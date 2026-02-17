Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

Los actores estuvieron presentes en Infobae en Vivo para referirse a la excitosa serie y a los proyectos futuros.

Diego Peretti y Federico D’Elía estuvieron en Infobae al Mediodía (Youtube), el ciclo de noticias que llevan adelante Maru Duffard, Andrei Serbin, Facu Kablan, Jime Grandinetti y Fede Mayol en Infobae en Vivo. Los actores, que actualmente comparten escenario en el Teatro del Paseo La Plaza con la obra El jefe del jefe, conversaron sobre la realidad argentina, la cultura, la experiencia teatral y los desafíos de la profesión, alternando reflexiones personales y frases directas.

Ambos hablaron del fenómeno de la sobreproducción y la falta de profundidad en los debates: “Cuando el tema no se toca de verdad, cuando no profundizás y no hablás de lo que tenés que hablar y empiezan a meterse esas cosas, yo digo: ‘No hay mucho interés concreto y real de que la gente entienda de qué estamos hablando’. Entonces prefiero… No quiero ser el que se pone la capa y pelea”, resumió D’Elía. Sobre el valor de la cultura, planteó: “Ahí son elecciones, ¿no? Elecciones de dónde la querés poner y qué valor de verdad le das a la cultura y qué crees que aporta la cultura a un país, al mundo en general”.

La conversación avanzó hacia el teatro y la experiencia del éxito con El jefe del jefe. Peretti contó que les está yendo muy bien. "Es sorprendente lo bien que viene. Por eso seguimos. Estamos contentísimos. La respuesta del público es maravillosa. No es común que una obra se mantenga con este nivel de repercusión después de un año. Así que aplaudiendo con los pies”, comentó entre risas. D’Elía lo secundó: “La verdad que tuvimos todo un año pasado a full. Este año arrancó casi de la misma manera”.

Diego Peretti y Federico D' Elía hablaron de sus proyectos compartidos, tras 30 años de amistad (Infobae en Vivo)

Ambos coincidieron en que el teatro implica nervios, adrenalina y una exposición directa ante el público. “Siempre analizamos un poquito el tipo de público que tuvimos, la respuesta, pero tiene una constante realmente de muy alto nivel de repercusión en las funciones”, remarcó Peretti. “Yo por lo menos sigo teniendo muchas inseguridades, muchas. Después ya, bueno, pasaron muchas funciones, entonces esa inseguridad se va yendo. Obviamente arriba del escenario nos sigue pasando de quedarnos sin letra, equivocarnos, bueno, pero ese vértigo… y es parte de la magia del teatro”, confesó D’Elía.

Sobre la relación con el éxito, Peretti fue contundente: “La verdad que apuntar el trabajo al éxito para mí ya es un error. Querer ser actor para ser famoso, no dice absolutamente nada. Es muy frustrante porque hay poco trabajo, porque el reconocimiento es muy complejo, es muy difícil porque llegan muy pocos a ese reconocimiento”. D’Elía sumó: “El trabajo es el trabajo y después vienen las cosas que tengan que venir o que no tengan que venir. Si no apuntás a eso, es terrible”.

Acto seguido, ambos reflexionaron sobre la exposición y la autocensura en tiempos de redes sociales. “Antes tenía más libertad porque no se sacaba de contexto, no te aturdían después con las redes… Yo una vez fui a una nota y el periodista me preguntó cuál era mi comida favorita. Yo dije: ‘Un bife con huevo frito’. Y a los cinco años, apareció editado un reportaje en donde ‘¿qué le hacés a una mujer? Le pegás un bife’, y todo editado…”, relató Peretti.

Luego del éxito de Los Simuladores, Peretti y D'Elia están protagonizando una obra de teatro juntos

Sobre el fenómeno de la serie Los simuladores y la expectativa generada por una posible película, D’Elía aclaró: “No depende de nosotros muchas veces. Está la posibilidad de hacer la película. ¿Se hará? No tengo ni idea. Si anunciás algo con bombos y platillos y de golpe no se hace... Por la gente, por nosotros, por todos, digo ‘qué lástima, qué pena que eso no ocurrió’”.

En lo profesional, ambos valoraron el trabajo sostenido y la disciplina. Peretti se definió como muy ordenado en ese aspecto. “Soy disciplinado. Me gusta lo que hago y aprendí a no preocuparme ni de lo que pasó ni del futuro. Hay que preocuparse de lo que estás haciendo. Y si estás en el presente haciendo lo que estás haciendo, pasa rápido el tiempo”. D’Elía se definió menos impulsivo: “Me apasiona mucho menos que a él. Son diferentes tipos de pasiones”.

Sobre los pendientes y el futuro, D’Elía cerró: “Este laburo también lo elegí un poco porque me sorprende día a día. Cada trabajo hizo que yo haga una comedia musical a los 50 años en Calle Corrientes. No canto, no bailo, jamás se me hubiese ocurrido que me iba a ocurrir eso. Cada trabajo que me llamaban también, esta cosa no rutinaria de llegar a mi casa, había contestador automático, ver si la lucecita… Nunca dije: ‘¿Qué me gusta?’ A ver, ¿qué se va presentando? ¿Qué me va pasando?”

La charla, repleta de anécdotas y matices, dejó en evidencia la autenticidad, la reflexión y la pasión por un oficio que, para ambos, sigue renovando desafíos, aprendizajes y la magia de cada función.

