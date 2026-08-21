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Rastra queda atrapada bajo puente en Tegucigalpa: el error de ruta que bloqueó una concurrida vía de Honduras

El incidente volvió a poner bajo atención la planificación de rutas para vehículos pesados que circulan por la capital.

La parte superior del contenedor impactó contra las vigas y dejó el vehículo prácticamente suspendido bajo la estructura. (FOTO: Infobae)
La parte superior del contenedor impactó contra las vigas y dejó el vehículo prácticamente suspendido bajo la estructura. (FOTO: Infobae)
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Un contenedor transportado por una rastra quedó atrapado este jueves debajo del puente del bulevar Suyapa, en el retorno hacia el bulevar Centroamérica, provocando complicaciones vehiculares en uno de los corredores más transitados de Tegucigalpa.

El vehículo impactó la parte superior del contenedor contra las vigas del puente y quedó prácticamente suspendido bajo la estructura.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas heridas ni vehículos de terceros afectados. El Heraldo informó además que una inspección preliminar no encontró daños de consideración en el puente.

El episodio, sin embargo, plantea una cuestión que va más allá del congestionamiento provocado durante varias horas: cómo se determina si un vehículo pesado puede circular por determinada ruta y quién debe comprobar que su altura es compatible con puentes y pasos inferiores.

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El conductor aseguró que no conocía la ruta

El motorista, identificado como Johnny Guevara, explicó durante una entrevista en el lugar que viajaba desde Cortés hacia Tegucigalpa y que no estaba familiarizado con ese sector de la capital.

Según su relato, recibió indicaciones de su proveedor para utilizar esa ruta y fue entonces cuando el contenedor impactó con la estructura.

“Yo no conocía mucho aquí”, explicó el conductor, quien confirmó que el contenedor viajaba vacío.

Guevara salió ileso y aseguró que al momento del impacto no circulaba otro automóvil inmediatamente junto a la rastra, lo que evitó consecuencias mayores.

Las autoridades de tránsito permanecieron en el sector mientras se coordinaba el uso de una grúa para retirar el pesado vehículo.

Una rastra de color verde se encuentra volcada sobre un costado en una vía. El vehículo pesado está parcialmente debajo de una estructura de puente o paso elevado. Otros vehículos de transporte se observan en la calzada adyacente. Se visualizan neumáticos expuestos y fragmentos dispersos en el asfalto cerca del camión. El cielo aparece con nubes.

Para el transporte pesado, la altura total no depende únicamente del contenedor. Debe considerarse la plataforma del semirremolque, la carga y la altura final del conjunto desde la superficie de la carretera.

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Además, la compatibilidad de una ruta no depende solamente de las dimensiones legales del vehículo: cada recorrido puede presentar puentes, pasos inferiores, cables, pendientes o estructuras con alturas específicas.

Por eso, antes de movilizar unidades de grandes dimensiones, la planificación de la ruta resulta fundamental.

El incidente del bulevar Suyapa muestra lo que ocurre cuando la altura real del vehículo y el espacio disponible bajo una estructura no coinciden: el riesgo no se limita a dañar el contenedor.

Un impacto puede comprometer infraestructura pública, bloquear completamente una carretera o provocar accidentes con otros conductores.

Un problema mayor en una ciudad congestionada

La ubicación del accidente incrementó sus efectos. El retorno conecta dos corredores de alta circulación: bulevar Suyapa y bulevar Centroamérica, utilizados diariamente por miles de vehículos para desplazarse entre diferentes sectores de Tegucigalpa.

Una rastra inmovilizada en este punto reduce carriles disponibles y obliga a realizar maniobras para desviar el tránsito mientras equipos especializados trabajan en su retiro.

La situación también evidencia las dificultades que enfrentan los vehículos pesados cuando ingresan a zonas urbanas con pasos inferiores y geometrías viales que no siempre son adecuadas para unidades de gran tamaño.

El contenedor de una rastra quedó atrapado bajo el puente del bulevar Suyapa, cerca del retorno hacia el bulevar Centroamérica. (FOTO: LTV Honduras)
El contenedor de una rastra quedó atrapado bajo el puente del bulevar Suyapa, cerca del retorno hacia el bulevar Centroamérica. (FOTO: LTV Honduras)

¿Quién debe evitar que ocurra?

La prevención comienza antes de que el vehículo salga a carretera. Transportistas y operadores deben conocer las dimensiones exactas de la unidad y verificar que la ruta seleccionada sea compatible con ellas, especialmente cuando se trata de contenedores o cargas de gran altura.

También resulta clave la señalización previa de los pasos con altura restringida, de modo que el conductor pueda tomar una ruta alterna antes de llegar a un punto donde ya resulte difícil maniobrar.

En el caso de este jueves, las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas que llevaron al conductor hasta ese retorno y si existía señalización suficiente para advertir sobre la altura disponible.

El incidente terminó sin víctimas, pero dejó una imagen poco habitual: una rastra suspendida contra las vigas de un puente y una de las principales vías de Tegucigalpa parcialmente bloqueada por un error que comenzó mucho antes del impacto: la elección de la ruta.

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