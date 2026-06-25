Tuli Acosta compartió su exigente rutina de entrenamiento y deslumbró a sus seguidores: “Volvió ella”

La exigente rutina de entrenamiento de Tuli Acosta

Entre momentos de relax en la playa y días de trabajo en su música, Tuli Acosta disfruta de su paso por Miami. En ese marco, en las últimas horas, la cantante se enfocó en su salud física y mostró su exigente rutina de entrenamiento enfocada en fortalecer todo su cuerpo,

Con su clásico pelo rojo, Acosta destacaba en el gimnasio con un conjunto deportivo negro compuesto por un top y shorts ajustados, así como zapatillas claras. En el primero de los ejercicios que la joven compartió con sus millones de seguidores se la observaba realizando una sentadilla búlgara. Acosta mantenía su torso inclinado hacia adelante, al tiempo que sostenía una mancuerna con la mano derecha. Por otra parte, la influencer mantenía su pierna trasera apoyada sobre un banco.

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Minutos después, Acosta siguió trabajando sus piernas al realizar el ejercicio conocido como peso muerto con mancuernas, cada una con un peso de 18 kilos. Así, la joven bajaba lentamente con los brazos extendidos hacia abajo y la espalda recta, mientras flexionaba ligeramente las rodillas y mantenía la mirada hacia el suelo. En la parte inferior de la imagen se lee el texto: “Volvió ella”, junto a un corazón blanco y su nombre.

Tuli Acosta mostró en Miami una rutina de entrenamiento enfocada en fortalecer todo su cuerpo

Este ejercicio se lo considera fundamental para el desarrollo de la fuerza en la cadena posterior del cuerpo, especialmente en glúteos, isquiotibiales y zona lumbar. El movimiento comienza de pie, con los pies separados a la altura de las caderas y una mancuerna en cada mano, brazos extendidos al frente de los muslos. Manteniendo la espalda recta y el abdomen contraído, flexionanando ligeramente las rodillas y llevando la cadera hacia atrás, descendiendo el torso hasta que las mancuernas queden cerca de los pies o la mitad de la pierna. La mirada permanece hacia el suelo para alinear la columna. El ascenso se realiza empujando con las caderas hacia adelante y contrayendo los glúteos, hasta volver a la posición inicial. Es fundamental evitar arquear la espalda y controlar el movimiento en todo momento para prevenir lesiones y maximizar el trabajo muscular.

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Tuli Acosta pasó unos días de descanso en las playas de Miami. Durante su estadía, compartió en redes sociales una serie de imágenes tomadas en un entorno natural: un sendero de arena blanca rodeado de vegetación tropical y el mar turquesa como fondo. El viaje coincidió con el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y se presume que la cantante también pudo haber asistido a alguno de los partidos de la selección nacional.

La artista Tuli Acosta posa para una sesión de fotos con un bikini marrón en un entorno natural durante sus vacaciones en Miami.

El posteo reúne diez fotos tomadas en el mismo escenario, con un tono espontáneo y relajado. El entorno muestra un pasaje entre arbustos y árboles de hojas verdes, arena suelta y hojas secas en el suelo. La luz natural resalta la escena sin filtros ni retoques.

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Para la ocasión, Acosta eligió un bikini triangular marrón oscuro con tachas y remaches metálicos plateados distribuidos sobre la tela, de corte colaless. Los accesorios fueron mínimos: aros pequeños, un anillo dorado y un piercing en el ombligo. El cabello, oscuro con puntas rojas, aparece mojado en todas las fotos, lo que da cohesión visual a la secuencia y refuerza la sensación de naturalidad. El pie de foto solo incluyó tres emojis: un espejo, una planta y una ola.

La cantante Tuli Acosta posa para una sesión de fotos en bikini, en un entorno de playa y vegetación tropical en Miami, Florida, durante sus vacaciones.

La luz del día y la piel al descubierto permitieron que los tatuajes de Acosta se vieran con claridad. La tinta cubre brazos, torso, piernas y manos. En el brazo derecho, destaca una rosa grande en rojo, en contraste con el resto de los diseños en negro. Flores, figuras geométricas y trazos superpuestos rodean la zona y se extienden hacia el antebrazo y la mano.

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Sobre el torso, debajo del busto, se observa una luna creciente y una cadena de rombos geométricos. En las manos se aprecian textos e ilustraciones en los bordes de los dedos.

Las imágenes muestran variedad de poses: de frente, de perfil, caminando, con la mirada hacia el mar o los ojos cerrados. En algunas, Acosta aparece de espaldas o mirando por encima del hombro, lo que otorga protagonismo al entorno natural. El contraste entre la vegetación y el azul del mar es el eje visual del carrete, mientras que en las tomas cercanas, la atención se centra en la piel, los tatuajes y el bikini.

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