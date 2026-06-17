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Las primeras fotos de Ian Lucas con su nueva novia en el debut de la selección

El influencer se encuentra en Estados Unidos siguiendo la Copa del Mundo y Renata Mónaco, su flamante pareja, lo acompañó al partido de la albiceleste contra Argelia

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El influencer está comenzando una relación con una joven llamada Renata y se filtró la primera foto juntos (Video: Intrusos-América TV)

Mientras Ian Lucas cubría el Mundial 2026 junto a Marley ocurrió un hecho que lo dejó sin palabras. Todo ocurrió cuando, en medio de una transmisión en vivo, su compañero lo delató sin querer: confirmó que el influencer estaba en pareja. La noticia, que venía siendo un rumor desde hacía semanas, terminó por tomar forma horas después en Intrusos (América TV), cuando mostraron las primeras imágenes de Ian junto a su novia, Renata Mónaco.

La panelista Paula Varela llevó la primicia al piso del programa. La periodista contó que había hablado con el protagonista de la historia, quien le dio luz verde para hacer oficial el vínculo: “Bueno, si se puede blanquear, blanqueamos acá en Intrusos el amor”. Con esa autorización, el panel mostró las fotos y videos exclusivos de la pareja, que hasta ese momento solo había sido captada de manera fugaz en situaciones cotidianas. “Lo habían agarrado. ¿Te acordás que habíamos puesto acá un video donde estaban en un carrito de la costanera? Con un choripán ahí en un auto y qué sé yo, que los habían agarrado y como que ellos no confirmaban”, recordó Varela. “Bueno, esta es Renata Mónaco, es la novia, ya es oficial”.

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El propio Ian había dado algunas señales antes de que Marley lo expusiera. Según reconstruyó Adrián Pallares en el piso, el influencer había admitido en un móvil con Verónica Lozano que estaba conociendo a alguien, aunque sin dar nombres ni confirmar de quién se trataba. En ese mismo contexto había aparecido el nombre de Evangelina Anderson, que el panel describió como “un jueguito” al que Ian respondía haciéndose el distraído.

Ian Lucas, con cabello claro y camiseta oscura de Argentina, junto a Renata Mónaco, de cabello rubio y camiseta celeste y blanca, entre la multitud
Ian y Renata estuvieron en el partido debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 (Captura de video)

Las imágenes que mostró Intrusos despejaron todas las dudas. En la primera, captada en los alrededores del estadio durante el debut de Argentina en el Mundial, Ian y Renata caminaron juntos entre la multitud de hinchas. Él lució una camiseta suplente de la Selección; ella, la celeste y blanca, con credencial al cuello, en las segundas imágenes, presentadas, los mostraron dentro del estadio: en una toma, Renata de espaldas con el pelo largo suelto; en la otra, los dos frente a frente, él con el teléfono en mano y ella a pocos centímetros.

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El desenlace de estos encuentros previos a la confirmación oficial fue la invitación al Mundial. Ian le propuso a Renata que lo acompañe: “¿Sabés qué? Yo me voy al mundial, venite”. Ella aceptó, viajó y llegó uno o dos días antes de que el noviazgo se confirmara públicamente. Según Varela, van a estar juntos una semana en la sede del torneo, donde Ian continúa trabajando junto a Marley en la cobertura del certamen.

Renata es una joven que consiguió captar la atención de miles de usuarios en diversas plataformas. Con más de 17 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, su actividad digital se centra en compartir momentos de su vida cotidiana, viajes internacionales y contenidos junto a amigas y familiares. Sus publicaciones reflejan un estilo de vida vinculado al turismo, la moda y la espontaneidad, consolidando así su presencia como influencer del lifestyle.

Ian Lucas, de espaldas con gorra negra y camiseta Adidas, abraza a Renata Mónaco, quien lleva una camiseta de Argentina y cabello rubio largo suelto, en un lugar iluminado
Ian Lucas y Renata Mónaco son fotografiados juntos en su primera aparición pública como pareja, confirmando su relación sentimental.

La modelo proviene de una familia bien posicionada y es reconocida por su gusto por los viajes, aspecto que se ve reflejado constantemente en los destinos turísticos que muestra en sus redes. Su perfil público se caracteriza por una imagen cuidada y una rutina activa, donde combina campañas de modelaje con la creación de contenidos digitales. A pesar de su juventud, su exposición digital y actividad constante en plataformas le permitieron construir una audiencia fiel y segmentada.

Hasta el momento, aunque ya salieron a la luz las primeras fotos de la pareja junta, ninguno de los dos lo hizo oficial en sus redes sociales.

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