EE.UU. respalda reformas para transformar el sector energético y atraer inversión a Honduras

Estados Unidos planteó que la cooperación energética debe impulsar eficiencia, confiabilidad y condiciones favorables para la inversión..(FOTO: Infobae)

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La situación del sector eléctrico volvió a ocupar un espacio relevante dentro de la agenda de cooperación entre Honduras y Estados Unidos, luego de la reunión entre la encargada de negocios de la representación diplomática estadounidense, Colleen A. Hoey, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Durante el encuentro se analizaron asuntos de interés bilateral, entre ellos los desafíos que enfrenta Honduras para fortalecer su sistema energético.

La representación de Estados Unidos reafirmó su disposición a acompañar al país en los esfuerzos para modernizar el sector, en momentos en que sigue estancado en el Congreso Nacional un proyecto de reformas al subsector eléctrico impulsado por el Gobierno.

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El interés estadounidense también está relacionado con la necesidad de crear un entorno que favorezca la inversión, tanto nacional como extranjera. Un suministro eléctrico estable constituye uno de los elementos que las empresas consideran al momento de establecer nuevas operaciones, ampliar sus actividades o desarrollar proyectos productivos.

Modernización energética

El fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades del sector eléctrico forma parte de los retos que Honduras debe enfrentar para mejorar su competitividad.

Estados Unidos considera que la cooperación con Honduras puede contribuir a promover cambios que permitan contar con un sistema energético más eficiente, capaz de responder a la demanda y de brindar mayor seguridad a los usuarios y al sector productivo.

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La modernización del sistema no solamente tiene implicaciones relacionadas con la prestación del servicio. También está vinculada con la generación de oportunidades económicas, la atracción de capital y la capacidad del país para sostener un crecimiento productivo en el mediano y largo plazo.

Reformas sin consenso

El encuentro entre la diplomática estadounidense y el titular del Congreso Nacional se produce mientras permanece estancado un proyecto de reformas al subsector eléctrico impulsado por el Gobierno.

La cooperación entre Honduras y Estados Unidos vuelve a poner el sector eléctrico en el centro.

La iniciativa enfrenta dificultades para avanzar dentro del Legislativo debido a la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas, una situación que ha impedido que las modificaciones propuestas puedan concretarse.

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El debate sobre las reformas se desarrolla en medio de los desafíos que enfrenta el país para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y establecer condiciones que permitan fortalecer su sostenibilidad.

La falta de acuerdos políticos mantiene en pausa una discusión que involucra aspectos relevantes para el futuro del sector y que requiere la participación de los distintos actores con representación en el Congreso Nacional.

Un sector clave para la economía

El sistema energético tiene un impacto directo sobre distintos sectores de la economía hondureña. La industria, el comercio, los servicios y las actividades productivas dependen de un suministro eléctrico que permita mantener operaciones de manera continua y con costos previsibles.

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Por esa razón, la discusión sobre la modernización del sector trasciende el ámbito estrictamente energético y se relaciona con la capacidad de Honduras para mejorar su clima de negocios y atraer inversiones.

La confiabilidad del servicio también representa un elemento importante para la planificación de nuevas empresas y proyectos. Una infraestructura energética capaz de responder a la demanda puede contribuir a reducir riesgos para las compañías y facilitar la expansión de actividades económicas.

Cooperación enfocada en inversión y crecimiento

Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar colaborando con Honduras para impulsar un sistema energético que combine eficiencia, confiabilidad y condiciones favorables para la inversión.

El planteamiento coloca la cooperación energética como parte de una agenda más amplia orientada a promover la prosperidad económica de Honduras y de la región.

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La modernización del sector requiere, además de inversiones e infraestructura, la existencia de reglas claras y de instituciones capaces de garantizar el funcionamiento adecuado del mercado eléctrico.

La encargada de Negocios de EE.UU. sostuvo una reunión con autoridades hondureñas. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)

En ese escenario, el Congreso Nacional desempeña un papel relevante debido a que varias de las modificaciones necesarias para transformar el marco del subsector dependen de decisiones legislativas.

Acuerdos políticos

La falta de consenso entre las fuerzas políticas continúa siendo uno de los principales obstáculos para que el proyecto de reformas avance en el Congreso Nacional.

El desafío para los diputados será encontrar puntos de coincidencia que permitan retomar la discusión y determinar el futuro de la propuesta presentada por el Gobierno.

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Mientras tanto, la modernización energética permanece como uno de los temas que requieren atención dentro de la agenda económica nacional, especialmente por su relación con la inversión, la productividad y el crecimiento.