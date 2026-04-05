Así fue el primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: al aire libre, con show en vivo y juegos

El niño celebró su primer añito rodeado de sus padres, familia y amigos (Video: Instagram)

El primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, fue una celebración cargada de ternura, detalles personalizados y una fuerte impronta familiar. A un año de su nacimiento, ocurrido el 4 de abril de 2025 mediante una cesárea programada, la pareja decidió organizar un festejo al aire libre que combinó lo íntimo con una producción cuidada, pensada especialmente para el disfrute de los más chicos.

La temática elegida giró en torno al universo de la granja, una estética clásica que conecta con el mundo infantil y que fue reinterpretada en tonos suaves como el verde, el celeste y el beige. Globos en gamas pastel, detalles en mimbre y elementos rústicos ayudaron a construir un ambiente cálido y armónico, donde cada rincón invitaba a jugar y explorar. Desde la entrada, un cartel de bienvenida anunciaba el motivo del encuentro: celebrar el primer año de vida de Marco.

La fiesta de cumpleaños de Marco, hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, se celebró al aire libre y con temática de granja, destacando una organización familiar y detallista

Sol Pérez y Guido Mazzoni eligieron tonos suaves y decoraciones rústicas para lograr un ambiente cálido en el primer cumpleaños de su hijo Marco

La torta temática de dos pisos, decorada con pajaritos y nidos, se convirtió en el centro de atención y reflejó el crecimiento de Marco en su primer año de vida

El festejo se desarrolló en un entorno abierto, lo que permitió que tanto adultos como niños se movieran con libertad y disfrutaran de las distintas propuestas. Lejos de una celebración estática, la jornada estuvo atravesada por actividades recreativas diseñadas para estimular la creatividad de los más pequeños. Hubo espacios para pintar con témperas, inflables y sectores de juego adaptados a la edad de los invitados, lo que convirtió al cumpleaños en una experiencia dinámica y participativa.

Uno de los momentos más destacados fue el show en vivo, que incluyó la participación de personajes del universo infantil, entre ellos una figura muy reconocida por los chicos: Bartolito. La música, los bailes y la interacción con los animadores generaron un clima festivo que rápidamente contagió a todos los presentes, consolidándose como uno de los puntos más altos del evento.

El outfit de Marco combinó un enterito beige con camisa blanca y saquito tierra, reforzando la estética campestre elegida para la fiesta

El festejo infantil integró actividades creativas como pintura y juegos inflables, fomentando la participación tanto de niños como de adultos

Cada rincón del cumpleaños de Marco estuvo cuidadosamente decorado y pensado para estimular la creatividad infantil, desde talleres de pintura hasta inflables y personajes favoritos del mundo de los más pequeños

Marco, el protagonista absoluto, se robó todas las miradas con un look acorde a la temática: un enterito en tonos beige con tirantes, combinado con una camisa blanca de mangas largas con sutiles líneas y un saquito tejido en colores tierra. La elección del outfit no solo reforzó la estética campestre de la fiesta, sino que también aportó una imagen dulce y cómoda, ideal para un niño de su edad.

La torta, de dos pisos, fue otro de los grandes focos de atención. Decorada con pajaritos, pequeños nidos, un árbol y el número uno, logró sintetizar el espíritu del festejo: un primer año lleno de crecimiento, amor y descubrimiento. A su alrededor, cupcakes y dulces personalizados completaron una mesa que mantuvo coherencia con la temática general.

Un show en vivo con personajes del universo infantil, incluyendo la presencia de Bartolito, animó la celebración y generó entusiasmo entre los invitados

El momento del soplado de la vela, con Sol Pérez y Guido Mazzoni abrazando a Marco, reunió a la familia y amigos en una escena llena de emoción

Más allá de la producción, el momento más emotivo llegó con el clásico soplado de la vela. Con Marco en brazos, Sol Pérez y Guido Mazzoni compartieron ese instante rodeados de familiares y amigos, en una escena que combinó emoción, risas y aplausos. La bengala encendida sobre la torta aportó un toque especial, iluminando un momento que simbolizó el cierre de un año transformador para la pareja.

En sus redes sociales, Sol Pérez también dejó ver su costado más íntimo. Junto a un video que recopiló distintos momentos del festejo, le dedicó unas palabras a su hijo: “Feliz primer añito amor de nuestras vidas. Mi bebote espectacular, es un privilegio ser tu mamá. Deseo que siempre seas así de feliz y aventurero. Te amamos mucho”.

Ese mensaje no solo resumió el espíritu de la celebración, sino también el significado profundo de este primer año para la familia. Desde su nacimiento, Marco se convirtió en el centro de la vida de la pareja, acompañando cada etapa con momentos que fueron compartidos con sus seguidores, desde sus primeros días hasta sus primeros pasos, que dio alrededor de los 11 meses.