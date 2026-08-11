Los Knicks deben decidir: asegurar a Towns con un contrato millonario o cuidar el futuro del equipo

Los New York Knicks deben decidir si ofrecen a Karl-Anthony Towns una extensión máxima de USD 272 millones por cuatro años (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

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Los Knicks, actuales campeones de la NBA, deberán decidir en las próximas semanas si ofrecen a Karl-Anthony Towns una extensión máxima de USD 272 millones por cuatro años.

La definición pondrá a prueba el equilibrio entre premiar a una figura y preservar la flexibilidad financiera del campeón, según The Athletic.

La cifra aparece en un momento sensible para la estructura salarial de los New York Knicks. Towns cobrará USD 57 millones en la próxima temporada y tiene una opción de que ese número crezca a USD 61 millones el siguiente curso antes de que su contrato expire.

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La pregunta central es concreta: si los Knicks quieren retener a Towns bajo las condiciones más altas posibles, pueden ofrecerle una extensión de cuatro años por USD 272 millones, el máximo de sueldo al que puede aspirar antes de cumplir 31 años.

El caso se volvió más visible por el antecedente reciente de Jalen Brunson, que resignó dinero para asegurar su futuro y, al mismo tiempo, darle margen al club para reforzar el plantel que meses después levantó el trofeo Larry O’Brien.

Jalen Brunson resignó dinero en su contrato y les dio a los New York Knicks margen para reforzar el plantel campeón (REUTERS/Eduardo Munoz)

Esa decisión instaló en la liga una discusión más amplia sobre cuánto deberían ceder las estrellas en plena etapa competitiva para sostener proyectos con aspiraciones al campeonato.

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El impacto deportivo y la señal hacia el mercado

Citado por The Athletic, el análisis sostuvo que Nueva York pasó a ser aspirante real al título cuando Towns llegó a Manhattan, aunque no como causa única sino como una pieza decisiva en el salto de categoría del equipo.

En su primera temporada con los Knicks, la franquicia alcanzó su primera final de la Conferencia Este en 25 años. En la siguiente, terminó coronándose campeón.

El pivote además arrastra una secuencia competitiva que fortalece su posición en la negociación: alcanzó al menos las finales de conferencia en cada una de las últimas tres temporadas, incluida una final del Oeste en su último año con Minnesota.

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Desde esa lógica, el razonamiento es simple: los jugadores deben intentar maximizar sus ingresos y el sistema está diseñado para eso.

Karl-Anthony Towns cobrará USD 57 millones en la próxima temporada y tiene una opción de jugador de USD 61 millones antes del fin de su contrato (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

Que Brunson haya aceptado menos dinero no obliga a Towns a hacer lo mismo, entre otras razones porque el contexto del equipo hoy es distinto y el plantel ya quedó armado para competir por otro título en los próximos dos años.

También aparece el factor simbólico hacia el resto de la liga. Para una franquicia que durante años tuvo dificultades para atraer agentes libres de primer nivel, mostrar disposición a recompensar económicamente a quienes ganan puede transformarse en una señal de peso para futuros objetivos de mercado.

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Restricciones del segundo umbral salarial y riesgo de envejecimiento

El principal argumento en contra de una extensión máxima apunta a lo que ese contrato le quitaría a la dirigencia en capacidad de maniobra.

Desde que Leon Rose asumió la presidencia, la oficina de los Knicks priorizó mantener margen para girar a tiempo, ya fuera mediante prudencia salarial o acumulación de selecciones de draft.

Ese patrón podría no cambiar pese al campeonato. El medio remarcó que, si Towns firma por el máximo, Brunson no vuelve a hacer una concesión cuando sea elegible para otra extensión y el escolta Josh Hart recibe un nuevo acuerdo importante este verano o el próximo, el equipo no podrá evitar en el corto plazo el segundo umbral salarial y sus penalidades mientras conserve intacto a su núcleo.

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La extensión de Karl-Anthony Towns reabre en la NBA el debate sobre cuánto deben ceder las estrellas para sostener equipos con aspiraciones al campeonato (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

La masa salarial ya incluye otros compromisos altos. El alero OG Anunoby tiene tres años pendientes de contrato, con opción de renovar en el tercero, por más de USD 40 millones por temporada, y Mikal Bridges acordó recientemente una extensión en la franja de los 30 millones medios anuales para los próximos cursos.

El dueño de los Knicks, James Dolan, no quiere que el equipo opere en el segundo umbral salarial, una postura que habría quedado expuesta cuando Nueva York perdió en la agencia libre a Mitchell Robinson, que se marchó a los Boston Celtics.

A esa restricción financiera se suma una deportiva de largo plazo: cómo envejecerá Towns en la segunda mitad de un contrato de esa magnitud.

El pivote de origen dominicano cumplirá 31 años poco después del inicio de la temporada, una edad que no resulta avanzada en términos absolutos, pero sí delicada cuando se proyecta un acuerdo máximo.

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La publicación señaló que ya no tiene la explosividad de sus primeros años, aunque tampoco mostró una caída atlética marcada en el período reciente.

Una extensión máxima para Karl-Anthony Towns acercaría a los Knicks al segundo umbral salarial y limitaría su flexibilidad financiera (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

El punto de cautela pasa por antecedentes médicos: Towns fue sometido a procedimientos en las rodillas en junio de 2025.

Esa combinación abre una duda razonable para la dirigencia, que se plantea si dentro de dos años el jugador valdrá todo el dinero comprometido en la extensión.

En la NBA, los internos suelen envejecer peor que otros perfiles, incluso si Towns representa un caso menos convencional por su estilo.

El dilema enfrenta dos prioridades legítimas. Towns hizo méritos para aspirar al máximo posible, pero los responsables del plantel también pueden defender la necesidad de conservar margen de ajuste porque esa misma disciplina ayudó a construir al campeón.

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La salida intermedia sería un acuerdo por debajo del máximo, con beneficios para ambas partes.

Si Towns pide cobrar todo lo que el mercado y el convenio le permiten, el artículo sostuvo que no debería ser cuestionado. Y si los Knicks deciden no llegar a esa cifra, tampoco debería interpretarse como un agravio, sino como una decisión de negocio tomada por quienes administran la plantilla y las cuentas del campeón.