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Hombre desató una persecución y una balacera tras intentar escapar con una pistola ilegal en la Ciudad de Guatemala

La PNC detuvo a Kelmer Emir Godoy Enriquez, de 30 años, bajo el puente El Trébol y decomisó un arma con siete municiones

La policía puso a disposición de las autoridades al detenido y al arma decomisada, mientras la portación legal quedó en duda por tratarse de un arma presuntamente ilegal.
Una persona armada desató una persecución policial y una balacera cerca del Parque de la Industria y la avenida Castellana, en Ciudad de Guatemala. (Amílcar Montejo/Emetra)
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Una persona armada desató una persecución policial y una balacera en sectores cercanos al Parque de la Industria y la avenida Castellana, en Ciudad de Guatemala, en un horario de alto tránsito vehicular.

El despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) bloqueó el paso de vehículos bajo el puente El Trébol, generando complicaciones en la movilidad de las zonas 3, 8 y 12, así como en la calzada Roosevelt, zona 11.

La intervención policial, informada desde los primeros minutos por el director de Comunicación, de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, mantuvo bajo control el flujo vehicular en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

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Montejo detalló que la operación involucró diferentes sectores: “Se ha registrado una balacera, un tiroteo en las cercanías del parque La Industria, en avenida La Castellana. Tras esto, hay persecución policial. Las autoridades de seguridad están dispersas y tienen intervención en varios sectores, pero el punto más fuerte es bajo el puente El Trébol”.

La policía puso a disposición de las autoridades al detenido y al arma decomisada, mientras la portación legal quedó en duda por tratarse de un arma presuntamente ilegal.
La Policía Nacional Civil bloqueó el paso bajo el puente El Trébol y afectó la movilidad en las zonas 3, 8 y 12, además de la calzada Roosevelt. (Amílcar Montejo/Emetra)

Captura y decomiso de arma de fuego

Durante el operativo, agentes de la Comisaría 14 de la PNC capturaron a Kelmer Emir Godoy Enriquez, de 30 años.

Según la versión oficial, los uniformados detectaron al individuo durante recorridos de vigilancia y observaron que portaba una pistola Girsan calibre 9 mm, serie T6368-22A07365, con siete municiones.

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Tras hacerle el alto, el sospechoso intentó escapar, generando la persecución y balacera, hasta que se refugió en una lavandería ubicada en la 30 avenida y calzada Roosevelt, zona 11, donde los agentes lograron reducirlo y proceder a su detención.

La policía puso a disposición de las autoridades al detenido y al arma decomisada, mientras la portación legal quedó en duda por tratarse de un arma presuntamente ilegal.
Agentes de la Comisaría 14 de la PNC capturaron a Kelmer Emir Godoy Enriquez, de 30 años, durante el operativo. (PNC de Guatemala)

La PNC reportó que “el detenido manifestó ser seguridad privada en dicha lavandería”, aunque su condición de portación legal quedó en duda tras el decomiso del arma presuntamente ilegal.

La pistola incautada y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar la situación jurídica del capturado.

Según la policía, no se reportaron personas heridas a causa del incidente, aunque sí se confirmaron detonaciones de arma de fuego.

Antecedentes recientes y contexto de violencia armada

El sector del puente El Trébol ha llamado la atención en los últimos días, pues, además de la persecución de este jueves, la mañana del 6 de agosto, un ataque armado dejó dos personas fallecidas y una más gravemente herida.

El hecho provocó la intervención de socorristas, agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizaron el procesamiento de la escena y el cierre parcial de carriles, lo que intensificó la congestión vehicular en la zona.

Portación ilegal de armas en aumento

Las autoridades han señalado que el incremento en decomisos de armas y capturas por portación ilegal marca una tendencia al alza en Guatemala.

La policía puso a disposición de las autoridades al detenido y al arma decomisada, mientras la portación legal quedó en duda por tratarse de un arma presuntamente ilegal.
La PNC indicó que el sospechoso portaba una pistola Girsan calibre 9 mm con siete municiones e intentó escapar antes de ser detenido en una lavandería de la calzada Roosevelt. (PNC de Guatemala)

De acuerdo con informes del Ministerio de Gobernación y la PNC, los operativos para retirar armas de las calles han registrado cifras históricas, en respuesta a la proliferación de artefactos ilegales y su uso en redes criminales.

Las estadísticas oficiales detallan que las pistolas continúan como el recurso más frecuente entre estructuras delictivas, debido a su fácil ocultamiento.

Se reportó un aumento del 39% en la incautación total de armas de fuego en comparación con periodos previos, con un paso de 1.411 a 1.841 pistolas decomisadas.

Los fusiles, carabinas y rifles también mostraron un alza, con 357 unidades retenidas, mientras que las escopetas ascendieron a 229 y las armas hechizas a 65 decomisos.

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