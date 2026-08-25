Malditos Nerds
Agregar Infobae enGoogle

Kit Harington se suma a ‘Harry Potter’ como Lockhart por la salida de Nicholas Hoult

La segunda temporada adaptará ‘Harry Potter y la cámara de los secretos’ y comenzará su producción en primavera

Fotografía de archivo del actor Kit Harington. EFE/EPA/VICKIE FLORES
Fotografía de archivo del actor Kit Harington. EFE/EPA/VICKIE FLORES
Guardar

Kit Harington interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de Harry Potter producida por HBO. El actor de Game of Thrones reemplazará a Nicholas Hoult, quien dejó el proyecto por conflictos de agenda, y aparecerá en la entrega basada en el segundo libro de la saga.

Un reemplazo con experiencia previa

El cambio se conoció menos de dos semanas después de que trascendiera la elección de Hoult para el papel. Su salida no responde a una diferencia creativa informada, sino a problemas para compatibilizar las fechas de producción con sus otros compromisos profesionales.

PUBLICIDAD

Harington llega con una experiencia directa en el personaje. A finales de 2025 prestó su voz a Lockhart en los audiolibros de Harry Potter producidos por Audible, por lo que la serie será su segunda interpretación del mago y la primera frente a las cámaras.

El actor se describió como un gran fan de la saga y señaló que Lockhart está entre sus personajes favoritos. Durante una entrevista concedida a Variety en diciembre, habló sobre su participación en los audiolibros y explicó por qué aceptó aquel trabajo.

PUBLICIDAD

“Fue un sí rotundo, porque me encanta el personaje. En cuanto a cameos en una serie, no hay muchos personajes más entretenidos y divertidos de interpretar que Gilderoy Lockhart. Fue una decisión obvia”, dijo Harington.

Sus declaraciones fueron realizadas antes de conocerse el reemplazo en la producción de HBO. La experiencia sonora, sin embargo, le permitió trabajar previamente la personalidad y la voz de un personaje marcado por su fama, su seguridad pública y la distancia entre las aventuras que relata y sus capacidades reales.

El papel de Lockhart en la segunda temporada

Gilderoy Lockhart aparece por primera vez en Harry Potter y la cámara de los secretos, el segundo libro de J.K. Rowling y el texto que servirá como base para la próxima temporada. Dentro de la historia, llega a Hogwarts para ocupar el puesto de profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras.

El mago se presenta como una celebridad que ha publicado relatos sobre numerosas hazañas y enfrentamientos con criaturas peligrosas. También disfruta del reconocimiento público y utiliza su imagen como parte central de su carrera. El desarrollo de la trama revela que carece de las habilidades necesarias para ejercer el cargo y que su reputación tiene un origen distinto del que anuncia en sus libros.

En la adaptación cinematográfica de 2002, Lockhart fue interpretado por Kenneth Branagh. Harington será el nuevo rostro del personaje en una versión televisiva que planea desarrollar cada libro durante varias temporadas, con más tiempo disponible para trasladar acontecimientos y personajes secundarios del material original.

El paso de Harington desde los audiolibros hacia la pantalla también diferencia este reemplazo de una elección completamente nueva. El actor ya conoce el tono cómico y presumido de Lockhart, aunque la producción televisiva requerirá una interpretación física y visual que no formaba parte del trabajo realizado para Audible.

Kit Harington será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de “Harry Potter”. (Captura de video. Reuters)
Kit Harington será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de “Harry Potter”. (Captura de video. Reuters)

Fechas, reparto y responsables de la serie

La producción de la segunda temporada comenzará en primavera, según la información difundida sobre el proyecto. HBO ya tiene guiones en desarrollo y busca evitar una espera demasiado extensa entre entregas debido al crecimiento de los actores infantiles, aunque el calendario no será anual.

“Nuestro objetivo es no tener un gran intervalo, especialmente porque los niños están creciendo. No será anual; el programa es demasiado grande y demasiado masivo. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada”, explicó Casey Bloys, CEO de HBO, en una entrevista reciente.

La primera temporada tiene su estreno fijado para el 25 de diciembre de 2025 en HBO y HBO Max. Esa entrega adaptará Harry Potter y la piedra filosofal y presentará al nuevo trío protagonista: Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout encarnará a Ron Weasley.

El reparto adulto incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. La elección de Harington amplía esa lista para una segunda temporada que todavía debe completar otros personajes vinculados con la Cámara de los Secretos.

HBO también presentó el primer tráiler oficial de la serie un miércoles 25 de marzo, un día después de publicar una imagen de McLaughlin con la túnica de Quidditch de Gryffindor. El avance muestra momentos del primer libro, entre ellos la llegada de la carta de Hogwarts y el encuentro de Harry con Ron en el Expreso de Hogwarts, junto con apariciones de Dumbledore, Snape, Draco Malfoy, Ollivander y el Sombrero Seleccionador.

Francesca Gardiner trabaja como showrunner y desarrolladora; el término identifica a la principal responsable creativa y ejecutiva de una serie. En la segunda temporada compartirá esa función con Jon Brown, guionista de la primera entrega que asumirá el puesto de co-showrunner.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-seriesseriesKit HaringtonNicholas HoultHarry PotterHBO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sony compró Bungie con hasta seis proyectos y la mayoría terminó descartada

Jason Schreier asegura que el estudio tenía cinco o seis proyectos cuando fue adquirido en 2022

Sony compró Bungie con hasta seis proyectos y la mayoría terminó descartada

Sanitarium regresa en 2026 con una edición mejorada para PlayStation, Xbox y Switch

La edición actualizada llegará durante 2026 a consolas actuales además de tiendas de PC

Sanitarium regresa en 2026 con una edición mejorada para PlayStation, Xbox y Switch

The Blood of Dawnwalker tendrá 60 fps desde el estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

Xbox Series S funcionará a 30 fps y no tendrá selector gráfico

The Blood of Dawnwalker tendrá 60 fps desde el estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

Terranigma vuelve tras 30 años como port directo y con mejoras sin detallar

La nueva edición conservará la imagen y resolución del original de SNES, aunque incluirá ajustes y funciones todavía sin detallar

Terranigma vuelve tras 30 años como port directo y con mejoras sin detallar

Frozenbyte retrasa ‘Trine 6: Together in Time’ hasta marzo de 2027

Frozenbyte utilizará el tiempo extra para sumar otra forma de resolver puzles y mejorar varios sistemas

Frozenbyte retrasa ‘Trine 6: Together in Time’ hasta marzo de 2027

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

‘Spider-Man: Un nuevo dia’ llega a 2.220 millones y rompe el récord de Sony

‘Spider-Man: Un nuevo dia’ llega a 2.220 millones y rompe el récord de Sony

‘Código: Venganza’ de Jason Statham aparece completa en Prime Video antes de llegar al cine

Jon Turteltaub confirma que ‘La leyenda del tesoro perdido 3′ está en marcha

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

REVIEW | Nimrods: La vida del rock contada por Green Day

SERIES

‘One Piece: La batalla de Arabasta’ suma cuatro actores y llegará en 2027

‘One Piece: La batalla de Arabasta’ suma cuatro actores y llegará en 2027

Owen Wilson regresa a Apple TV con la temporada 2 de ‘Sticks’

‘Yellowjackets’ revela cuándo llegará su temporada final a Paramount+

Dave Bautista toma el papel de Kratos en la adaptación televisiva de ‘God of War’

Sega muestra el primer tráiler de ‘Golden Axe’, su nueva serie animada