Teleshow

El abogado de Romina Gaetani contó cómo se encuentra: “Está con muchísimo miedo”

Ignacio Trimarco habló acerca de las últimas actualizaciones del caso de violencia de género y detalló el estado anímico de la actriz

Guardar
El letrado dio detalles de la causa de violencia de género (Video: Ángel responde-Bondi Live)

Las primeras semanas de 2026 presentaron momentos difíciles para Romina Gaetani. Tras denunciar un episodio de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh, la actriz atravesó un allanamiento en su propiedad, donde las autoridades hallaron balas y una caja correspondiente a un arma que no fue encontrada en el lugar.

En este contexto, y luego de varias semanas de silencio por parte de Romina, su abogado Ignacio Trimarco se comunicó telefónicamente con el ciclo Ángel Responde (Bondi Live) para brindar detalles sobre el estado actual de la causa y la situación personal de la actriz.

Durante la entrevista, el abogado explicó que la querella había solicitado la detención de Luis Cavanagh, fundamentando el pedido principalmente en la existencia de un arma que no aparece y en el protocolo vigente en casos de violencia de género, que exige secuestrar inmediatamente cualquier arma de quien esté imputado. Trimarco detalló: “Nosotros pedimos previo a esto la detención con una serie de fundamentos. Más que nada era cuestión de un arma que no aparece. Y como sabés, Mariana, en protocolo, en casos de violencia de género... se debe inmediatamente quitar y secuestrar el arma a toda persona imputada por violencia de género”.

El abogado confirmó que, pese al allanamiento realizado en la vivienda de la actriz, no se logró dar con el arma ni el cargador, aunque sí se hallaron balas y la caja. Sobre este punto, recalcó: “Se hizo allanamiento, no se encontró el arma, no aparece y ya hace más de quince días que nosotros pedimos la detención. Y bueno, la noticia es que ahora la fiscalía acompañó este pedido de detención de la querella y estamos a la espera de que a la brevedad tengamos una resolución por parte del juzgado”.

Romina Gaetani expresó miedo y confusión luego de la orden de detención contra Luis Cavanagh, su expareja

La fiscalía considera que existen riesgos procesales derivados de la falta de localización del arma y el contexto de violencia denunciado. Según Trimarco, la situación resulta particularmente alarmante por la gravedad de las pruebas existentes y el peligro que representa la ausencia del arma, lo que refuerza el pedido de detención de la expareja de Gaetani.

Consultado sobre el estado anímico de Romina, Trimarco manifestó: “Está con muchísimo miedo. La verdad, está muy mal, muy mal emocionalmente, muy mal por tener que revivir esto una y otra vez, las experiencias psicológicas en las distintas instancias procesales”. El abogado relató que en las horas previas se estaban realizando testimoniales clave en la causa, en presencia de Gaetani, quien, en su calidad de particular damnificada, debe estar presente durante las declaraciones de los testigos.

Entre quienes declararon ante la justicia se encuentran la terapeuta de la actriz, una amiga y el guardia de seguridad del country donde ocurrieron los hechos. Trimarco remarcó la sensibilidad de los testimonios y la importancia de resguardar la privacidad de Romina, luego de que se filtraran datos íntimos del expediente: “Ayer se filtraron cosas muy íntimas de la sexualidad de Romina, muy íntimas de cosas muy, muy delicadas, Mariana. Así que hicimos una presentación contra el juzgado de Garantías”.

La filtración de información sensible generó preocupación en el entorno de la actriz, exponiéndola a una situación de mayor vulnerabilidad. Trimarco cuestionó la actuación del juzgado, señalando la demora en expedirse sobre el pedido de detención y la exposición pública a la que se ha visto sometida Gaetani.

"Está muy mal, muy mal
"Está muy mal, muy mal emocionalmente, muy mal por tener que revivir esto una y otra vez", dijo el abogado de Romina

En cuanto al desarrollo del expediente, Trimarco explicó que la fiscalía acompañó el pedido de detención con nuevos elementos y fundamentos, pero hasta el momento el juzgado no se había expedido, a pesar de que el plazo legal es de cinco días. El abogado remarcó: “Si la fiscalía está considerando que hay una situación de riesgo de suficiente gravedad como para pedir la detención... Yo no sé el juez de Garantías qué está esperando”.

Ignacio Trimarco destacó la fortaleza de Romina para enfrentar el proceso judicial y subrayó la importancia de que reciba contención tanto en el ámbito judicial como terapéutico. El abogado señaló que mantiene una comunicación permanente con la actriz y que, pese a la angustia que atraviesa, ella cumple con cada instancia del proceso.

Los próximos días serán determinantes para la causa, a la espera de la resolución judicial sobre el pedido de detención de Luis Cavanagh y de las medidas que se adopten para garantizar la seguridad y el resguardo de Romina Gaetani.

Temas Relacionados

Romina GaetaniLuis Cavanagh

Últimas Noticias

Evangelina Anderson apuntó contra Ian Lucas tras su conflicto con el Chino Leunis en MasterChef: “Es de tirar bombas”

La modelo sorprendió al referirse a las actitudes del influencer tras el conflicto con el conductor, mientras crecen las especulaciones sobre su vínculo y las tensiones en el certamen culinario

Evangelina Anderson apuntó contra Ian

Rocío Pardo y Rufina Cabré a pura complicidad en un baile viral

La bailarina y la pequeña disfrutan de sus días en Villa Carlos Paz haciendo challenges en redes sociales

Rocío Pardo y Rufina Cabré

Rocío Marengo recordó el momento más triste de su maternidad: “Nunca lloré tanto”

La actriz relató en Intrusos cómo fueron los días en los que su bebé debió permanecer en internado en neonatología

Rocío Marengo recordó el momento

Rulo Schijman habló de los rumores entre Gabriela Sari y Facundo Arana: “Él me llamó cuando explotó todo”

El conductor de Desencriptados conversó con Infobae en vivo sobre la versión que relaciona a la actriz, con quien estuvo en pareja durante 11 años, con el galán

Rulo Schijman habló de los

Sergio Lapegüe grabó los destrozos en el violento asalto a la casa de su madre, que tiene 90 años y padece Alzheimer: el video

El periodista dejó un testimonio de la angustia que vivió al caminar por la vivienda de su mamá y luego habló con América Noticias: “Estamos con miedo y los delincuentes no”

Sergio Lapegüe grabó los destrozos
DEPORTES
Fue condenada por robar tarjetas

Fue condenada por robar tarjetas de crédito y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno: su provocador festejo

El increíble caso de Ali Dia: cómo un desconocido engañó a la Premier League y se convirtió en mito deportivo

La lapidaria frase de Lewis Hamilton sobre los nuevos autos de la F1 que preocupó a los fanáticos

Tenso cara a cara con un rival y atajada salvadora: el show del Dibu Martínez en la victoria sobre la hora del Aston Villa

Messi confirmó que sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: cuándo se jugará

TELESHOW
Evangelina Anderson apuntó contra Ian

Evangelina Anderson apuntó contra Ian Lucas tras su conflicto con el Chino Leunis en MasterChef: “Es de tirar bombas”

Rocío Pardo y Rufina Cabré a pura complicidad en un baile viral

Rocío Marengo recordó el momento más triste de su maternidad: “Nunca lloré tanto”

Rulo Schijman habló de los rumores entre Gabriela Sari y Facundo Arana: “Él me llamó cuando explotó todo”

Sergio Lapegüe grabó los destrozos en el violento asalto a la casa de su madre, que tiene 90 años y padece Alzheimer: el video

INFOBAE AMÉRICA

El increíble caso de Ali

El increíble caso de Ali Dia: cómo un desconocido engañó a la Premier League y se convirtió en mito deportivo

Diputados aprueban la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la FGR en El Salvador

Médicos suecos y españoles realizan más de 250 cirugías oftalmológicas en El Salvador

El Armagedón boliviano

Renunció la principal responsable del sector de hidrocarburos en Bolivia en medio de la crisis por combustible contaminado