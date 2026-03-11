Teleshow

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos, el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Desde cafés tradicionales hasta las avenidas más glamorosas, la modelo sorprendió con estilismos que hablan de sofisticación y riesgo

La modelo estuvo presente en uno de los eventos de moda más importantes (Video: Instagram)

El paso de Zaira Nara por la Semana de la Moda de París se transformó en una sucesión de postales de alto impacto donde la modelo desplegó una paleta de looks urbanos, sofisticados y modernos en los rincones más emblemáticos de la capital francesa. Entre cafés, avenidas, desfiles y jornadas de shooting, Zaira mostró cómo conjugar las tendencias de la temporada con su sello personal y una actitud relajada, sin perder nunca la elegancia ni la comodidad.

Zaira Nara posa con un look elegante y moderno en las calles de París durante la Semana de la Moda, capturando la atención con su distintivo atuendo y accesorios.

En una de las imágenes más llamativas, Zaira posó sentada en la terraza de un café parisino luciendo un conjunto de camisa y shorts estampados en blanco y negro, que combinó con un tapado marrón oversize de solapas anchas y forro a contraste. Completó el look con gafas oscuras cuadradas, cartera blanca estructurada y zapatos blancos de taco con medias altas, tendencia fuerte de la temporada, que sumó un guiño moderno y juvenil. En otra postal, apostó por el color con un sweater oversize verde de textura geométrica, mini falda plisada al tono, botas texanas negras y una cartera plateada de diseño arquitectónico, logrando un mix entre lo sporty y lo chic.

Uno de los conjuntos más llamativos de Zaira Nara incluye camisa y shorts estampados en blanco y negro con tapado marrón oversize

El street style se hizo presente en cada paseo: Zaira eligió un trench clásico beige, pañuelo estampado al cuello, cartera metálica y zapatos blancos con medias, aportando un aire retro y sofisticado. Para los días soleados, optó por un chaleco tejido blanco con rayas celestes, camisa celeste y pantalón ancho blanco, con zapatos al tono y gafas de inspiración académica, logrando un look preppy muy parisino.

Los looks preppy y parisinos de Zaira se complementan con chaleco tejido blanco, pantalón ancho y gafas de inspiración académica

En otra jornada, la modelo llevó un vestido largo de punto en verde y rayas, botas texanas y cartera verde, y en una apuesta de tendencia se la vio con un pijama set estampado en tonos neutros y manteca, tapado oversized bicolor y anteojos aviador, realzando el estilismo con collares de eslabones dorados y una actitud relajada y segura.

La apuesta al color se destaca en su atuendo con sweater verde de textura geométrica y mini falda plisada a tono durante un desfile icónico

Las imágenes también mostraron el detrás de escena y la espontaneidad del ritmo parisino: charlas con colegas y amigos, la espera en la vereda, el momento de maquillaje y la frescura de los cafés y calles. La modelo alternó entre estilos relajados y de alto impacto, siempre fiel a las tendencias internacionales, apostando por prendas cómodas, accesorios statement, una paleta que combinó neutros, verdes plenos y toques metálicos, y siluetas oversize.

Zaira Nara deslumbra en la Semana de la Moda de París con looks urbanos y sofisticados, tendencia de la temporada

Cada foto capturó la sofisticación, la energía y la autenticidad con la que Zaira Nara se mueve por las grandes capitales de la moda, consolidando su lugar como referente argentina en el circuito internacional.

Zaira Nara posa con un sofisticado look durante la Fashion Week de París, exhibiendo su estilo personal desde un balcón con vistas a la ciudad

La sombra de Facundo Pieres

Este viaje se dio en medio de un momento personal tenso. Todo se reactivó luego de que Paula Chaves optó por hacer un fuerte descargo en redes sociales para dejar en claro su postura con respecto a su exnovio Facundo Pieres, expareja de Zaira. El motivo, una vez más, fue una referencia de la hermana de Wanda sobre el supuesto romance entre Pieres y Chechu Bonelli, lo que sirvió como detonante para revivir viejas tensiones.

El mensaje que le envió Chaves a Nara luego de haber sido nombrada por ella

Cansada de los rumores, Chaves recurrió a su cuenta de X para expresarse con contundencia y compartir incluso una conversación privada con Zaira. “Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, publicó Paula, aludiendo a las noticias que la involucran cada vez que surge un tema relacionado con la modelo y el entorno de Pieres.

Paula Chaves se hartó de Zaira Nara ante sus indirectas y expuso el particular pedido que le hizo: “¡Basta!"

Acto seguido, la conductora reveló el pedido que le hizo a la hermana de Wanda Nara: “Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”.

“Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”, expuso Chaves

En el mismo hilo, Paula fue aún más explícita y apuntó a la raíz de su distanciamiento: “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”. Así, Chaves desmintió que el quiebre de su relación con Zaira tenga que ver con terceros en discordia o historias amorosas del pasado, y puso el foco en las diferencias personales que, según ella, hicieron imposible continuar con el vínculo.

