María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

El increíble festejo de 10 de Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, con amigos y sus padres (Video: X)

La hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, Giovanna, celebró su décimo cumpleaños en un ambiente donde la alegría, el color y la música fueron protagonistas. La fiesta, inspirada en la banda pop Bandana, fue el escenario donde la expareja dejó de lado, al menos durante esa jornada, las diferencias que los había enfrentado en los últimos tiempos. Los padres de Gio compartieron imágenes y videos donde ambos acompañaron a su hija en este día tan especial, demostrando que el bienestar de la menor sigue siendo una prioridad indiscutida para ambos.

María Fernanda Callejón celebró los 10 años de su hija Giovanna con una fiesta con temática Bandana (Instagram)

La celebración principal, bautizada como la “Gio Fest”, estuvo cuidadosamente ambientada con referencias a los años 2000. El salón se llenó de globos en tonos rosa metálico, luces, glitter y mucha música. Destacaron detalles inesperados, como un oso que ofició como DJ y la presencia de una pista de baile en la que niñas y niños siguieron coreografías grupales, mientras la homenajeada lucía un look acorde a la época: un jeans negro de tiro bajo y un crop top plateado repleto de lentejuelas brillantes. La propia Fernanda Callejón compartió en redes sociales palabras dedicadas a su hija: “¡Una década cumplida! Con un festejo muy especial a todo dancing, magia y diversión, con tus amigas y amigos, como te lo mereces hijita mía. A seguir soñando, creciendo en libertad y rodeada de amor”.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de 10 de su hija Giovanna (Instagram)

La llegada de la torta, decorada en sintonía con la “Gio Fest” y coronada por cuatro pisos, bolas de boliche brillantes, discos, flores y anteojos de sol, fue uno de los momentos más emotivos. Gio posó junto a Callejón y Diotto, mostrando unidad familiar ante el deseo de ver feliz a su hija. La imagen de los tres juntos fue celebrada por cientos de seguidores en redes sociales, quienes dejaron mensajes como: “Amé esa imagen donde están los tres”, “La foto final es todo amor” y “Qué lindo que puedan festejar en familia. Siempre hay que pensar en los niños”.

El festejo, lejos de limitarse a una sola jornada, se extendió con un evento distinto en la casa de Diotto, quien organizó una reunión más íntima y hogareña, rodeados de los familiares más cercanos. El odontólogo apostó por una decoración de Minnie Mouse, con globos temáticos y una torta rosa pastel con brillos y la figura del clásico personaje de Disney. Diotto preparó un asado para su hija y sus seres queridos, en una muestra más del compromiso de ambos padres para garantizarle a Giovanna una fecha inolvidable. A pesar de la separación, la expareja demostró que la prioridad es el bienestar de Gio, reforzando la idea de que el cariño y la dedicación pueden sostenerse incluso en las veredas opuestas de la vida matrimonial.

Desde la torta a los juegos y accesorios de la fiesta estuvo ambientado en la temática Bandana en el cumpleaños de Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto (Instagram)

La postal familiar contrasta fuertemente con el trasfondo legal y personal que enfrenta la expareja. Meses atrás, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto reanudaron el contacto tras un año de tensos conflictos derivados de la división de bienes y la manutención de su hija. El reencuentro, revelado en el programa A la tarde, se produjo en un restaurante de Pilar, después de numerosos cruces judiciales y exposición mediática. En este contexto, la actriz también enfrentaba una crisis con su expareja, el exfutbolista Fernando Gamboa, detalle que, según allegados, sumaba preocupación a su entorno.

Ricky Diotto le organizó un festejo íntimo a su hija Giovanna, luego de la fiesta que compartió con María Fernanda Callejón (Instagram)

La separación entre Callejón y Diotto tuvo altos tintes judiciales: la división de bienes, especialmente una propiedad compartida y la camioneta utilizada por Callejón, sumó tensión a la relación. Según informaron en el ciclo Puro Show, la camioneta formó parte de un acuerdo tras la ruptura, pero los desacuerdos sobre el pago de las cuotas reavivaron la disputa. Fernanda Iglesias, panelista del programa, explicó: “Le llegó una intimación para regularizar los pagos”, agregando que la concesionaria advirtió sobre la imposibilidad de seguir usando el vehículo hasta que se saldara la deuda. Callejón pretendía que Diotto asumiera el compromiso económico, propuesta que él rechazó.

El odontólogo hizo pública su postura al ser consultado por el programa LAM. “Todo tendría que haber quedado en privado. Estoy muy cansado. Hablo por educación”, declaró el músico. Luego detalló el desgaste emocional y financiero que afronta desde hace tres años: “Hice todos los ofrecimientos que pude. Dije que no quería quedarme con nada”. Su propuesta fue vender la casa familiar para adquirir un departamento a nombre de Giovanna y alquilar otra vivienda para Callejón. No obstante, la actriz habría exigido dividir equitativamente el producto de la venta, trabando el acuerdo definitivo. El propio Diotto subrayó: “Puse mucho para que tengamos lo poco que tenemos. Me iba a las seis de la mañana y volvía a las nueve de la noche. Se me ha acusado de cualquier cosa. ¿Querés que nos sentemos a tomar un café y te muestre todas las cosas que pago? Nos quedamos hasta mañana”.

El conflicto, que lleva más de un año sin resolución, aún no halla punto final y ambos involucrados coinciden en el cansancio por la exposición pública y el deseo de resguardar a su hija. La celebración compartida del cumpleaños de Giovanna aparece como un respiro que, al menos por un rato, deja fuera del foco las disputas para priorizar la felicidad de la menor.