La emoción de La Sole después de cantarle a Lionel Messi: el abrazo con Antonela y la historia del poncho bandera

Soledad Pastorutti compartió sus sensaciones sobre cantar ante Lionel Messi y el equipo argentino (Video: Telefe)

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Apenas terminó de interpretar “Brindis” frente a Lionel Messi y el plantel de la Selección Argentina, Soledad Pastorutti habló desde el campo de juego y puso en palabras la emoción que atravesó uno de los momentos centrales de la despedida del capitán.

La cantante había acompañado con su música el cierre de una jornada que reunió fútbol, homenajes y artistas de distintos géneros. Mientras interpretaba uno de sus temas más emblemáticos, Messi siguió la presentación junto a sus compañeros, una imagen que conmovió a la artista y al público presente en el estadio.

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“¿Qué pensabas cuando, mientras cantabas la canción, te miraba Leo emocionado, todo el equipo?”, le preguntó Diego Leuco, encargado de esa etapa de la transmisión de Telefe.

Pastorutti contó que la mirada del futbolista la impactó. “Estaba muy nerviosa. Cuando lo vi, me emocioné. Viste cuando decís: ‘No puede ser que se vaya’. Lo veo muy joven, lo veo con…”, expresó antes de que el conductor completara la idea: “En un gran momento”.

Soledad Pastorutti conmovió a Lionel Messi al cantar "Brindis" en la despedida de Lionel Messi

La artista coincidió y destacó el presente deportivo del rosarino. “En su mejor momento. Pero bueno, creo que hace bien y entiendo también las razones”, sostuvo. Luego se refirió a algunos encuentros que tuvo con Messi fuera de los estadios y, sin mencionarlo, aludió a la muerte de Jorge, el padre del futbolista.

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“Tuve la oportunidad de compartir algunos momentos hace un tiempo atrás con él. La vida te pega duro muchas veces y, más allá de todo lo que logró profesionalmente, hay otras prioridades y yo creo que su familia lo es”, afirmó.

La conversación ocurrió minutos después de una escena que concentró la atención de los hinchas. Tras la victoria del equipo, La Sole apareció sobre el césped para cantar “Brindis”, una canción asociada a las celebraciones, los reencuentros y las despedidas y que también la conecta con el otro gran crack argentino, Diego Armando Maradona.

La elección del tema acompañó el reconocimiento a Messi, y mientras la cantante avanzaba con la interpretación, el capitán argentino permaneció cerca de sus compañeros y siguió la actuación desde el campo de juego.

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El abrazo entre Soledad Pastorutti y Antonela Roccuzzo (Video: TyC Sports)

Hacia el final de la canción, La Sole se acercó al futbolista y ambos se abrazaron. El encuentro entre Messi y Pastorutti se convirtió en una de las postales de la noche, mientras los hinchas acompañaban desde las tribunas con aplausos y voces que siguieron los últimos versos.

La artista continuó cantando junto al público antes de que terminara su participación. El estadio respondió con una ovación para Messi, que recibió muestras de afecto durante toda la jornada. Al final, también se fundió en un emotivo abrazo con Antonela Roccuzzo, quien seguía su actuación con lágrimas en los ojos y acompañada por sus hijos.

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La presentación de Pastorutti formó parte de un espectáculo musical organizado alrededor de la despedida del capitán. La propuesta reunió a intérpretes de distintos géneros y buscó acompañar el cierre de una etapa vinculada a una de las principales figuras del equipo nacional durante las últimas décadas.

Un poncho con historia

La Sole luego de recibir el poncho en la Fiesta de Catamarca

Más allá de que los focos estaban puestos sobre Lionel Messi, el poncho albiceleste que lució la de Arequito también se llevó las miradas. Y como todo en esta fiesta tiene su historia, que se remonta, casualmente, al día de la final del Mundial 2026 contra España.

Ese día, mientras los rumores la ubicaban como posible intérprete del himno en el MetLife de Nueva Jersey, La Sole se presentó en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en la provincia de Catamarca. Allí recibió el afecto incondicional de su público y un obsequio muy especial: poncho bandera realizado por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorria. Pasaron los meses, llegó el momento del adiós y Soledad eligió usarlo para salir al césped del Monumental para cantarle a Lionel Messi y al mundo entero.

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