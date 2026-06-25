Emily Ceco denuncia amenazas de Santiago Martínez desde la cárcel: “La violencia sigue siendo constante”

La exparticipante de Love is blind contó su angustia luego de que su expareja sigue hostigándola a pesar de su condena (Video: Desayuno americano/ América TV)

La exparticipante de Love is Blind (Netflix), Emily Ceco, dice que aun no encuentra justicia ni paz. La joven dio un móvil con Desayuno americano (América TV) donde expresó su angustia y malestar al denunciar que la violencia de género que sufrió por parte de su exmarido Santiago Martínez no terminó con la condena judicial. Pese a la sentencia de 15 años de prisión por intento de femicidio dictada en marzo de este año, Ceco afirmó que continúa siendo hostigada y amenazada desde la cárcel.

La influencer relató el impacto de la revictimización y el miedo permanente que atraviesa. Desde un móvil, Ceco explicó que esperaba poder “seguir con su vida” tras la condena, pero la violencia persiste de distintas formas. “Pensé que una vez que estuviera con la condena él iba a estar tranquilo, no me iba a molestar y yo iba a poder seguir con mi vida y ni siquiera iba a tener que estar hablando de nuevo estos temas en televisión. Pero pareciera que no, la violencia sigue siendo constante”, expresó, afectada.

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“Pensé que una vez que estuviera con la condena él iba a estar tranquilo y no me iba a molestar. Pero pareciera que no, la violencia sigue siendo constante”, aseguró Emily Ceco sobre Santiago Martínez (Desayuno americano, América TV)

La joven detalló que, aunque Martínez se encuentra detenido, el acoso no cesó. Señaló que el condenado ha continuado enviando mensajes intimidantes y que incluso existen cuentas falsas en redes sociales creadas para insultarla y agraviarla. “Hay un perfil falso de Instagram, creo que es Todos por Santi, donde nos insultan a nosotras, donde nos agravian a nosotras”, contó, en alusión a otras exparejas de Martínez.

Ceco subrayó que el hostigamiento incluye no solo a ella, sino también a otras mujeres que denunciaron agresiones por parte de Martínez. “Cuando salí del juicio y se supo la condena, dije que se había hecho justicia también por ellas. La familia también salió a agredirlas. La madre le mandó mensajes por WhatsApp a esas chicas”, relató, y agregó que el miedo es una constante en la vida de todas las víctimas.

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Durante la entrevista, Ceco reconstruyó el vínculo con Martínez desde su inicio en el reality de Netflix. Relató que al principio no se evidenciaban signos de agresividad, pero que al poco tiempo comenzaron los episodios de celos y descalificaciones. “Se presentó como una buena persona… y le duró tan poco tiempo. Se convirtió en un monstruo”, describió.

El casamiento de Emily Ceco y Santiago Martínez en reality (Instagram)

Recordó una situación puntual de celos durante una reunión con colegas de Love is Blind, en la que Martínez la insultó al ver que interactuaba con otros participantes. “Me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

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El episodio más grave ocurrió en febrero de 2025, cuando Ceco decidió denunciarlo y escapar de la casa que compartían en General Rodríguez. De acuerdo a su testimonio, ese día Martínez intentó matarla y la Justicia le dio la razón.

La denunciante también reveló que, pese a la condena firme, el exparticipante del reality ya apeló la sentencia y la resolución se encuentra pendiente.

La condena a Santiago Martínez, ex Love is blind, por intento de femicidio a Emily Ceco

El exparticipante del reality show Love is Blind fue sentenciado por el intento de femicidio de su ex pareja Emily Ceco

La condena de 15 años de prisión para Santiago Martínez se dictó en marzo de 2026, tras un proceso que incluyó testimonios de múltiples víctimas y familiares. El hecho que motivó la denuncia ocurrió en febrero de 2025, cuando Emily Ceco denunció a su entonces esposo por violencia de género e intento de homicidio.

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El tribunal de Morón consideró probada la tentativa de femicidio, basándose en los relatos de Ceco y de otras mujeres que también señalaron conductas violentas por parte de Martínez. La abogada de la víctima, Roberto Castillo, había solicitado esa misma pena durante la jornada de alegatos.

Emily Ceco muestró los hematomas tras la última golpiza que sufrió

Tras la lectura de la sentencia, Emily expresó ante la prensa: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina, por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez”.

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Durante el proceso judicial, la joven relató el sufrimiento vivido, incluyendo amenazas y hostigamiento de la familia del condenado. “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”, manifestó.