El contundente descargo de Juana Viale ante las versiones de coqueteo a Manu Urcera: “Hay que madurar un poco”

Luego de la visita de Manu Urcera a su mesa el domingo, Juana Viale enfrentó las versiones de coqueteo en su contra (Puro Show – El Trece)

El domingo pasado, Juana Viale, siempre atenta a los detalles de sus invitados en Almorzando con Juana (El Trece), se detuvo en el brazo de Manu Urcera, el piloto y esposo de Nicole Neumann, y no dudó en levantarle la manga para observar unas cicatrices y preguntarle por su origen. El gesto, que surgió de la curiosidad propia de la charla, se transformó rápidamente en tema de conversación y disparó rumores sobre un supuesto interés de la conductora por el marido de la modelo. La repercusión no se hizo esperar y Juana eligió responder públicamente para ponerle un freno a las especulaciones.

Consultada por un cronista de Puro Show (El Trece) sobre el revuelo que se generó después del programa, Juana fue directa: “Un disparate”. La conductora no eludió ninguna pregunta y, al ser indagada sobre si la sorprendieron las repercusiones, amplió su descargo: “No me sorprenden. Las boludeces no me sorprenden porque realmente es una boludez. Pero nada, no sé, qué sé yo. ¿Por qué no hay cosas interesantes que hablar y tenemos que hablar de estas cosas? Me parece que no hay que perder el tiempo en la estupidez humana de generar contenido donde no lo hay”.

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El periodista quiso saber si este episodio llegó a afectarla en lo personal. Juana, con el aplomo que tiene por estar acostumbrada a la exposición pública desde hace años, respondió con tranquilidad. “No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que creen, que fabulen. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco, no pueden llevar todo y todo tiene que tener una connotación de ese tipo. O sea, ¿cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, se preguntó sin esperar respuesta.

El momento entre Urcera y Viale que causó revuelo ante la cámara (Captura de video)

Aprovechando la oportunidad, Juana sugirió entonces hablar de otros temas, como la victoria de la Selección Argentina contra Argelia y cuestionó el tiempo y espacio que ocupan este tipo de polémicas. “Hablemos de lo que fue la maravilla de ayer, este tres a cero que hicimos, el primer gol de Messi, lo que fue el estadio, lo que fue la gente. Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien que estoy...”

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Juana también aclaró que no hubo ninguna intención oculta en el gesto que generó el revuelo. La conductora explicó que Urcera suele mostrar con naturalidad las cicatrices y marcas que tiene en el cuerpo por su historia con el motocross y los accidentes que sufrió practicando ese deporte. En el programa, el piloto automovilístico le contó sobre una fractura importante y le enseñó la zona de la clavícula, mostrándole la cicatriz y el “puente” que le quedó. Acto seguido, Juana aclaró por qué se detuvo en esa parte del cuerpo. “Tenía una cicatriz que me llamó la atención. Es un pibe que hizo motocross toda la vida”, remarcó ante las cámaras. “No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. No sé ni cómo explicarlo bien”, remarcó ante las versiones que surgieron por la situación.

Juana Viale, conductora de televisión, respondió públicamente a los rumores generados por su gesto de levantar la manga a Manu Urcera en su programa, calificándolos de "disparate" y pidiendo un mayor enfoque en noticias relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta forma, Juana dejó en claro que no está dispuesta a alimentar versiones infundadas ni a perder tiempo en polémicas que, para ella, carecen de sentido. La conductora defendió su espontaneidad y criticó el interés por magnificar situaciones simples en busca de escándalos. Con el foco puesto en lo verdaderamente relevante, Juana optó por cerrar la polémica y seguir adelante, apostando siempre al contenido genuino y a la celebración de los logros fuera de toda controversia.

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