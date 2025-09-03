Teleshow

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”

Martina Sánchez Acosta, pareja del actor, fue señalada por supuestamente borrar de un video a la integrante de la banda. Ante las acusaciones, respondió con un fuerte descargo en Instagram

El fenómeno Rebelde Way sigue vigente y parece no tener fronteras. La nostalgia y pasión por la serie atraviesan generaciones y países: la banda Erreway acaba de protagonizar un regreso triunfal a los escenarios, desatando el fervor de sus fanáticos en Buenos Aires. Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de polémicas, y una lluvia de comentarios encendió la alarma en redes sociales. En el centro de la escena, esta vez no estaban ni los hits ni los reencuentros entre los protagonistas, sino Martina Sánchez Acosta, la esposa de Benjamín Rojas, blanco de críticas inesperadas y mensajes de odio en Instagram.

Todo comenzó a raíz de la difusión de un video de celebración en redes, supuestamente editado por Martina y dedicado a la reciente gira de la agrupación. En las imágenes, los seguidores advirtieron la ausencia de Camila Bordonaba, histórica compañera de Felipe Colombo y Rojas en la serie y la banda. Las especulaciones explotaron de inmediato: acusaron a la pareja de Rojas de “eliminar” a Bordonaba intencionalmente, reavivando antiguos rumores de romance y la memoria de la relación adolescente que alguna vez unió a ambos actores.

La presión comenzó a sentirse con claridad en el perfil de Sánchez Acosta, quien no tardó en alzar la voz para defenderse del maltrato recibido. A través de una historia contundente, dirigió un mensaje directo a los seguidores: “Para todas las personas que han comentado el último reel con algo tan ilógico como que borré a Cami del video, no borré a nadie. Hice este material con un par de imágenes que me enviaron ese día. Ni siquiera estaba yo. Empecé a borrar los comentarios, pero son tantos que no puedo perder el tiempo haciéndolo”.

El descargo continuó abriendo aún más la intimidad familiar. “Ni siquiera saben que adoramos a Cami en esta familia. Pero lo que sí saben es herir. Y me hieren con todo lo que escriben. No soy del palo“, admitió en una sincera confesión. Pero la lluvia de críticas no cesó. En otra publicación, la pareja de Rojas volvió a dejar las cosas claras: “Hago tortas. Fin. Tengo una pastelería. No tengo nada que ver con el imaginario colectivo de una novela donde no saben distinguir realidad de ficción. Amo a mi pareja que justo es un ídolo mundial. Y sí, él se merece lo mejor, por eso consume nuestras tortas y todo el equipo de Erreway también”.

La pareja del actor y la repostera comparten una historia sólida desde 2011, año en que iniciaron su relación. Fruto de ese amor nació Rita, la niña que actualmente tiene 6 años. Bajo la vista pública y la sombra gigante de una banda amada por miles, la pastelera insistió en despegar su vida privada del torbellino mediático. “No tengo nada que ver con el imaginario colectivo de una novela donde no saben distinguir realidad de ficción”, repitió, buscando cortar de raíz la confusión entre melodrama y cotidianidad.

El tono de su descargo final fue tan desafiante como sentido: “Ah, y por si les interesa Cami amó el Key lime pie, digo por si quieren regalarle algo. Me pone triste, córtenla un poco”. Pese a eliminar luego sus publicaciones, las capturas circularon sin control, alimentando el ida y vuelta que caracteriza a las polémicas en las redes sociales.

No obstante, el costado dulce de la historia no perdió protagonismo. Para celebrar el éxito de Erreway y su reencuentro ante el público de Buenos Aires, el equipo de Sánchez Acosta preparó una mesa dulce repleta de tortas y bocaditos artesanales. En la cuenta oficial de Instagram de la banda, una publicación inmortalizó el festejo: los actores posaron sonrientes junto a su equipo y la mesa rebosante de dulzuras. “¡Todo increíble y riquísimo!”, sintetizaron en un mensaje que demostró que, puertas adentro, la complicidad y la amistad prevalecen a pesar del entorno ruidoso.

La trastienda del reencuentro de Erreway quedó marcada por el contraste entre la celebración pública y el desafío de convivir con la exposición mediática y la intromisión digital. Martina eligió la paz y el trabajo diario detrás de su pastelería, lejos del show, aunque en esta ocasión el revuelo le haya tocado de lleno. Las redes vuelven a poner la lupa y un simple video familiar puede encender pasiones y enojos en igual medida. Sin embargo, lo cierto es que la música de Rebelde Way, los reencuentros y hasta la torta favorita de Bordonaba logran, una vez más, convertirse en parte de la historia colectiva y del sentir nostálgico de varias generaciones.

