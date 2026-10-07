‘Hello, Peach!’ y ‘Hello, Luigi!’ llegan gratis a Nintendo Switch

Hello, Peach!

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Nintendo lanzó Hello, Peach! y Hello, Luigi!, dos aplicaciones gratuitas de la colección infantil My Mario que ya están disponibles en la eShop para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Las experiencias permiten que niños pequeños y adultos interactúen con ambos personajes mediante la pantalla táctil, mientras que las versiones para iOS y Android llegarán próximamente.

Interacciones táctiles pensadas para niños

Hello, Peach! y Hello, Luigi! se alejan de la estructura habitual de los videojuegos de la franquicia. En lugar de presentar una aventura completa, niveles o desafíos complejos, ofrecen actividades sencillas que pueden entenderse a partir del contacto directo con la pantalla.

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Entre las opciones disponibles está jugar a las escondidas con los personajes, hacer caras y estirar sus rostros con los dedos. Esta última función permite deformar las facciones de Peach y Luigi, con una mecánica que remite a la pantalla inicial de Super Mario 64, donde era posible manipular el rostro de Mario antes de comenzar la partida.

La propuesta está diseñada para que los padres acompañen a sus hijos durante las actividades. El uso de controles táctiles reduce la necesidad de aprender combinaciones de botones y convierte a cada aplicación en una experiencia interactiva breve, en lugar de un videojuego tradicional de la serie.

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El acceso gratuito también permite probar las actividades sin comprar uno de los títulos principales de Mario. Por ahora, las dos nuevas aplicaciones están limitadas a las consolas de Nintendo, pero la llegada anunciada a teléfonos y tabletas ampliará los dispositivos compatibles.

La colección My Mario ya tiene cuatro aplicaciones

My Mario comenzó en Japón durante 2025 y se extendió a Estados Unidos y Europa a comienzos de 2026. La línea está dirigida a los integrantes más pequeños de la familia e incluye muñecos, juguetes y aplicaciones gratuitas basadas en personajes conocidos de Nintendo.

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La primera experiencia digital de la colección fue Hello, Mario!, que permite tocar e interactuar con Mario desde la pantalla de una consola, un teléfono o una tableta. Después llegó Hello, Yoshi!, centrada en el dinosaurio que acompaña al personaje en numerosos juegos de la franquicia.

Con la incorporación de Peach y Luigi, el catálogo digital de My Mario alcanza cuatro aplicaciones. Hello, Mario! y Hello, Yoshi! ya cuentan con versiones para dispositivos móviles, mientras que los dos estrenos están disponibles inicialmente en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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Esta diferencia será temporal según la información del lanzamiento: Hello, Peach! y Hello, Luigi! también tienen previsto llegar a iOS y Android, aunque Nintendo todavía no comunicó una fecha específica para esas versiones. Hasta entonces, se necesita una consola con pantalla táctil para acceder a sus actividades.

Hello, Peach!

Dos nuevos cortos de It’s Me, Mario

El lanzamiento de las aplicaciones estuvo acompañado por dos episodios de It’s Me, Mario, la serie de cortos animados vinculada con la colección infantil. Nintendo publicó ambos videos al mismo tiempo que las nuevas experiencias protagonizadas por Peach y Luigi.

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La producción utiliza stop motion, una técnica de animación que fotografía objetos cuadro por cuadro y los mueve ligeramente entre cada toma para crear la ilusión de movimiento. Los cortos trasladan a la pantalla el estilo de los juguetes y figuras que forman parte de My Mario.

Los dos videos nuevos pueden verse en YouTube. Con estas incorporaciones, la serie It’s Me, Mario cuenta con un total de nueve episodios publicados.

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