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Por qué Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa en Aston Villa ante PSG

El arquero de la selección argentina será baja para el encuentro ante el equipo francés. Los motivos

Emiliano Martínez no jugará la final de la Supercopa de Europa (REUTERS/Isabel Infantes)
Emiliano Martínez no jugará la final de la Supercopa de Europa (REUTERS/Isabel Infantes)
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Emiliano Dibu Martínez se perderá la Supercopa de Europa 2026. El arquero de la selección argentina no estará este miércoles en el Red Bull Arena de Salzburgo, donde el Aston Villa, campeón de la Europa League, se medirá ante el Paris Saint-Germain (PSG), bicampeón de la Champions League, en el partido que abre oficialmente la temporada del Viejo Mundo.

El técnico del conjunto inglés, Unai Emery, confirmó la baja del arquero de la Selección en rueda de prensa. El español de 54 años explicó que Martínez -junto a los ingleses Ollie Watkins y Ezri Konsa- finalizó la temporada el 19 de julio, por lo que le concedió cuatro semanas de descanso. “No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, declaró el DT, que llega a su cuarta final de esta competición sin haberla ganado en ninguna de las tres anteriores.

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En ausencia del marplatense, el arco de los Villanos quedará en manos del neerlandés Marco Bizot, su habitual suplente. Emery, aun así, no ocultó su confianza en el plantel disponible: “Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerlos”, afirmó.

Martínez aprovechó el receso para descansar en Mar del Plata, su ciudad natal, antes de trasladarse a Portugal, país de origen de su pareja Mandinha. En las últimas horas, el arquero publicó una foto en Instagram a bordo de un bote, caña en mano, bajo el sol portugués. La imagen resumió el espíritu del período: desconexión total antes de la vuelta a la competencia.

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El plan del club prevé que Dibu se reintegre a tiempo para el debut en la Premier League, fijado para el 23 de agosto ante el Brighton. Antes, el sábado 15, el Aston Villa disputará un último amistoso de pretemporada frente al Borussia Mönchengladbach. El interés que despertó en la Juventus de Italia quedó en el pasado: Martínez continuará en el conjunto de Birmingham.

dibu martínez pescando en portugal
Dibu Martínez se encuentra descansando en Portugal (@emi_martinez26)

Pese a la baja del arquero argentino, el Villa contará con otros dos compatriotas suyos: Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, uno de los refuerzos de la temporada. El conjunto inglés llega al partido tras una pretemporada irregular, con una derrota 2 a 1 ante el Bayern Múnich después de haber ganado sus dos amistosos previos.

Del otro lado estará el PSG de Luis Enrique, vigente bicampeón de la Champions League y de la propia Supercopa. El conjunto parisino también arrastra una preparación dispar: empató 1 a 1 con el Manchester United tras caer 3 a 0 ante el Mallorca. Entre sus incorporaciones figuran el lateral Lucas Digne, Maghnes Akliouche y Khalil Ayari, mientras que Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani y Kang In Lee no están disponibles.

El historial reciente entre ambos clubes inclina la balanza hacia el lado francés: en los cuartos de final de la Champions League 2025, el PSG venció 3 a 1 en París y, aunque perdió 3 a 2 en Birmingham, avanzó de ronda. Ahora, con el título en juego, el técnico catalán busca su tercera Supercopa de Europa -ya la ganó en 2015 con el Barcelona y en 2025 con el PSG-, lo que lo pondría a un paso de igualar a Pep Guardiola (cuatro) y a dos de Carlo Ancelotti (cinco).

La final de la Supercopa de Europa se jugará este miércoles y comenzará a las 16:00 (hora argentina). El reglamento del torneo establece que, en caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, no habrá prórroga: la definición pasará directamente a los penales.

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