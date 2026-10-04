Daniela Christiansson habló sin filtro sobre Wanda Nara y los celos por Maxi López a días de mudarse al país

Daniela Christiansson abrió una caja de preguntas y respuestas para aclarar su presente sentimental y hablar de celos a Wanda Nara

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A pocos días de regresar a la Argentina, Daniela Christiansson respondió preguntas sobre su relación con Maxi López, el vínculo de él con Wanda Nara y la crianza de sus hijos. A través de una caja de consultas en sus historias de Instagram, la pareja del exfutbolista también se refirió a los rumores de separación, a la dinámica de una familia ensamblada y a la ayuda que recibe durante los períodos de distancia.

Una de las inquietudes que recibió apuntó a la relación entre Maxi López y Wanda Nara, con quien él comparte a sus tres hijos mayores. “No te da celos maxi y Wanda? o cómo manejas la situación? yo no sé si me la aguantaría...sos hermosa”, le escribió una seguidora.

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“No me meto. Lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque, nunca me pasó. Me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas”, contestó.

Daniela Christiansson habló de todo en una caja de preguntas y respuestas por Instagram

La convivencia entre los hijos de la pareja y los tres chicos que López tuvo con la conductora también apareció entre las consultas. “Daniiii cómo son tus hijos con los hijos de maxi?”, le preguntaron. La respuesta fue concreta: “¡Los aman! Están locos por sus hermanos mayores ❤️”.

La cercanía del regreso a Buenos Aires atravesó varias de las respuestas. En una de ellas, una usuaria quiso saber cuándo volvería a la Argentina. Daniela reveló que ya terminó una etapa de organización en Suiza y que el viaje está próximo. “Ya estamos para volver en los próximos días! 🇦🇷❤️ Justo terminé con la mudanza acá en Suiza 😮‍💨”, expresó.

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Otra seguidora le consultó cómo enfrenta la separación física de su pareja. “Es cuestión de costumbre ?”, decía el mensaje. Christiansson describió el costo emocional de esa rutina y adelantó que la distancia llega a su fin. “Sí, exacto. Aunque cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el momento de separarnos. Pero ya estamos llegando al final de este período y pronto vamos a volver a vivir todos juntos ❤️”.

A pocos días de volver al país para reencontrarse con Maxi López, Daniela Christiansson dio detalles de su vida familiar (Instagram)

La misma situación surgió en otra pregunta, esta vez ligada a la organización de los días con sus hijos. “¿Cómo sobrellevás estar tanto tiempo separada de tu esposo? ¿Quién te ayuda con los niños?”, consultó una usuaria. Daniela explicó que ambos buscan mantenerse cerca pese a la distancia y detalló cómo estructura sus tareas cotidianas.

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“No es fácil, pero tratamos de acompañarnos y estar muy presentes a pesar de la distancia. Y por el resto, me organizo y pido ayuda. Trato de estar con mis hijos durante el día y hago la mayoría de las cosas cuando duermen. Tengo a mi familia muy cerca y, durante los primeros 6 meses de vida de Lando, tuve una chica viviendo con nosotros que me ayudó muchísimo. ❤️”, relató.

También habló de cuánto extraña a López. Ante la pregunta “¿Extrañas a Maxi?”, eligió una respuesta breve y afectuosa: “¡Muchísimo! Ni él sabe cuánto. Es mi ancla”.

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Daniela Christiansson se refirió a su vínculo con Maxi López y cómo se aleja de la toxicidad (Instagram)

La familia de Christiansson forma parte de este período previo a la mudanza. Una persona le preguntó si sus padres ya conocen la Argentina y qué opinan del cambio. Ella contó que todavía no viajaron al país, aunque su madre la acompaña ahora y su padre planea visitarla durante las fiestas.

“Todavía no. Mi mamá me acompaña ahora y mi papá va a venir para las fiestas. Están felices por nosotros, de que por fin estemos todos reunidos, aunque también están tristes de no tenernos más al lado. Pero bueno, es normal”, señaló.

La posibilidad de ampliar la familia tampoco quedó afuera de la ronda de preguntas. “Te gustaría tener más hijos?”, consultó una seguidora. Christiansson sostuvo que está conforme con la familia que forman y mencionó que López ya es padre de cinco chicos. “Estoy muy feliz así. Maxi ya tiene 5 y la verdad es que a veces me da mucha pena no poder dedicarles más tiempo a cada uno... el típico mommy guilt (culpa de madre). Así estamos perfectos. Aunque amo tener hijos y amo ser mamá”, respondió con varios emojis de corazón rojo y carita feliz.

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Daniela Christiansson habló sobre Wanda Nara, la exesposa de su pareja (Instagram)

Por último, negó dos versiones que circularon alrededor de su vínculo con el exdelantero. Primero, cuando le preguntaron si había salido con otro futbolista, contestó tajante: “No. Antes de conocer a Maxi, sabía muy poco sobre el mundo de los futbolistas”.

Luego, una usuaria fue directa con los rumores de ruptura: “Es verdad lo que dicen en las redes que estás separada de maxi??”. La respuesta de Daniela fue terminante: “Es todo mentira”.