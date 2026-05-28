Honduras

Gobierno de Honduras impulsa alianza estratégica para atraer inversiones y generar más de 100 mil empleos

El objetivo es fortalecer la competitividad del país, atraer nuevas inversiones mediante una estrategia integral de desarrollo económico y modernización logística.

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El sector privado hondureño enfatizó la necesidad de reducir tiempos de trámites para incrementar la inversión y la generación de empleo.
El acuerdo busca generar más de 100 mil empleos en sectores como logística, comercio, industria y servicios en Honduras.

Honduras firmó un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), con el objetivo de coordinar acciones para atraer capital y mejorar la infraestructura logística. El Gobierno del presidente Nasry Asfura vinculó el acuerdo a una meta de empleo y a proyectos en Puerto Cortés.

El comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, suscribieron el documento como parte de la agenda oficial para mejorar la coordinación institucional, modernizar el sistema logístico y reforzar condiciones para inversiones nacionales y extranjeras.

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Durante el encuentro, las autoridades plantearon que el plan apunta a generar empleo formal y elevar la competitividad, con acompañamiento a sectores productivos, según el CNL. “Servirle a la gente”, dijo Burbara al describir el enfoque del Gobierno.

Burbara afirmó que el acuerdo busca recuperar oportunidades laborales y consolidar un entorno de confianza para los inversionistas. Indicó que el objetivo proyectado es superar 100 mil empleos a partir de la atracción de inversiones y mayor estabilidad, especialmente en logística, comercio, industria y servicios.

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¿Qué establece el convenio?

El CNL y el CNI tiene como función promover y atraer capitales hacia Honduras, mientras que el Consejo Nacional de Logística se enfoca en el seguimiento de necesidades de inversionistas y sectores productivos, con acompañamiento institucional, seguridad jurídica y condiciones para operaciones empresariales.

El Gobierno vinculó el convenio a la estrategia de posicionar a Honduras como centro logístico regional por su ubicación y por su red de puertos, aeropuertos y corredores comerciales, de acuerdo con lo expuesto en la reunión.

Entre los proyectos abordados figura la ampliación de la Terminal de Graneles en Puerto Cortés, con una inversión superior a L 600 millones, que busca aumentar la capacidad operativa portuaria, según las autoridades participantes.

El sector privado hondureño enfatizó la necesidad de reducir tiempos de trámites para incrementar la inversión y la generación de empleo.
El acuerdo busca generar más de 100 mil empleos en sectores como logística, comercio, industria y servicios en Honduras.

También se discutió el libramiento de Puerto Cortés para acelerar el transporte de mercancías y reducir tiempos logísticos. En la misma mesa se planteó la incorporación de Aeropuertos de Honduras al comité de trabajo del CNL para mejorar coordinación en conectividad y comercio internacional, de acuerdo con los asistentes.

Mejorar procesos

María Antonia Rivera, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y miembro del CNL, sostuvo que la coordinación entre instituciones públicas y privadas puede mejorar la eficiencia operativa y la competitividad del país.

Rivera señaló que la reducción de tiempos en trámites y operaciones comerciales influye en la atracción de inversión y en la creación de empleo. En esa línea, en la sesión se analizaron mecanismos de articulación entre Aduanas, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) para simplificar procesos de importación y exportación, según informó el CNL.

La comisión tripartita analiza propuestas de salario y condiciones laborales, con la próxima reunión agendada para el 6 de marzo. (Foto: Redes sociales)
La comisión tripartita analiza propuestas de salario y condiciones laborales, con la próxima reunión agendada para el 6 de marzo. (Foto: Redes sociales)

Datos recientes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señalan que el país cerró 2025 con una tasa de desempleo de 6.14 %, mientras que diversos sectores empresariales advierten que la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas económicos, afectando a cerca del 78 % de la población ocupada.

Organismos como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP estiman que más de 200 mil hondureños permanecen sin empleo formal y millones sobreviven en condiciones de subempleo o trabajos precarios, situación que mantiene la migración y la falta de oportunidades como una de las principales preocupaciones sociales del país.

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