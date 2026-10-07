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El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

El actor de Rocky estuvo en el Monumental y sostuvo que el mayor legado del rosarino quedará fuera de las estadísticas, los trofeos y los goles

El actor Nico Vázquez muestra su presencia en el campo de juego durante el partido despedida de Lionel Messi de la selección argentina

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La presencia de Nico Vázquez al costado del campo de juego del estadio Monumental, durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, tuvo continuidad fuera de la cancha. El actor publicó un extenso texto dedicado a su amigo, en el que destacó la dimensión humana del capitán argentino por encima de sus títulos, récords y goles.

“Gracias por todo lo que nos diste con una pelota, pero mucho más por lo que nos dejaste como persona”, escribió el intérpete. En su mensaje, remarcó que Messi llevó al fútbol a un lugar “que parecía imposible”, aunque puso el foco en otros aspectos de su vínculo con el jugador.

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“Podrán contar tus goles, tus títulos, tus récords, tus Balones de Oro, pero hay algo que ninguna estadística va a poder medir: tu humildad, tu empatía, tu sensibilidad, tu amor por tu familia, por tus compañeros y por nuestro país”, expresó el protagonista de Rocky.

El actor acompañó la jornada desde el borde de la cancha junto al equipo de Telefe. Allí fue testigo de un encuentro que definió como una fecha que quedará en la historia de la Argentina y del fútbol mundial.

Nico Vázquez sostiene un micrófono frente a la cámara en un estadio rodeado de público y personal técnico
El actor Nico Vázquez se toma una selfie con un micrófono de transmisión en un Monumental lleno durante la despedida de Lionel Messi

“Hoy, viéndote jugar por última vez con la camiseta de la Selección, entendí todavía más la enorme bendición que tuvimos: fuimos contemporáneos del mejor jugador de la historia”, sostuvo Vázquez. También recordó el recorrido del futbolista con la camiseta albiceleste: “Te vimos crecer. Te vimos caer y levantarte. Sufrimos con vos. Festejamos con vos. Y finalmente te vimos cumplir el sueño que durante tantos años soñamos todos juntos”.

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En otra parte de su publicación, el actor señaló que la despedida excedió el plano deportivo. “Siento que hoy no despedimos solamente al mejor jugador de la historia con la camiseta argentina. Despedimos una manera de representarnos. Un ejemplo”, escribió.

El texto cerró con una reflexión sobre el legado del rosarino fuera del campo de juego. “Cuando se apaguen las luces, cuando queden los goles en los videos, las copas en las vitrinas y los récords escritos para siempre, va a quedar algo todavía más grande: Leo, la persona. El ser humano”, afirmó.

Para Vázquez, ese aspecto constituye una marca imposible de igualar: “Quizás ese sea el récord que nadie pueda romper jamás: haber sido el mejor de la historia y lograr que te admiremos todavía más por quién sos fuera de la cancha”.

Lionel Messi sonríe con la mano derecha levantada y viste una camiseta celeste y blanca con el escudo de la AFA
El futbolista Lionel Messi saluda a Nico Vázquez en medio del reconocimiento de campo antes del partido (Instagram)

El mensaje finalizó con una declaración directa para Messi: “Gracias por tanto, Leo. Te amo y te admiro con todo mi corazón”.

La amistad entre Messi y Vázquez comenzó hace 13 años y se desarrolló, en gran parte, con bajo perfil. Sin embargo, hubo momentos públicos que mostraron la cercanía entre ambos, sobre todo durante las estadías del futbolista en Buenos Aires.

En septiembre de 2025, Messi asistió a una función de Rocky, la obra que protagoniza Vázquez. El encuentro se sumó a otras visitas del delantero argentino al teatro para acompañar a su amigo.

El actor recordó en distintas oportunidades cómo fue el primer encuentro. Según contó, Adrián Suar lo invitó a una cena en la que también participó Guillermo Francella. El grupo era reducido y, ante la expectativa de Vázquez, Suar le pidió que no hablara demasiado.

“Adrián, sabiendo mi energía, me dijo ‘no hables tanto’, pero él se sentó adelante mío, entonces yo no podía hablar”, relató el actor. Cuando la noche llegaba a su fin, Suar le dio la señal para que comenzara a hablar y Vázquez compartió varias anécdotas.

El vínculo tomó otro rumbo después de una fotografía. “Me saco la foto y me dice ‘pasame tu teléfono así me pasás la foto y estamos en contacto’”, recordó Vázquez sobre aquel momento con Messi.

A partir de entonces, mantuvieron el contacto a distancia. Cada vez que el futbolista regresó a la Argentina, se encontraron. Vázquez también viajó a Barcelona y compartió tiempo con Messi y su familia. “Nos hicimos amigos y empezó una amistad de acompañarnos en las buenas y en las malas”, había resumido el actor.

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