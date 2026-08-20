Microsoft contacta a Moon Studios y abre conversaciones sobre Ori 3

Ori, de Moon Studios

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Thomas Mahler, director y cofundador de Moon Studios, reveló que el estudio mantuvo una conversación reciente con Microsoft, un acercamiento que podría incluir el desarrollo de Ori 3. La declaración apareció en el servidor de Discord de No Rest for the Wicked, actual prioridad del equipo, por lo que la tercera entrega todavía no está confirmada ni tiene una fecha estimada.

Qué habló Moon Studios con Microsoft

Mahler fue breve al referirse al contacto: “Acabamos de mantener una conversación con Microsoft, hace unos días. Ya veremos qué ocurre a partir de ahí”. Sus palabras indican que existe diálogo entre las dos partes, aunque no precisó si Microsoft autorizó un nuevo juego, si ya hay una propuesta formal o si las conversaciones abarcan otros proyectos.

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La saga está ligada a Xbox desde el lanzamiento de Ori and the Blind Forest, que llegó primero a PC y Xbox One antes de recibir una versión para Nintendo Switch. Su continuación, Ori and the Will of the Wisps, debutó en 2020. Desde entonces, Moon Studios se concentró en No Rest for the Wicked, un RPG de acción que permanece en acceso anticipado para PC y tiene previsto llegar a consolas.

La relación entre el estudio y Microsoft había sido objeto de rumores, pero Mahler negó recientemente que existiera un enfrentamiento. Ahora aseguró que Microsoft no entregaría la saga a otro equipo sin consultarlo: “Microsoft nunca se lo encargaría a otro estudio sin consultármelo antes”.

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Esa afirmación resulta relevante porque Moon Studios no controla por sí solo el futuro comercial de Ori. Cualquier tercera entrega necesitaría un acuerdo con Microsoft, mientras que Mahler busca conservar influencia sobre la dirección creativa y narrativa.

Las ideas para Ori 3 y el problema de la historia

Mahler ya tiene ideas para una tercera entrega e incluso afirmó anteriormente que pensó un título. En el plano jugable, considera posible tomar las mecánicas de Ori and the Will of the Wisps y ampliarlas con diseñadores de niveles especializados.

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Los dos juegos pertenecen al género metroidvania, basado en escenarios conectados que abren nuevas rutas a medida que el personaje obtiene habilidades. La segunda entrega desarrolló el combate, la movilidad y la exploración del original, elementos que podrían servir como punto de partida para otro proyecto.

El principal obstáculo no estaría en las mecánicas, sino en encontrar una historia que justifique el regreso. Mahler explicó que no identifica a otro estudio que considere ideal para continuar la narrativa. Gennadiy Korol, también cofundador de Moon Studios, había expresado una postura similar: el equipo quedó satisfecho con el cierre alcanzado después de los dos juegos.

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“Creo que pudimos completar la historia de Ori. Es un arco completo ahora; si juegas ambos juegos, es una historia completa”, señaló Korol. Según el desarrollador, el equipo regresaría a la saga únicamente si tuviera algo más que contar.

Ese criterio mantiene a Ori 3 en una etapa preliminar. Hay un nombre pensado, conceptos jugables y una conversación con Microsoft, pero todavía falta resolver la razón narrativa para continuar una historia que sus propios creadores consideran terminada.

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Ori, de Moon Studios

No Rest for the Wicked sigue primero

Moon Studios mantiene todos sus recursos centrados en No Rest for the Wicked. Mahler ya había aclarado que cualquier idea relacionada con Ori tendría que esperar mientras el RPG de acción avanza en su periodo de acceso anticipado, una modalidad que permite vender y actualizar un juego antes de completar su versión definitiva.

El director incluso bromeó con que revelaría el título de Ori 3 si No Rest for the Wicked alcanza los 10 millones de copias vendidas. La condición no representa un anuncio formal, pero confirma que el posible nombre existe y que el creador continúa pensando en la saga.

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También queda pendiente definir las plataformas. Ninguna entrega de Ori llegó hasta ahora a PlayStation 5, aunque la estrategia multiplataforma más amplia de Microsoft abre la posibilidad de que un futuro juego aparezca en la consola de Sony. Las fuentes no confirman esa versión, por lo que se mantiene como una opción hipotética.

Mientras continúan las conversaciones, los dos juegos publicados pueden jugarse en Xbox One, Xbox Series, PC y Game Pass; Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps también cuentan con versiones para Nintendo Switch.

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