Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

La conducción de Drago comenzará con las grabaciones el 27 de enero y los nuevos programas se emitirán desde principios de febrero

En charla con Teleshow, Hernán Drago confirmó que será el conductor de Bienvenidos a ganar, el desafío por Canal 9, durante el mes de febrero. Su participación está limitada a ese periodo, de acuerdo con el compromiso alcanzado con la productora, ocupando el horario y el programa que actualmente capitanea Laurita Fernández.

“Empezamos a grabar el 27 de enero conmigo como conductor”, precisó Drago sobre el inicio de la nueva etapa del programa que se verá al aire los primeros días de febrero, sin fecha todavía determinada.

En el diálogo con este medio, el modelo dio detalles del acuerdo entre el canal y la productora de contenidos Kuarzo: “Lo que arreglé, en principio, es conducirlo por febrero”, aseguró. De acuerdo a sus palabras, es la única certeza del programa que se emite en las noches de El Nueve: “El resto del año no sé si puedo, no sé si vuelve Laurita, no sé si buscarán otro conductor, pero en principio, yo lo que acordé, de común acuerdo con la productora, es por febrero”.

Al explicar los motivos por qué solamente ese mes, expresó: “Más allá de las negociaciones con Laurita, que además está de temporada en Mar del Plata, en febrero a ella le era imposible y a mí me sería imposible seguir como conductor el resto del año”, comparó, alegando cuestiones de diversa índole: “Por motivos y contratos laborales y viajes laborales y personales que tengo durante el año y que ya son un compromiso asumido”, enumeró sin dar detalles.

El jurado de la nueva temporada estará integrado por Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Cae, Manuel Wirtz y Tambó Tambó, según informó la producción

Consultado por Teleshow sobre otros posibles roles dentro de Kuarzo y la productora, Drago diferenció: “Una cosa es continuar como jurado, otra cosa es seguir como panelista en lo de Vero (Lozano), que es de la misma productora, con lo cual mi negociación pasa con ellos exclusivamente”, explicó Hernán. Según su testimonio, y a partir de la experiencia de años haciendo el programa, la conducción exige una disponibilidad que, según Drago, solo podrá asumir durante un mes. Otros formatos de colaboración, como jurado o panelista, quedarían sujetos a la posibilidad de organizar los tiempos junto a la productora en el futuro.

Con la confirmación de Drago, la producción de la nueva temporada de Bienvenidos a ganar, el desafío apuesta nuevamente por el formato, pero por supuesto que habrá novedades y cambios en los contenidos sin perder la esencia.

El jurado estará conformado por Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Cae, Manuel Wirtz y los integrantes de Tambó Tambó. Entre los elementos centrales de la propuesta, la organización dispuso shows en vivo todos los programas, según informó la producción del ciclo, que cumple la cuarta temporada.

Las expectativas en torno a la competencia y la dinámica del jurado marcaron la estrategia de Canal 9 para esta etapa. Unidad de criterios, diversidad de talentos y presencia de figuras del entretenimiento, como mencionaron desde la organización, definieron el enfoque de las nuevas emisiones.

Canal 9 busca renovar el formato con una estrategia basada en la diversidad de talentos, unidad de criterios y presencia de figuras reconocidas del espectáculo.

La puesta en escena, con la combinación de shows en vivo y la participación de nombres reconocidos del ambiente artístico, buscó atraer tanto a la audiencia tradicional como a nuevos públicos.

La incertidumbre marcó el futuro de Laurita Fernández como posible conductora de uno de los programas más esperados del año. Desde la producción confirmaron a Teleshow que no cerraron contrato con la artista.

Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi, protagonizan La Cena de los Tontos

La conducción del ciclo, que se proyectó para marzo, quedó en suspenso mientras la bailarina figura cumple con sus compromisos en la obra La cena de los tontos, en la ciudad de Mar del Plata y junto a Gustavo Bermúdez y Martín Bossi, quienes están logrando tener una excelente temporada teatral.

En este contexto, la agenda de Laurita Fernández en el teatro resultó un factor clave. La coincidencia de fechas generó interrogantes sobre la disponibilidad de la conductora para asumir un compromiso televisivo desde marzo.