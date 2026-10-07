La misteriosa desaparición de un icónico auto que Williams prestó tras superar a Schumacher en la F1 y acabó en una millonaria batalla legal

El BMX Williams de la F1 en 2002 (REUTERS/Eric Gaillard/File photo)

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La escudería Williams llevó al Tribunal Superior su reclamo por la misteriosa desaparición de un modelo FW23 de Fórmula 1 que condujo Ralf Schumacher en 2001 y que había sido prestado a un taller de Telford. La escudería británica exige la restitución del vehículo o una compensación superior a 1 millón de euros, después de que el automóvil no fuera devuelto al terminar el acuerdo de custodia en octubre de 2021.

El monoplaza había sido cedido como pieza de exhibición a Autotech Performance Ltd, una empresa de Shropshire. El conflicto comenzó cuando su motor fue prestado al taller en 2015 y Williams intentó recuperar el coche seis años después sin obtener respuesta.

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La compañía sostiene que el vehículo forma parte de su colección de autos clásicos y que controla de forma estricta tanto su uso como su venta. “El coche forma parte de la singular colección de coches clásicos del demandante, cuyo uso y venta controla estrictamente”, declaró el abogado de Williams, Richard Clegg.

El chasis FW23 fue uno de los nueve ejemplares fabricados por Williams para el Campeonato Mundial de 2001. Schumacher y su compañero de equipo, Juan Pablo Montoya, compitieron con ese modelo durante una temporada en la que terminaron cuartos y sextos en el campeonato de pilotos, respectivamente, mientras Michael Schumacher obtuvo el título a bordo de su Ferrari.

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Tras aquella campaña, el automóvil pasó a integrar la colección histórica de la escudería. Autotech tenía autorización para conservarlo hasta octubre de 2021, cuando Williams dio por finalizado el acuerdo, según expuso Clegg ante el tribunal.

Montoya a bordo del Williams (Sutton Motorsports/ZUMA Press)

La demanda apunta contra Thorpe, de 58 años, a quien Williams acusa de haber retirado el vehículo del taller y de haber afirmado ante los liquidadores de la empresa que era de su propiedad personal. El abogado sostuvo que el demandado dijo a un tasador que había comprado el coche antes de que desapareciera.

Cuando los liquidadores preguntaron por el paradero del monoplaza, Thorpe afirmó que se había trasladado al extranjero por trabajo, de acuerdo con la exposición de Williams. La escudería considera que el empresario se llevó el coche y que todavía lo conserva, informó el diario británico The Sun.

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Thorpe niega haber tomado el vehículo o haber sido su dueño. Su abogado, Duncan MacPherson, sostuvo que el empresario nunca afirmó ser propietario del coche “porque sabía que eso no era cierto”. La defensa explicó que Thorpe sufrió un derrame cerebral en 2018 que le provocó deterioro cognitivo y graves problemas de memoria. Por esa razón, afirma no recordar haber conversado con tasadores ni saber dónde se encuentra el automóvil.

Thorpe sostiene que el coche seguía dentro del garaje durante su última visita, en agosto de 2021. También cuestiona la valoración económica presentada por Williams y alega que el vehículo era solo un prototipo sin motor. Williams reclama la devolución del motor, además de los gastos adicionales de alquiler o una indemnización por daños que supere el millón de euros. Un portavoz de la escudería confirmó que inició acciones para recuperar “un coche que fue prestado a un tercero y que no nos fue devuelto”. El caso espera ser asignado a un juez del Tribunal Superior para un juicio completo.

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Ralf Schumacher celebra su victoria con Williams (REUTERS/Paolo Cocco/File photo)

El rendimiento del equipo Williams en la temporada 2001 de F1 estuvo marcado por el resurgimiento competitivo del chasis impulsado por motores BMW, con cuatro victorias conseguidas por Schumacher y el debutante Montoya. La escudería de Reino Unido completó el campeonato de constructores en el tercer lugar con 80 puntos, por detrás de Ferrari y McLaren, tras reinsertarse en la lucha por los puestos de vanguardia gracias a la potencia del motor alemán.

El piloto alemán lideró la cosecha de puntos del equipo al finalizar en el cuarto puesto del campeonato de pilotos con 49 puntos. Su desempeño incluyó tres victorias a lo largo del año, la primera de las cuales ocurrió el 15 de abril en el Gran Premio de San Marino, disputado en el circuito de Imola. Aquel resultado representó el primer triunfo para la estructura tras casi cuatro años de sequía.

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Posteriormente, el menor de los hermanos Schumacher se impuso el 10 de junio en el Gran Premio de Canadá, en Montreal, donde encabezó un histórico 1-2 familiar por delante del campeón mundial Michael Schumacher. Su tercera victoria del año llegó el 29 de julio en el Gran Premio de Alemania, en el trazado de Hockenheim, escenario en el que aprovechó los problemas mecánicos de su compañero de equipo para consolidar su hegemonía.

Juan Pablo Montoya se llevó el Gran Premio de Mónaco de 2003 en la Fórmula 1 (AFP)

A lo largo de las 17 fechas del calendario, la regularidad del corredor germano le permitió sumar cinco podios y lograr una pole position en Francia, lo que ratificó el salto cualitativo de la escudería respecto de los años anteriores.

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El colombiano, quien llegó a la Fórmula 1 proveniente de la serie CART de Estados Unidos, completó su año de debut en la sexta colocación general con 31 puntos. Su irrupción en la categoría generó atención inmediata durante la tercera fecha en el Gran Premio de Brasil, cuando ejecutó un sobrepaso sobre Michael Schumacher tras el reinicio de la carrera en el circuito de Interlagos. Pese a liderar esa prueba hasta sufrir el impacto por detrás del piloto rezagado Jos Verstappen, padre de Max, el corredor sudamericano demostró su capacidad a una vuelta al conseguir tres pole positions durante la temporada, registradas en Alemania, Bélgica e Italia.

El momento culminante de su año ocurrió el 16 de septiembre en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza. Desde el primer lugar de la grilla de salida, Montoya contuvo la presión de las Ferraris y obtuvo su primera victoria en la categoría, lo que constituyó además el primer triunfo de un piloto colombiano en el historial de la competición. A pesar de la velocidad demostrada en los circuitos más rápidos del calendario, la falta de fiabilidad técnica afectó los resultados acumulados por Williams. El piloto cafetero registró 11 abandonos en 17 pruebas, en su mayoría causados por fallas en la planta impulsora BMW y la transmisión.

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