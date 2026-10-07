Cómo fue el rating de la despedida de Leo Messi: una transmisión que comenzó varias horas antes y dejó números récord

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin - La salida de los equipos a la cancha

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La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina frente a Benín tuvo su correlato inmediato en la televisión: Telefe alcanzó un pico de 36 puntos de rating durante la transmisión del amistoso en el estadio Monumental, una cifra que ubicó al encuentro entre los eventos de mayor convocatoria de la pantalla abierta en 2026.

La emisión, que acompañó la jornada desde la mañana hasta el final de los homenajes nocturnos, concentró la atención de los hinchas en una programación especial. El partido terminó con triunfo argentino por 3 a 0, con goles de Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Messi, quien convirtió de penal y llegó a 126 tantos con la camiseta nacional.

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El interés no se limitó a los 90 minutos. La cobertura se extendió desde las primeras horas del día con móviles, panelistas y enviados al estadio de Núñez, donde se desarrolló una ceremonia que combinó fútbol, homenajes musicales y un espectáculo de drones.

La señal preparó una cobertura especial para la despedida que se inició a las 9:30, cuando A la Barbarossa salió al aire desde el Monumental. El ciclo de Georgina Barbarossa con Paulo Kablan, Mariana Brey, Diego Brancatelli y Pía Shaw siguió la llegada de los fanáticos y las novedades previas al encuentro, con picos de 5,8 puntos.

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El actor le dedicó afectuosas palabras a su amigo en la previa del último partido del ídolo del fútbol (Video: La despedida de Leo/ Telefe)

Al mediodía, El Noticiero de la gente tomó la posta con Germán Paoloski, Fernando Carlos y Paulo Kablan desde el estadio. Ese tramo alcanzó una marca máxima de ocho puntos. Más tarde, Vero Lozano encabezó una edición especial de Cortá por Lozano, acompañada por Turco Hussain, Ceferino Reato y Marixa Balli, que llegó a 6,9 puntos.

La expectativa aumentó durante la tarde. La previa que condujeron Rodolfo Barili, Sofi Martínez y Maxi López comenzó con ocho puntos y terminó cerca de las 20 con una medición de 22,6.

El ingreso de los jugadores al campo de juego produjo uno de los primeros saltos de audiencia de la noche. Con el estadio a oscuras, fuegos artificiales, bengalas y la presencia de los hijos del capitán junto a él, Telefe trepó hasta los 29,3 puntos durante la interpretación del Himno Nacional a cargo de Fabio Santa, veterano de la guerra de Malvinas.

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Con el inicio del amistoso, la pantalla abierta alcanzó 31,9 puntos. La cifra continuó en ascenso durante el primer tiempo, cuando el árbitro interrumpió el juego a los 10 minutos para que el público pudiera dedicarle una ovación a Messi. El futbolista levantó los brazos y saludó a las tribunas, mientras se encendían fuegos artificiales en distintos sectores del estadio.

Lionel Messi salió al campo de juego con sus hijos

Ese momento llevó la medición a 34,4 puntos. El primer tiempo concluyó sin goles y con un pico de 35,2 puntos, de acuerdo con el relevamiento difundido. La expectativa se mantuvo pese al empate parcial, en una noche que había sido anunciada como una celebración para el capitán argentino.

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La segunda parte empezó con un piso de 33,4 puntos. A los dos minutos, Messi envió un centro desde la izquierda y Nicolás Otamendi conectó para abrir el marcador. El 1 a 0 llevó a Telefe hasta los 34,7 puntos y consolidó el liderazgo del canal en la franja nocturna.

A los 16 minutos, Nico Paz amplió la diferencia con un remate al segundo palo. El cierre tuvo el desenlace esperado por buena parte del público: Lionel Messi convirtió de penal el tercer gol de la Argentina y completó la victoria ante Benín. La transmisión registró su máximo de 36 puntos sobre el final del encuentro.

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Las cifras conocidas durante el partido mostraron también una fuerte convocatoria en la televisión deportiva. Por su parte, en TyC Sports la previa registraba 9,1. Con los equipos en la cancha, el canal deportivo llegó a 11 y ya con la pelota en movimiento, alcanzó los 12,8 puntos.

Así las cosas, la suma entre ambo canales ubicó la audiencia conjunta cerca de los 50 puntos.

La transmisión no se redujo al amistoso: convirtió la previa, el recibimiento, el partido y los homenajes posteriores en una programación continua.

Los números confirmaron que el fútbol volvió a ocupar un lugar central en la televisión. En un año en el que las grandes mediciones quedaron concentradas en eventos deportivos, la despedida de Messi reunió a millones de personas frente a la pantalla y dejó a Telefe con uno de sus registros más altos de la temporada.

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