III para equipar viviendas y oficinas del campamento de la ENEE.
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La detención fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras durante controles en el área de Llegada Internacional.

La oficial Sheyla Corea, quien proporcionó detalles sobre el procedimiento, explicó que el ciudadano ingresó a Honduras en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, y fue sometido a la verificación correspondiente en el sistema.

Durante la consulta se confirmó que mantenía una orden de captura pendiente y una alerta internacional, por lo que los agentes ejecutaron el requerimiento judicial. El detenido tiene residencia en Alabama, Estados Unidos, y cuenta con nacionalidad hondureña y estadounidense.

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De acuerdo con la información proporcionada por la DPI, la orden de captura fue emitida el 29 de marzo de 2019 por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.

El requerimiento judicial lo señala por suponerlo responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública del Estado de Honduras.

La notificación roja de INTERPOL permitió mantener activa la búsqueda internacional del ciudadano y facilitó su identificación cuando ingresó nuevamente al territorio hondureño.

Investigación relacionada con Patuca III

Las acusaciones están relacionadas con un proceso de contratación para el equipamiento de viviendas y oficinas ubicadas en el campamento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

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La orden de captura fue emitida el 29 de marzo de 2019 por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
La orden de captura fue emitida el 29 de marzo de 2019 por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.

La investigación se enfocó en las compras efectuadas para equipar las instalaciones del proyecto hidroeléctrico. Durante la revisión de esas operaciones, las autoridades detectaron que determinados productos y materiales habrían sido adquiridos por montos superiores a los establecidos en el contrato.

“Las compras realizadas se encontraban sobrevaloradas respecto a lo establecido en el contrato”, explicó la oficial Sheyla Corea al referirse a uno de los elementos identificados durante las diligencias.

El caso a los tribunales

Por la naturaleza de los hechos investigados y su relación con recursos de la Administración Pública, el expediente fue conocido por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. La acusación incluye delitos relacionados tanto con el supuesto perjuicio económico como con el uso de documentación pública.

Las autoridades policiales aclararon que el detenido fue requerido en cumplimiento de una orden judicial y que será el órgano jurisdiccional competente el encargado de continuar con el proceso y determinar las responsabilidades que correspondan.

La investigación vincula el caso con un contrato del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III para equipar viviendas y oficinas del campamento de la ENEE.
La acusación en Honduras incluye fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública.

En este caso, el ciudadano llegó desde Estados Unidos y fue identificado mediante la consulta de los registros policiales antes de abandonar la terminal aérea.

La alerta internacional y la orden de captura permitieron a los agentes establecer que se trataba de una persona requerida desde hacía varios años por un proceso relacionado con presuntas irregularidades en un contrato vinculado al proyecto Patuca III.

Luego de confirmar el requerimiento, los funcionarios policiales detuvieron al ciudadano en las instalaciones del aeropuerto. Como establece el procedimiento, los agentes le comunicaron los derechos que le asisten como persona detenida antes de trasladarlo bajo custodia.

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