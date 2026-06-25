Teleshow

Tuli Acosta compartió su exigente rutina de entrenamiento y deslumbró a sus seguidores: “Volvió ella”

Entre jornadas de playa y sesiones dedicadas a su música, la cantante argentina publica videos en el gimnasio y revela una secuencia enfocada en la fuerza, con sentadilla búlgara y levantamiento con mancuernas de 18 kilos

Guardar
Google icon

La exigente rutina de entrenamiento de Tuli Acosta

Entre momentos de relax en la playa y días de trabajo en su música, Tuli Acosta disfruta de su paso por Miami. En ese marco, en las últimas horas, la cantante se enfocó en su salud física y mostró su exigente rutina de entrenamiento enfocada en fortalecer todo su cuerpo,

Con su clásico pelo rojo, Acosta destacaba en el gimnasio con un conjunto deportivo negro compuesto por un top y shorts ajustados, así como zapatillas claras. En el primero de los ejercicios que la joven compartió con sus millones de seguidores se la observaba realizando una sentadilla búlgara. Acosta mantenía su torso inclinado hacia adelante, al tiempo que sostenía una mancuerna con la mano derecha. Por otra parte, la influencer mantenía su pierna trasera apoyada sobre un banco.

PUBLICIDAD

Minutos después, Acosta siguió trabajando sus piernas al realizar el ejercicio conocido como peso muerto con mancuernas, cada una con un peso de 18 kilos. Así, la joven bajaba lentamente con los brazos extendidos hacia abajo y la espalda recta, mientras flexionaba ligeramente las rodillas y mantenía la mirada hacia el suelo. En la parte inferior de la imagen se lee el texto: “Volvió ella”, junto a un corazón blanco y su nombre.

Mujer de pelo rojo y tatuajes extensos, con un bikini marrón, de pie sobre la arena de una playa rodeada de vegetación
Tuli Acosta mostró en Miami una rutina de entrenamiento enfocada en fortalecer todo su cuerpo

Este ejercicio se lo considera fundamental para el desarrollo de la fuerza en la cadena posterior del cuerpo, especialmente en glúteos, isquiotibiales y zona lumbar. El movimiento comienza de pie, con los pies separados a la altura de las caderas y una mancuerna en cada mano, brazos extendidos al frente de los muslos. Manteniendo la espalda recta y el abdomen contraído, flexionanando ligeramente las rodillas y llevando la cadera hacia atrás, descendiendo el torso hasta que las mancuernas queden cerca de los pies o la mitad de la pierna. La mirada permanece hacia el suelo para alinear la columna. El ascenso se realiza empujando con las caderas hacia adelante y contrayendo los glúteos, hasta volver a la posición inicial. Es fundamental evitar arquear la espalda y controlar el movimiento en todo momento para prevenir lesiones y maximizar el trabajo muscular.

PUBLICIDAD

Tuli Acosta pasó unos días de descanso en las playas de Miami. Durante su estadía, compartió en redes sociales una serie de imágenes tomadas en un entorno natural: un sendero de arena blanca rodeado de vegetación tropical y el mar turquesa como fondo. El viaje coincidió con el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y se presume que la cantante también pudo haber asistido a alguno de los partidos de la selección nacional.

Mujer con cabello rojo y húmedo, vestida con un bikini marrón de puntos blancos, de pie frente a un follaje verde y hojas secas
La artista Tuli Acosta posa para una sesión de fotos con un bikini marrón en un entorno natural durante sus vacaciones en Miami.

El posteo reúne diez fotos tomadas en el mismo escenario, con un tono espontáneo y relajado. El entorno muestra un pasaje entre arbustos y árboles de hojas verdes, arena suelta y hojas secas en el suelo. La luz natural resalta la escena sin filtros ni retoques.

Para la ocasión, Acosta eligió un bikini triangular marrón oscuro con tachas y remaches metálicos plateados distribuidos sobre la tela, de corte colaless. Los accesorios fueron mínimos: aros pequeños, un anillo dorado y un piercing en el ombligo. El cabello, oscuro con puntas rojas, aparece mojado en todas las fotos, lo que da cohesión visual a la secuencia y refuerza la sensación de naturalidad. El pie de foto solo incluyó tres emojis: un espejo, una planta y una ola.

Tuli Acosta con cabello rojo y tatuajes posa con un bikini marrón en un sendero de arena rodeado de vegetación, con el mar de fondo y cielo azul
La cantante Tuli Acosta posa para una sesión de fotos en bikini, en un entorno de playa y vegetación tropical en Miami, Florida, durante sus vacaciones.

La luz del día y la piel al descubierto permitieron que los tatuajes de Acosta se vieran con claridad. La tinta cubre brazos, torso, piernas y manos. En el brazo derecho, destaca una rosa grande en rojo, en contraste con el resto de los diseños en negro. Flores, figuras geométricas y trazos superpuestos rodean la zona y se extienden hacia el antebrazo y la mano.

Sobre el torso, debajo del busto, se observa una luna creciente y una cadena de rombos geométricos. En las manos se aprecian textos e ilustraciones en los bordes de los dedos.

Las imágenes muestran variedad de poses: de frente, de perfil, caminando, con la mirada hacia el mar o los ojos cerrados. En algunas, Acosta aparece de espaldas o mirando por encima del hombro, lo que otorga protagonismo al entorno natural. El contraste entre la vegetación y el azul del mar es el eje visual del carrete, mientras que en las tomas cercanas, la atención se centra en la piel, los tatuajes y el bikini.

Temas Relacionados

Tuli Acosta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

La cantante abrió su corazón en sus redes sociales luego de que hablaran de su físico e hizo una reflexión

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

Claudia Ciardone recordó su historia de amor con Ricardo Fort: “Recibí mucho hate por mi relación”

La modelo volvió sobre las críticas que enfrentó por su historia con el empresario, recordó el cruce que más la golpeó en televisión y explicó por qué eligió dejar de responder públicamente sobre él

Claudia Ciardone recordó su historia de amor con Ricardo Fort: “Recibí mucho hate por mi relación”

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

El exfutbolista entró a la casa más famosa por el congelado y enfrentó a su pareja luego de los románticos gestos que tuvo con Emanuel Di Gioia

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

La autora, que estuvo en una relación con Nacho Levy de La Garganta Poderosa, volvió a expresarse luego de hacer pública la situación de violencia que estaba viviendo

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

Elba Marcovecchio advirtió que las declaraciones de la conductora atentan contra la carrera deportiva del jugador en Galatasaray y recordó que un episodio similar de su exesposa le costó la capitanía del Inter de Milán en 2019

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

DEPORTES

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Un medio reveló el origen de los problemas económicos que estaría atravesando una de las figuras de Brasil: “Está rezando”

Pablo Aimar dio detalles de su estrecha relación con Messi: “Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”

Ecuador dio el golpe ante Alemania y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026

Angustia en el fútbol de Venezuela: buscan a una de las figuras de la Sub 20 que desapareció tras los terremotos

TELESHOW

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

Claudia Ciardone recordó su historia de amor con Ricardo Fort: “Recibí mucho hate por mi relación”

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Venezolanos en Estados Unidos se apresuran a enviar ayuda a las víctimas del terremoto, pero el aeropuerto de Caracas está cerrado

El presidente Bernardo Arévalo otorga la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 a siete docentes

Costa Rica: Contraloría detecta más de 1,800 fallecidos activos en registros de Garabito

En Panamá viven cerca de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición