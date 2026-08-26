Nicaragua registra 1,348 colisiones en una semana pese al límite de 50 km/h

La capital reunió 874 siniestros en siete días y quedó muy por encima del resto del país, en una semana con 1.348 casos, 41 lesionados y un balance anual de 578 muertes. (Imagen de cortesía)

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Más de un año después de que la Policía Nacional de Nicaragua redujera a 50 km/h el límite de velocidad en carreteras, el país volvió a registrar 1.348 colisiones en una sola semana, un volumen que expone que la restricción no contuvo la crisis vial y que mantiene a Managua como principal foco de accidentes.

El dato más amplio agrava ese cuadro: en lo que va de 2026, el acumulado ya supera las 578 víctimas mortales, de acuerdo con cifras oficiales difundidas este 25 de agosto. En la semana del 17 al 23 de agosto, además de las colisiones, se reportaron 41 personas lesionadas en todo el territorio nacional.

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Según Nicaragua Investiga, la capital concentró 874 choques en siete días, cerca del 65% del total nacional. Detrás quedaron León, con 70; Masaya, con 57; Matagalpa, con 53; Chinandega, con 49, y Estelí, con 42.

Ese reparto confirma que el centro del problema sigue en Managua, donde se concentra la mayor carga de siniestralidad del país. El informe oficial ubica a la ciudad muy por encima del resto de departamentos en número de colisiones semanales.

Managua concentró casi dos tercios de las colisiones del país

La motocicleta fue el vehículo más involucrado en los siniestros de la última semana, con 414 casos. Le siguieron los automóviles, con 310; las camionetas, con 307; los camiones, con 156, y los buses de transporte colectivo, con 69.

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Managua, Nicaragua. Embotellamiento de trafico vehicular en carretera sur, del Kil8 hasta el kilometro 10 en hora de 6 a 7:30 de la mañana. Oscar Navarrete/LA PRENSA.

La Dirección de Tránsito Nacional identifica de forma recurrente tres causas principales en los accidentes fatales: exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad e imprudencia peatonal con invasión de carril. Ese diagnóstico oficial convive con una cifra semanal que se mantiene por encima de 1,300 colisiones.

La respuesta estatal se sostuvo en operativos de control y sanción. En esos mismos siete días, las autoridades requisaron 56.163 vehículos, realizaron 6.779 pruebas de alcoholemia, suspendieron 996 licencias y detuvieron a 182 personas.

De ese total de arrestados, 131 fueron detenidos por conducir sin licencia y 51 por manejar en estado de ebriedad. Los controles se desplegaron en 84 tramos de carretera priorizados, según el reporte policial.

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Las sanciones incluyeron 996 licencias suspendidas y 182 detenidos en una semana

La reducción del límite de velocidad a 50 km/h rige desde junio de 2025, cuando la Policía endureció también la aplicación de castigos en las vías del país. Más de un año después, el medio señaló que el flujo semanal de accidentes sigue sin dar tregua.

Ese tipo de vehículo apareció en 414 casos durante la última semana, por delante de autos y camionetas, dentro de un escenario nacional que mantiene alta la mortalidad en las vías. (Imagen de cortesía)

La publicación recoge además cuestionamientos de analistas e independientes al enfoque punitivo, basado en multas, retenciones y retenes masivos. Esas críticas sostienen que la estrategia no resolvió el problema de fondo y que el país sigue sin una política sostenida apoyada en infraestructura, educación vial integral, transporte público transparente y fiscalización técnica.

El volumen de colisiones registrado entre el 17 y el 23 de agosto volvió a mostrar esa brecha entre el despliegue de sanciones y los resultados. Con 1.348 accidentes en una semana, 41 lesionados y más de 578 muertes acumuladas en 2026, la siniestralidad vial se mantiene entre las principales crisis de seguridad pública del país.

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