Rockstar confirma que las filtraciones de Grand Theft Auto VI son reales

Grand Theft Auto 6, de Rockstar

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Rockstar Games confirmó el miércoles 26 de agosto de 2026 que los videos filtrados de Grand Theft Auto VI son auténticos. El estudio lamentó que el material apareciera antes de su presentación oficial, pero mantuvo sus planes: el avance extendido se verá el jueves 27 de agosto en Netflix, mientras que el lanzamiento del juego continúa programado para el 19 de noviembre.

La respuesta de Rockstar a las filtraciones

Los clips comenzaron a circular en redes sociales y foros durante la semana anterior al comunicado. Aunque en un primer momento algunos usuarios dudaron de su autenticidad, las imágenes correspondían al juego y aparentemente procedían de una versión antigua. Se trata de gameplay, término utilizado para describir secuencias que muestran el juego en funcionamiento y no escenas cinematográficas preparadas únicamente para promoción.

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Rockstar reconoció que su equipo quedó afectado por la publicación anticipada. “Decir que la filtración de vídeos del gameplay del juego de Grand Theft Auto VI de esta forma ha sido desgarradora para nuestro equipo sería quedarse corto, y está claro que no era así como queríamos que vierais el juego después de todo este tiempo”, explicó el estudio en su comunicado.

La declaración llegó un día antes de la emisión oficial. El estudio también admitió que el material filtrado podría alterar la experiencia de quienes preferían descubrir las mecánicas y novedades durante la presentación o al jugar el título terminado.

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“Aunque es una pena que la experiencia de juego prevista pueda verse ahora afectada por algunos spoilers, esperamos que todos esperéis un poco más para disfrutar del juego por vosotros mismos el 19 de noviembre”, señaló Rockstar.

El mensaje agradeció a la comunidad por las muestras de apoyo recibidas desde que los videos comenzaron a difundirse. “Estamos creando este juego para vosotros, y sin vosotros no habríamos tenido el privilegio de crear videojuegos”, agregó el estudio.

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Cuándo y dónde ver la presentación

El especial Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida mantiene su emisión para el jueves 27 de agosto en Netflix. Rockstar indicó que el video también será publicado en YouTube seis horas después, por lo que estará disponible allí durante la madrugada del 28 de agosto.

La transmisión no fue retrasada ni cancelada tras la filtración. Rockstar aseguró que el avance tardó más de lo previsto en quedar listo y que su prioridad es mostrar el juego con el nivel de calidad esperado. “Estamos deseando que todos veáis mañana el avance ampliado. Nos ha llevado más tiempo del que queríamos tenerlo listo”, expresó el equipo.

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La confirmación resulta importante porque los videos filtrados no necesariamente representan el estado actual del desarrollo. Al proceder de una versión antigua, pueden incluir animaciones, gráficos, interfaces o sistemas todavía sujetos a cambios. La presentación oficial permitirá observar material elegido por el estudio y con un contexto que los clips difundidos de manera fragmentada no ofrecían.

El otro punto que permanece intacto es la fecha de lanzamiento. Rockstar reiteró que Grand Theft Auto VI sigue previsto para el 19 de noviembre y no anunció cambios en el calendario a raíz del incidente.

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GTA VI - Rockstar Games

Búsqueda del origen y riesgos para los usuarios

Rockstar continúa investigando quién obtuvo y difundió el material. Las fuentes hablan de una o varias personas detrás de la filtración, pero el estudio todavía no comunicó públicamente una identidad ni explicó cómo se consiguió acceso a esa versión del juego.

La circulación de los clips también derivó en intentos de obtener dinero. Parte del material se utilizó para ofrecer espacios publicitarios, mientras que otras publicaciones buscaron engañar a usuarios con supuestas copias piratas del juego. Algunas de esas descargas contenían malware, es decir, programas maliciosos capaces de robar información, dañar archivos o tomar control parcial de un dispositivo.

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El movimiento Stop Killing Games, citado por quienes aseguraban filtrar el contenido en defensa de los derechos de los jugadores, rechazó cualquier relación con la publicación del gameplay. La organización también pidió a los usuarios que no enviaran dinero a las personas responsables de distribuir los videos.