Vero Lozano y Leo Montero recordaron a Pepe Pompín y a su creador José Luis Telecher: “Era un ser maravilloso”

La recordada dupla de AM se reencontró y tuvieron afectuosas palabras para el personaje del titiritero que murió en 2023 (Video: Sería increíble/ Olga)

El reencuentro entre Vero Lozano y Leo Montero en el ciclo Sería increíble, que consiguió el canal de streaming Olga, tuvo un emotivo homenaje al titiritero José Luis Telecher y a su creación Pepe Pompín, el querido personaje que acompañó el programa durante casi una década.

Durante la transmisión, los conductores recordaron al entrañable personaje y repasaron la huella que dejó tanto en la televisión como en la vida de quienes compartieron escenario con él. La charla estuvo marcada por la noticia de la muerte de Telecher, ocurrida el 26 de noviembre de 2023 a los 64 años, y por el reconocimiento a su legado en el mundo del espectáculo argentino.

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Durante su reencuentro en Sería increíble por Olga, Vero Lozano y Leo Montero rindieron homenaje a José Luis Telecher, titiritero y creador de Pepe Pompín (Socios del espectáculo, Eltrece)

Durante la emisión, Vero Lozano evocó las frecuentes preguntas del público sobre el destino de Pepe Pompín, el mítico conejo que acompañó las mañanas de Telefe en el programa AM. Lozano explicó: “Pepe Pompín, el papá de Pepe Pompín, José Luis Telecher, un excelente profesional, falleció”. El recuerdo se volvió colectivo cuando Montero y el resto del equipo rememoraron la creatividad y entrega del titiritero.

La conversación derivó en anécdotas sobre cómo Telecher daba vida a Pompín, manejando el muñeco desde el suelo y dotándolo de una voz inconfundible. “Todo era su creación, la cabeza de Pompín, cuando le pedíamos que hiciera algún personaje”, relató Lozano. El repaso incluyó algunas divertidas apariciones de Pepe Pompín en el ciclo.

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José Luis Telecher junto a Narizota, otra de sus creaciones más famosas (Noticias Argentinas)

Reconocido titiritero y creador de personajes emblemáticos como Carozo, Narizota y Pepe Pompín, José Luis Telecher inició su carrera en la adolescencia y llevó sus marionetas a los escenarios más importantes de la televisión y el teatro argentino. En 1974, debutó en El bochinche junto a Laura Escalada, donde presentó a Don Sapo.

Su trayectoria abarcó programas como Hola Julieta –donde creó a Cachorro y Felicidad–, y El verano de los chicos con las Trillizas de Oro y Pipo Pescador, donde aparecieron por primera vez Narizota y el perro Felipe, que luego sería Carozo. En 1980, el estreno de El show de Carozo y Narizota marcó un hito, dando origen a espectáculos teatrales y producciones musicales.

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Una de las divertidas participaciones del personaje creado por el titiritero José Luis Telecher (Video: AM/ Telefe)

Pepe Pompín, el conejo de apariencia inconfundible, se convirtió en uno de los últimos muñecos en hacer carrera en televisión. Apareció por primera vez en el programa Desayuno de Víctor Hugo Morales y luego formó parte de ciclos como AM Antes del Mediodía, Socios del Espectáculo y Justo a tiempo.

Durante el homenaje, Montero y Lozano recordaron el cariño del público hacia el personaje y la forma en que Telecher elegía mantenerse en el anonimato para que sus criaturas fueran las protagonistas. El vínculo afectivo entre el equipo y el titiritero se reflejó en palabras como: “Era una maravilla y un tipo absolutamente entregado al laburo”, destacó Lozano. El equipo coincidió al describirlo como “un ser humano hermoso” y “una persona genial”.

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“Era una maravilla y un tipo absolutamente entregado al laburo”, recordó Vero Lozano sobre José Luis Telecher, el creador de Pepe Pompín

El universo creado por Telecher trascendió generaciones y formatos. Además de Carozo, Narizota y Pepe Pompín, ideó figuras como el niño RPM de Crónica Musical, el Mono Lito y Trucho Vilés en Siempre pasa algo y el Osito Totón en La noche del sábado con Gerardo Sofovich. Llevar sus criaturas por el espacio y el tiempo fue una constante en su carrera.

Carozo y Narizota, definidos por el propio Telecher como “un perro de color azul claro y una garrapata mutante de color amarillo”, se convirtieron en íconos de la televisión infantil. Pepe Pompín, “mucho más previsible en su fisonomía”, logró instalarse como el último gran muñeco de la pantalla chica nacional, sellando el legado de un artista que eligió siempre el bajo perfil y que hoy es recordado por la huella imborrable de su obra.

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