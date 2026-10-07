Muna Pauls explicó el profundo motivo detrás de su nuevo tatuaje: “Me lo hice por él”

Muna Pauls se tatuó el número cinco en el antebrazo en homenaje a su perro fallecido en 2021 (Video: Instagram)

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Muna Pauls decidió tatuarse un número 5 en el brazo como homenaje a Cinco, el perro que marcó su infancia y que falleció en agosto de 2021. La cantante, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó el significado del diseño ante las consultas de sus seguidores.

“Para todos los que preguntan, me tatué un cinco por él, su nombre era Cinco”, escribió Pauls en una historia de Instagram, acompañada de un emoji de corazón. La publicación despejó las dudas que habían surgido entre sus seguidores tras ver el pequeño tatuaje en su brazo, de tipografía minimalista y ubicado en la parte interna del antebrazo.

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La cantante suma este diseño a la frase "eterna primavera" que lleva inscripta en letra cursiva en el otro brazo

El tatuaje se suma a otra frase que la cantante también lleva grabada en la piel: “eterna primavera”, inscripta en letra cursiva sobre el otro brazo. Ambas inscripciones conviven como parte de una serie de tatuajes pequeños que Pauls fue sumando a lo largo del tiempo, varios de ellos vinculados a momentos y afectos personales.

La pérdida de Cinco había generado en su momento una profunda repercusión en las redes de la familia. En agosto de 2021, tanto Pauls como su madre, Agustina Cherri, le dedicaron publicaciones cargadas de emotividad para despedir al perro, que había sido parte de la vida de ambas durante años. “Gracias por tanto compañero, guardián de mis secretos. Te amo cinco, volá alto”, escribió en ese momento la cantante, en una publicación que acumuló más de 30 mil “me gusta” y cientos de comentarios de apoyo.

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El perro Cinco falleció en agosto de 2021 tras formar parte de la infancia de Muna Pauls

El vínculo entre Pauls y su mascota trascendió la despedida inicial y se convirtió en una marca simbólica que la artista mantiene presente en sus publicaciones. El número cinco, en referencia al nombre del animal, continúa apareciendo de manera recurrente en los textos y mensajes que comparte con sus seguidores, varios años después de la pérdida.

La decisión de plasmar ese recuerdo en un tatuaje llega además en un contexto familiar marcado por otros duelos recientes vinculados a mascotas. Hace pocos días, tanto Pauls como su madre debieron atravesar la partida de Gaia, otra perra de la familia, a quien también despidieron públicamente a través de sus redes sociales.

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Agustina Cherri agradeció el tiempo compartido con Gaia a través de un mensaje en sus redes sociales

En esa oportunidad, Agustina Cherri había escrito un mensaje breve y cargado de nostalgia: “Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja”. La actriz, reconocida por la cercanía que suele mostrar con sus seguidores, expuso de ese modo el vínculo que mantenía con el animal, que había sido parte de su vida familiar durante años.

Muna Pauls, por su parte, también dedicó unas palabras a Gaia en sus redes: “Gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje”. La publicación estuvo acompañada por una imagen que reflejaba la cercanía entre ambas.

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La familia de la joven cantante sufrió también la pérdida de Groucho, la mascota de su padre Gastón Pauls

La pérdida de Gaia se sumó, además, a otro duelo reciente en el entorno familiar de Pauls. Semanas antes, la joven cantante también había atravesado el fallecimiento de Groucho, la mascota de su padre, Gastón Pauls. La sucesión de pérdidas en un período breve generó un doble impacto emocional en la artista, que debió enfrentar dos despedidas significativas en poco tiempo.

Las publicaciones vinculadas a estas pérdidas, tanto las de Cherri como las de Pauls, generaron una respuesta inmediata entre los seguidores de ambas, que acompañaron los mensajes con expresiones de cariño y empatía. El tatuaje dedicado a Cinco se enmarca así en una serie de gestos con los que la cantante eligió mantener presente el recuerdo de sus mascotas, a las que describió en reiteradas ocasiones como parte fundamental de su historia personal.

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