Defensa, Educación y Salud: Los tres ministerios que impulsan la imagen del gabinete salvadoreño, según encuesta

Bukele lidera la popularidad en El Salvador; Primera Dama y ministros consolidan su imagen, según CID Gallup (Foto AP/Salvador Meléndez)

La encuesta nacional de CID Gallup correspondiente a mayo de 2026 revela que el liderazgo político en El Salvador sigue fuertemente concentrado en la figura del presidente Nayib Bukele, pero varias figuras de su entorno y gabinete han logrado consolidar niveles notables de reconocimiento y favorabilidad entre la ciudadanía.

El estudio, presentado por el gerente general Luis Haug, el día de ayer 27 de mayo, sitúa a la primera dama y a tres ministros del Ejecutivo entre los referentes más valorados del oficialismo, aunque con diferencias marcadas respecto al mandatario.

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De acuerdo con los datos de la medición, Nayib Bukele alcanza un 98 % de penetración y un 93 % de favorabilidad, consolidando su posición como el líder más conocido y apreciado del país. Según lo expuesto por CID Gallup, ninguno de los miembros del gabinete se aproxima a esos valores, pero las cifras de algunos funcionarios reflejan una presencia significativa en el debate público.

La primera dama, Gabriela de Bukele, es la figura no presidencial más reconocida, con un 81 % de penetración y un 79 % de favorabilidad. El gerente general resaltó que Gabriela se ha posicionado con un perfil propio y una imagen positiva entre la población, resultado de su participación activa en programas sociales y educativos. “La primera dama cuenta con un alto nivel de reconocimiento y valoración pública”, señaló el gerente de la encuestadora.

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Gabriela de Bukele, primera dama de El Salvador, es la figura no presidencial con mayor reconocimiento y favorabilidad entre la ciudadanía, según la encuesta de CID Gallup de mayo de 2026 (Cortesía Gabriela de Bukele).

Crece la visibilidad de ministros clave del gabinete en áreas de seguridad, educación y salud

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, se ubica en el tercer lugar de la lista, con un 44 % de penetración y un 40 % de favorabilidad. Haug explicó que el funcionario figura como uno de los miembros del gabinete con mayor presencia, aunque el nivel de reconocimiento no es tan alto como el de la primera dama. Su papel en la estrategia de seguridad nacional y en la lucha contra las pandillas ha contribuido a su posicionamiento entre los funcionarios más visibles del Ejecutivo.

En el ámbito educativo, la ministra Karla Trigueros ha alcanzado una penetración del 40 % y una favorabilidad del 34 %. El estudio de CID Gallup indica que la imagen de Trigueros ha crecido de manera sostenida gracias a las acciones implementadas en el sector, como la renovación de centros escolares y la distribución de paquetes escolares, iniciativas que han tenido impacto positivo en la percepción ciudadana. Haug señaló que la ministra “ha causado gran sensación” y que su labor es bien valorada en distintos sectores.

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Tabla de la encuesta de CID Gallup muestra los niveles de penetración y favorabilidad de las principales figuras del oficialismo en mayo de 2026, con Nayib Bukele liderando ampliamente sobre el resto del gabinete (Cortesía CID Gallup).

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, presenta una penetración del 39 % y una favorabilidad del 31 %. Su gestión y la visibilidad adquirida durante la pandemia y en la modernización de los servicios médicos le han permitido mantener una valoración positiva entre parte de la ciudadanía. No obstante, la brecha con la percepción del presidente y de la primera dama sigue siendo considerable.

Oposición con baja visibilidad y opiniones mayormente desfavorables

La encuesta también muestra que los líderes de la oposición, a diferencia de los funcionarios del oficialismo, apenas alcanzan niveles relevantes de reconocimiento público y, en los casos en que sí son identificados, predominan las opiniones desfavorables.

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El análisis de CID Gallup confirma que el liderazgo del oficialismo permanece centralizado en la figura de Nayib Bukele, pero algunos miembros clave de su gabinete y su entorno más cercano han sabido posicionarse con perfiles propios.

Según Haug, estos resultados reflejan la hegemonía política del oficialismo y la capacidad del gobierno para mantener una imagen positiva en distintas áreas de gestión pública. La encuesta, finalizada en mayo de 2026, aporta elementos para comprender el mapa actual de liderazgos y la dinámica de popularidad dentro del Ejecutivo salvadoreño.

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