Experto advierte sobre el riesgo para otros permisos de protección, como la DACA, que amparan a jóvenes migrantes salvadoreños en EE.UU.

La incertidumbre crece entre unos 170,000 salvadoreños con TPS en Estados Unidos ante la posibilidad de que la administración Trump no renueve el beneficio. - crédito Jacquelyn Martin / AP Foto

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La incertidumbre domina el panorama de los aproximadamente 170,000 salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos, ante la alta probabilidad de que este beneficio finalice sin renovación bajo la administración Trump.

El posible cierre de esta vía legal amenaza con dejar a miles de familias en una situación migratoria irregular y genera inquietud acerca del futuro de otras protecciones como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Óscar Chacón, Asesor de Estrategias de Alianza Américas, entrevistado en el programa matutino Frente a Frente, la falta de comunicación oficial a menos de un mes del vencimiento del TPS para salvadoreños marca una ruptura con la práctica histórica de anunciar renovaciones o cancelaciones con al menos 60 días de antelación.

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“Ya hemos rebasado lo que ordinariamente se acostumbraba, que dentro de 60 días antes de la fecha de expiración de una designación, sabíamos si el Gobierno iba a postergar la protección o si la iba a cancelar”, explicó Chacón. El experto subrayó que, aunque aún podría haber un anuncio oficial, la ausencia de señales claras refuerza el temor de una terminación definitiva.

Desde su creación en 2001 tras los terremotos que devastaron El Salvador, el TPS ha ofrecido a miles de salvadoreños la posibilidad de trabajar legalmente y residir en Estados Unidos, siempre bajo el carácter temporal del programa.

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Según Chacón, el principal defecto del TPS ha sido la falta de mecanismos que permitan a sus beneficiarios acceder a una residencia permanente. “Nadie que vive más de tres años en un país está en condición temporal.

Ya esa persona se ha convertido en un residente permanente de Estados Unidos, pero el Congreso ha fallado en modificar la ley para reconocer ese hecho”, afirmó.

La incertidumbre crece entre unos 170,000 salvadoreños con TPS en Estados Unidos ante la posibilidad de que la administración Trump no renueve el beneficio. EFE/EPA/Michael Reynolds

En la actualidad, la vigencia del TPSpara salvadoreños se extiende hasta el 9 de septiembre, mientras que para otras nacionalidades como ucranianos y sudaneses la protección se mantiene hasta octubre y finales de año, respectivamente. La administración Trump ha mostrado tendencia a cancelar la protección para otros países, como ocurrió recientemente con Haití y Venezuela, lo que alimenta la percepción de que El Salvador podría seguir el mismo camino. “Si seguimos el patrón establecido desde enero del año pasado, pues francamente te digo, si el patrón es una indicación, el TPS de salvadoreños seguramente será cancelado”, advirtió Chacón.

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El impacto de una eventual cancelación va más allá de la pérdida del estatus migratorio. La terminación del TPS implicaría que quienes lo pierdan pasarán a formar parte del universo de personas sin autorización migratoria en Estados Unidos.

Alrededor de 170,000 inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto. El Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permite vivir y trabajar legalmente, podría terminar, dejándolos en riesgo de deportación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Para muchos, esto supondría perder el permiso de trabajo, lo que ya ha ocurrido en casos recientes debido a retrasos administrativos. Según Chacón, cerca de 100,000 salvadoreños que solicitaron la prórroga en enero de 2025 nunca recibieron sus permisos, pese a haber pagado las cuotas requeridas. “Los salvadoreños en TPS han estado con bastantes problemas en cuanto a verificar su elegibilidad de empleo en Estados Unidos”, señaló el asesor.

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El temor a represalias legales también afecta a los empleadores, quienes han recibido recordatorios del Gobierno sobre la prohibición de mantener empleados sin autorización. Sin embargo, Chacón matizó que la penalidad suele recaer sobre el trabajador y no sobre las empresas. El experto señaló que la mayoría de quienes perderían el TPS ya residían sin autorización antes de obtener el beneficio, por lo que el cambio supondría un regreso a esa condición, aunque ahora con la complicación añadida de haber establecido familias, negocios y una vida durante décadas en Estados Unidos.

El TPS para salvadoreños nació en 2001 tras los terremotos de El Salvador y permitió trabajar y residir legalmente en Estados Unidos bajo un esquema temporal. REUTERS/Brian Snyder

El contexto político actual ha endurecido la postura de la administración sobre políticas migratorias, con mensajes dirigidos de manera explícita hacia las comunidades de origen latinoamericano. Chacón recordó que en la Casa Blanca existe la intención de expulsar a quienes no poseen residencia permanente o ciudadanía, y que ese clima hace “sumamente sombrío” el panorama para cualquier prórroga o nueva protección.

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En cuanto a otras protecciones como DACA, el experto consideró que el riesgo de cancelación está latente. Si se confirma la tendencia de la administración a cerrar programas de protección migratoria temporal, quienes dependen de DACA podrían enfrentar también la amenaza de perder su estatus a mediano plazo.

La situación de los salvadoreños con TPS queda marcada por la incertidumbre y la expectativa de una decisión ejecutiva que defina el futuro de miles de personas que han hecho su vida en Estados Unidos durante más de dos décadas.