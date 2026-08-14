Las cámaras de videovigilancia registran el ataque armado que mata a un hombre en la ruta al Pacífico en Guatemala

Bomberos Municipales localizaron al conductor dentro del automóvil con múltiples impactos de bala y confirmaron que no tenía signos vitales. (Bomberos Municipales de Guatemala)

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Las cámaras de videovigilancia ubicadas la ruta al Pacífico documentaron el momento exacto en que un ataque armado cobró la vida de un hombre en Guatemala.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves 13 de agosto en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur en jurisdicción de Villa Nueva.

Las imágenes muestran a los responsables, quienes se movilizaban en una motocicleta, interceptando a la víctima en la entrada de una zona comercial.

El conductor, de aproximadamente 33 años, habría intentado huir al percatarse de la persecución, pero los atacantes lograron alcanzarlo y abrieron fuego.

Las cámaras de videovigilancia registraron un ataque armado en la ruta al Pacífico que dejó un hombre muerto en Villa Nueva, Guatemala. El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico con dirección al sur. Los atacantes se movilizaban en motocicleta, interceptaron a la víctima en una zona comercial y abrieron fuego contra el vehículo. (Redes Sociales)

La escena: víctimas y emergencia

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales localizaron al hombre dentro de un vehículo con múltiples impactos de bala. El personal confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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Durante el operativo, un menor de 3 años y una mujer de unos 30 años, quienes acompañaban a la víctima, fueron atendidos por crisis nerviosa y quedaron bajo el resguardo de los cuerpos de socorro.

Un menor de 3 años y una mujer de unos 30 años recibieron atención por crisis nerviosa tras el ataque armado en Villa Nueva. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área a la espera del Ministerio Público (MP), que inició las investigaciones correspondientes.

Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía y la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva colaboraron en la atención y el control del tránsito, que quedó severamente afectado desde el kilómetro 15 con dirección a la capital.

Otro ataque armado en la misma carretera

Pocas horas antes, en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico, otro hecho violento sacudió la jornada. En jurisdicción de Villa Nueva, un hombre fue atacado a balazos en plena vía pública.

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Bomberos Municipales Departamentales confirmaron su muerte al llegar al sitio. Los responsables huyeron sin dejar rastro, lo que incrementó la alerta entre los automovilistas y vecinos de la zona.

El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico con dirección al sur. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Violencia armada en la ruta al Pacífico: una amenaza constante

El incremento de ataques armados en la CA-9 Sur ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los conductores en uno de los corredores más transitados de Guatemala.

Las agresiones directas contra vehículos particulares y de transporte colectivo son los más recurrente, debido a que en la mayoría de los percances se reportan pérdidas humanas.

El cierre parcial de vías para facilitar el trabajo de las autoridades suele provocar congestionamientos que afectan a miles de usuarios.

Modus operandi y antecedentes

Las autoridades han identificado dos patrones principales en estos hechos: asaltos planificados y extorsiones ejecutadas por sicarios en motocicleta.

En muchos casos, las víctimas han sido seguidas tras realizar retiros bancarios o actividades comerciales en municipios cercanos como Amatitlán y Villa Nueva.

Uno de los métodos más recurrentes consiste en interceptar vehículos en movimiento y abrir fuego en zonas de alto tránsito, aprovechando la confusión y la dificultad de respuesta inmediata.

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Uno de los más incidentes que más ha llamado la atención, ocurrió en enero pasado en el kilómetro 32.5, donde el agresor se baja de la motocicleta y abre fuego contra sus víctimas en pleno tráfico vehicular.

Las autoridades han reforzado los patrullajes, pero la extensión de la ruta y el flujo vehicular dificultan la prevención total de estos delitos.