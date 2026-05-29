Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martín comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”

En La cocina rebelde narró el agasajo que prepararon junto a El Diez en los años 90 para el artista. Por qué Dalma Maradona se enojó con el cantante (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

La revelación de Claudia Villafañe sobre una visita secreta de Ricky Martin a su casa durante los años en que estaba casada con Diego Maradona sorprendió a La cocina rebelde (Eltrece). La empresaria recordó, mientras elaboraba una preparación en el ciclo de Jimena Monteverde, un episodio inédito que involucró al boricua, un recital en Obras Sanitarias y un asado tan argentino como clandestino.

La anécdota incluyó logística de película: para evitar el asedio de fanáticas, el cantante llegó oculto en el baúl de un auto hasta la casa de la familia Maradona en la mítica casa de Segurola y Habana, donde compartió una comida íntima con los anfitriones y sus hijas.

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En pleno aire de La cocina rebelde, Claudia Villafañe relató la escena: luego del recital del cantante, a fines de los 90, tanto ella como Diego Maradona y sus hijas recibieron en su hogar al artista. La condición para la visita fue la discreción, ya que cientos de seguidoras habían seguido al artista hasta la puerta del estadio y luego a la casa familiar.

Ricky Martín y Diego Maradona en 1996. "Vuela alto, amigo. Te extrañaremos", le dedicó el artista en 2022 cuando se conoció la muerte de El Diez (Instagram)

Claudia detalló que, para lograr que el cantante llegara sin ser interceptado, decidieron trasladarlo oculto en el baúl del auto. “Entramos directamente al garage”, contó, y recordó la tensión que se vivió afuera, incluidas las fanáticas que habían advertido la situación: “Las chicas tomaron taxis y se quedaron esperando, pero Diego salió y le pidió al taxista que bajaran la banderita, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar él en bajar”.

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El asado incluyó la participación de la madre del intérprete de “Living la vida loca” y “La mordidita”, su mánager y colaboradores argentinos vinculados a la organización de sus shows. Sin embargo, la decisión de esconder adentro del auto al cantante no terminó funcionando y su casa se llenó de una multitud de personas esperando al ídolo.

Ya dentro de la casa, el clima fue distendido y la reunión giró en torno a un asado típico. La ganadora de MasterChef Celebrity rememoró que Ricky “comió normal” y no tuvo preferencias particulares por ninguna parte del asado. La sobremesa, sin embargo, dejó un recuerdo imborrable: “A él se le cayó un vaso de gaseosa en el cuerpo de Dalma”, contó la empresaria, refiriéndose a su hija mayor. “Dalma se recalentó mal”, agregó, entre risas.

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“A Ricky se le cayó un vaso de gaseosa en el cuerpo de Dalma. Ella se recalentó mal”, recordó Claudia Villafañe, divertida

Durante la charla, Villafañe resaltó que Ricky Martin solía visitar el país con frecuencia en aquellos años, especialmente vinculado a sus participaciones en Videomatch. “Siempre que estaba acá, las chicas iban a verlo”, reveló.

El mismo día en que se conoció la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona en 2020, el cantante puertorriqueño eligió Instagram para despedirlo, compartiendo una fotografía de los años 90 y escribiendo: “Vuela alto amigo. Te extrañaremos. #Diego #Maradona”.

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En la foto que eligió Ricky para homenajearlo en el día de su muerte, aparece abrazado junto a Diego y ambos usan remeras con un estampado con el nombre “Diego Maradona” y un “10″. La imagen habría sido tomada en febrero de 1996 en la casa del ídolo del fútbol y el vínculo de amistad entre ambos se extendió incluso hasta los últimos años de El Diez.

"Sabés cuánto te quiero. Te deseo lo mejor con tu nuevo álbum. ¡Y espero volver a verte pronto!", le había dedicado Diego Maradona a Ricky Martín unos meses antes de su muerte (Europa Press)

En mayo, unos meses antes del fallecimiento de Maradona en diciembre de 2020, Maradona le había dedicado un mensaje a Ricky en sus redes felicitándolo por el lanzamiento del disco que estaba presentando aquel año. “Yo también voy a hacer una ‘Pausa’ y mandarle un abrazo enorme a mi amigo @Ricky_martin. Sabés cuánto te quiero. Te deseo lo mejor con tu nuevo álbum. ¡Y espero volver a verte pronto!“, puso. La respuesta de Ricky no tardó en llegar. ”¡Te quiero, Diego!“, le dedicó.

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