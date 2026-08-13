Nicaragua y Vietnam acuerdan una agenda conjunta hasta 2030

El INTUR y una delegación de Vietnam sostuvieron en Nicaragua un encuentro para fortalecer la cooperación bilateral hasta 2030./ (César Pérez-La Nueva Radio Ya)

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El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y una delegación de alto nivel de la República Socialista de Vietnam sostuvieron un encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. La reunión tuvo como objetivo fortalecer los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación bilateral entre ambos países, con miras a consolidar una agenda conjunta hasta el año 2030.

La representación de Nicaragua estuvo encabezada por Mara Stotti, quien ofreció una bienvenida a los delegados vietnamitas en nombre de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como del pueblo nicaragüense. Por parte de Vietnam, la delegación fue presidida por Lê Hồng Quang, miembro del Comité Central y subjefe de la Comisión Central de Asuntos Internos del Partido Comunista de Vietnam, quien resaltó los lazos históricos que unen a ambas naciones.

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Durante la sesión, los funcionarios destacaron la relevancia del acercamiento diplomático y confirmaron que la delegación vietnamita mantendrá una agenda de trabajo amplia en Nicaragua. Entre las actividades programadas, se incluyen diferentes encuentros con representantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, así como la firma de un acuerdo de cooperación entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Comunista de Vietnam, vigente para el periodo 2026-2030.

La delegación vietnamita cumplirá una agenda de trabajo en Nicaragua que incluye reuniones oficiales y un acuerdo entre el FSLN y el Partido Comunista de Vietnam para 2026-2030./ (César Pérez-La Nueva Radio Ya)

La relación entre Nicaragua y Vietnam se ha caracterizado por el intercambio de experiencias en desarrollo económico, social y político, así como por la solidaridad mutua en foros internacionales. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambos gobiernos con la colaboración en áreas estratégicas como turismo, comercio, educación y tecnología.

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Relaciones con China y Rusia

Paralelamente, Nicaragua mantiene estrechas relaciones con China y Rusia. Con China, la vinculación se ha profundizado desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021. Ambos países han firmado acuerdos en materia de infraestructura, tecnología y energía, destacando el Memorando de Entendimiento para la construcción de proyectos estratégicos y el Acuerdo de Cooperación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca potenciar el desarrollo logístico y comercial de Nicaragua.

En el ámbito comercial, el Tratado de Libre Comercio firmado entre Nicaragua y China en 2023 ha permitido la apertura de nuevos mercados para productos nicaragüenses. Además, se han suscrito convenios de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología, con impacto en sectores como la agricultura y las telecomunicaciones.

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Fotografía cedida por la Presidencia de Nicaragua del asesor presidencial y representante especial del presidente para los asuntos con Rusia, Laureano Ortega (i), y el canciller de Rusia, Serguey Lavrov, durante el acto de firma de una declaración para "contrarrestar" las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países./(EFE/ Presidencia De Nicaragua)

Con Rusia, la cooperación ha sido constante en los campos de la seguridad, la salud y la educación. En los últimos años, Nicaragua y Rusia han suscrito acuerdos para el suministro de vacunas y medicamentos, así como proyectos conjuntos en materia de formación policial y defensa civil. El acuerdo de cooperación en seguridad firmado en 2024 refuerza la colaboración en el combate al crimen transnacional y la prevención de desastres naturales, mientras que iniciativas en educación superior han permitido que estudiantes nicaragüenses accedan a becas y programas de intercambio en universidades rusas.

Estos vínculos multilaterales han permitido a Nicaragua diversificar sus alianzas internacionales, acceder a nuevas fuentes de inversión y fortalecer su posicionamiento en el escenario global. La estrategia diplomática del gobierno nicaragüense prioriza la cooperación Sur-Sur y la construcción de alianzas con países que comparten intereses en desarrollo, soberanía y solidaridad internacional.

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La firma del acuerdo bilateral con Vietnam, junto a los convenios vigentes con China y Rusia, refuerza la política exterior de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses han enfatizado que la proyección internacional del país se sustenta en la diversificación de socios estratégicos y el fortalecimiento de relaciones con naciones que respaldan sus ideales.