A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

El humor espontáneo y la complicidad familiar saltan a la vista en redes, mientras seguidores y amigos acompañan la expansión continua de una de las familias más queridas del espectáculo

El popular trío, compartió un emotivo momento familiar que reavivó el vínculo entre generaciones

Hace cuestión de días, las Trillizas de Oro anunciaron una feliz noticia: volvieron a ser abuelas. Tras el nacimiento de su nieta número 21, Rosa, las artistas celebraron el crecimiento de su familia. Sin embargo, la cosa no quedó ahí porque este viernes María Eugenia, María Emilia y María Laura sorprendieron con un nuevo anuncio, el cual hicieron a través de sus redes sociales con un video. Una de ellas será abuela nuevamente.

“Bueno, inicialmente las chicas venían a conocer a Rosa pero Coca nos tiró un notición”, comenzaba diciendo la descripción del clip. En las imágenes, María Emilia Fernández Rousse sostenía a la recién nacida en brazos, mientras María Laura y María Eugenia se acercaban entre risas. “Hola Rosa, hola bombona, ¿te acordás quién soy? Soy Meme, si nos conocimos en el sanatorio. ¿Te acordás? Bueno, te voy a contar algo", se escucha decir a Meme.

Acto seguido se suma María Eugenia, quien agrega: “No le cuentes. Si ya estamos acá. Es igual al hermanito. Es igual a mamá. Mirá los ojos”. Por su parte, María Laura destaca: “Yo tengo nueve nietos. Es como la colonia, vos tenés que venir a la colonia de Iaia porque tenemos cinco mujeres. Lo vas a pasar bárbaro”.

Es entonces cuando, en tono de complicidad, María Eugenia anticipa la llegada de su sexto nieto: “Y yo tengo cinco, pero escuchame una cosa, te voy a contar algo. Y se lo voy a decir también a Meme y a Iaia. Me está mirando. Voy a ser abuela”. El asombro y la alegría quedan reflejados en la reacción espontánea de las tres, quienes celebran el inminente crecimiento del clan.

Pero más allá de la alegría, la reacción de Meme y Iaia provocó las risas de sus seguidores. “¿Otra vez?”, lanzó cada una con un gesto de incredulidad, a lo que Iaia comentó: “No, es el cuento de nunca acabar. No cuenten conmigo”.

Semanas atrás, el nacimiento de Rosa, segunda hija de Sonia Zavaleta y Isidro Escalante, aportó una nueva integrante a la familia. La nieta número 21 llegó a comienzos de febrero y su nacimiento fue recibido con mensajes de afecto tanto en el entorno íntimo como en plataformas digitales.

Durante el embarazo, Sonia Zavaleta debió mantener reposo bajo indicaciones médicas, lo que implicó suspender sus compromisos, incluido su show en el Nün Teatro Bar. La familia la acompañó en este período, priorizando la salud de la madre y la bebé.

Por su parte, Sonia Zavaleta agradeció el apoyo recibido en redes tras su episodio de salud. “Con toda la ilusión y el amor con el que vengo trabajando, tengo que cancelar mi show por motivos de salud... Ahora, necesito escucharme, frenar y priorizar mi bienestar”. Días después, envió tranquilidad a sus seguidores: “Voy a volver cuando esté bien, con más fuerza y más verdad que nunca. Los quiero”.

Al superar el reposo, la cantante pudo disfrutar de días junto a su familia. Según lo comunicado por sus allegados, tanto Sonia como la recién nacida se encuentran en buen estado y rodeadas de cariño.

De esta manera, las hermanas aprovecharon el video para bromear sobre la cantidad de nietos. Mientras María Emilia presentaba a la pequeña Rosa, sus hermanas compartían cifras y anticipaban la llegada del nieto número 22, reflejando el continuo crecimiento de una de las dinastías artísticas más queridas del espectáculo argentino.

Las redes sociales pronto se llenaron de mensajes de felicitación. Admiradores y amigos enviaron comentarios de amor, resaltando la importancia de los lazos familiares en la vida pública de las Trillizas de Oro.

La historia de las Trillizas de Oro sigue sumando capítulos de unión y celebración. Cada nacimiento y cada anuncio alimentan la cercanía con el público, subrayando el carácter inagotable de su familia y su legado en el espectáculo argentino.

