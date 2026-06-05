Billy Elliot debutó en el teatro Ópera: así es el musical que emociona a todas las edades

Billy Elliot debutó en el teatro Ópera de la avenida Corrientes con una producción de Diego Romay basada en la película de Stephen Daldry

La obra Billy Elliot en calle Corrientes ya se estrenó en el teatro Ópera y tiene a Osvaldo Laport y Mateo Tognolotti como parte del elenco. Ambos interpretan a padre e hijo en escena. La producción, a cargo de Diego Romay, está basada en el entrañable film de Stephen Daldry.

“Me considero un privilegiado para mi generación, para esta etapa de mi vida personal como trabajador en el arte, poder tener este privilegio de estar, al lado de tanto talento, de tanto entusiasmo y profesionalismo como estas nuevas generaciones de trabajadores en el arte también”, dijo Laport en una entrevista con Infobae A las Nueve.

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Por su parte, Mateo Tognolotti, actor de 14 años, expresó su entusiasmo por formar parte de la obra. También explicó que se preparó durante mucho tiempo en tap, canto y actuación antes de llegar a este papel. El joven definió su llegada a Billy Elliot como “un sueño cumplido”. “Yo ya estudiaba esta obra desde hace mucho tiempo y estaba practicando desde hace muchísimo tiempo”, afirmó.

El joven actor sostuvo que la obra aborda temas sensibles y que logra una conexión con públicos de distintas edades. “Habla temas muy sensibles, de una forma tan profunda y tan linda que lo más hermoso de todo es que puede conectar con el público”, dijo.

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Osvaldo Laport y Mateo Tognolotti integran el elenco de Billy Elliot y encarnan la relación entre padre e hijo en escena

El recorrido de Mateo Tognolotti hasta Billy Elliot

Tognolotti vive en Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, y viaja con el acompañamiento de su familia. Agradeció en especial a sus padres por sostener la rutina de traslados y ensayos. “Ellos siempre viajan todos los días”, contó. También explicó que combina las funciones con la escuela, el estudio y las tareas.

El actor relató que empezó a vincularse con el arte desde muy chico. Señaló que su madre enseña danzas españolas y que su tía enseñaba danzas clásicas, por lo que la danza apareció temprano en su vida.

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Después se acercó al canto y a la comedia musical en La Plata. Más adelante audicionó para Matilda y quedó seleccionado. Asimismo participó en School of Rock y en Navidad: las películas.

Sobre su futuro, Tognolotti dijo que quiere seguir en la comedia musical y también probar otros formatos. “Me gustaría también, si se puede, ir por la televisión, las películas, también me encantaría”, afirmó.

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El musical Billy Elliot aborda temas sensibles y conecta con públicos de distintas edades a partir de una historia de superación y sueños personales- Jaime Olivos

La historia que plantea la obra

Billy Elliot conserva actualidad por los conflictos que presenta. El personaje de Laport atraviesa prejuicios, tabúes y tensiones sociales que todavía encuentran eco fuera del escenario.

El actor describió al padre de Billy como un personaje exigente en términos dramáticos. Explicó que atraviesa distintas emociones a lo largo de la obra y que el contexto familiar y social influye de forma directa en sus decisiones.

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También recordó que la historia se ubica en la época de Margaret Thatcher, en medio de una huelga minera. A partir de ese marco, planteó que la obra habla de los sueños personales y de las dificultades para llevarlos adelante.

Laport resumió esa idea con una definición sobre el sentido de la historia: “Billy Elliot somos todos”. En esa línea, afirmó que la obra invita a escuchar lo que le pasa a cada persona y a no dejar de lado sus deseos.

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La producción de Billy Elliot trabaja con tres elencos infantiles que rotan en las funciones por las condiciones laborales de los menores - Jaime Olivos

Tres elencos infantiles y una dinámica de trabajo particular

Laport y Tognolotti explicaron que la producción trabaja con tres elencos para los papeles infantiles. El joven actor detalló que cada Billy hace una función y que los equipos rotan por las condiciones de trabajo con menores.

“Somos tres elencos y vamos rotando”, explicó Tognolotti. También mencionó a los otros intérpretes de Billy y a parte del elenco infantil que participa en la obra.

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En este sentido, Laport señaló que esa estructura implicó una exigencia adicional en la preparación. Contó que ensayar con tres intérpretes distintos supuso adaptarse a energías, identidades e improntas diferentes.

“Cada uno de ellos tiene su identidad, su impronta y su devolución a la hora de interactuar con el personaje”, dijo. Para el actor, ese rasgo volvió cada función y cada ensayo una experiencia distinta.

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Billy Elliot se presenta de miércoles a domingo en el teatro Ópera, en Corrientes 860, y las entradas se consiguen en Ticketek

Dónde se presenta Billy Elliot

Billy Elliot se presenta en el teatro Ópera, en la calle Corrientes 860. La obra va de miércoles a domingo y las entradas están disponibles en Ticketek.

Al hablar de la propuesta, el actor invitó al público a acercarse a la sala. “Yo invito a que no pierdan la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo”, expresó.

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