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La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

El conductor explicó en su programa radial el motivo por el que la producción del reality invitó al flamante jugador a tener una actitud proactiva o marcharse

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El flamante jugador recibió un reto por la actitud que viene tomando en el juego (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La advertencia que recibió Leandro Nigro, el participante de Gran Hermano: Generación Dorada que ingresó hace una semana a la casa, generó una ola de comentarios sobre el futuro del participante y el nivel de compromiso que demanda el reality. Santiago del Moro dedicó un extenso espacio en su programa radial para explicar los motivos detrás de la decisión de la producción y la preocupación que existe en torno a la actitud del jugador a quien invitaron a marcharse si continuaba inactivo para la dinámica del reality show.

“A esta altura de la competencia sienten que no tiene juego y hasta la está pasando más o menos”, sentenció el conductor en su ciclo radial El club del Moro (La 100) sobre la inquietud en la producción por la aparente desconexión de Nigro respecto al resto de sus compañeros en la convivencia.

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La dinámica de Gran Hermano exige a cada participante un involucramiento activo con la experiencia. La producción evalúa continuamente el compromiso de quienes permanecen en la casa. “Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa. Los castings que hizo son muy buenos, es un chico que habla mucho y al que le gusta mucho el programa”, remarcó Del Moro, subrayando el contraste entre el perfil mostrado en la selección y la actitud actual de Nigro.

Santiago del Moro, un hombre con chaqueta marrón y cabello rubio corto, se muestra de frente sobre un fondo abstracto de tonos rojizos y anaranjados
“Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar”, aseguró Santiago del Moro sobre la actitud de Nigro (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

Durante la última gala de nominación, la voz de Gran Hermano intervino en forma directa para emitir un mensaje contundente: “Hoy es noche de nominaciones. La nominación es una herramienta fundamental de este juego, ya lo hemos hablado. Pero pienso que no corresponde que le brinde esta posibilidad a alguien que no está jugando”.

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En el mensaje, la máxima autoridad del reality cuestionó la falta de exposición de Nigro y el escaso involucramiento en la competencia: “Me gustaría poder decir que todos comprenden la importancia de esta experiencia. Este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en la sombra sin exponerse”.

Cualquier espectador que se pregunte por qué Gran Hermano llamó la atención de Nigro debe saber que la razón principal es la percepción de falta de compromiso y participación activa en el juego. La producción considera que el joven no está aprovechando la oportunidad, un punto que se volvió central en la última gala y que motivó la advertencia pública.

nigro gran hermano generación dorada
Gran Hermano le abrió la puerta giratoria para que decida si quería seguir en la casa. Al final, decidió quedarse con la promesa de activar su juego

Mientras tanto, Del Moro fue directo sobre la actitud del participante: “Cuando lo llaman al confesionario es como si no estuviera interesado en la casa. Si bien hubo jugadores de ese perfil, estaban interesados en seguir en competencia”, señaló, dejando entrever que la desconexión de Nigro resulta llamativa incluso comparada con otros concursantes de bajo perfil.

El comunicado de Gran Hermano continuó con una invitación explícita a abandonar la casa en caso de no sentirse a la altura: “Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria. Pero esto es tu decisión. Irte o quedarte”.

Nigro, sorprendido, aclaró en ese momento: “Big, nunca me referí a eso”. Ante la insistencia, la voz le advirtió que, si su intención era continuar, tendría que modificar de manera rotunda su actitud y demostrar que está a la altura del desafío.

El participante ingresó este miércoles como parte de los flamantes participantes del reality (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

Del Moro concluyó su análisis con una frase que resume la visión de la producción: “Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar”. Sin embargo, también alentó al participante a transformar este episodio en una oportunidad: “Si él es vivo, se agarra de esto y puede transformarse en protagonista. Me encantaría que esto lo ayude mucho, pero la verdad es que está de observador”.

Finalmente, Nigro descartó la idea de abandonar el reality y respondió: “No, no, obvio que no me voy a ir. Te entiendo, lo voy a tomar y tener en cuenta”. La situación dejó en evidencia la presión que implica formar parte de la Generación Dorada y el alto nivel de exposición que demanda el programa más visto del país.

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