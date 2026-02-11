El abogado de Romina Gaetani contó cómo se encuentra: “Está con muchísimo miedo”

El letrado dio detalles de la causa de violencia de género (Video: Ángel responde-Bondi Live)

Las primeras semanas de 2026 presentaron momentos difíciles para Romina Gaetani. Tras denunciar un episodio de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh, la actriz atravesó un allanamiento en su propiedad, donde las autoridades hallaron balas y una caja correspondiente a un arma que no fue encontrada en el lugar.

En este contexto, y luego de varias semanas de silencio por parte de Romina, su abogado Ignacio Trimarco se comunicó telefónicamente con el ciclo Ángel Responde (Bondi Live) para brindar detalles sobre el estado actual de la causa y la situación personal de la actriz.

Durante la entrevista, el abogado explicó que la querella había solicitado la detención de Luis Cavanagh, fundamentando el pedido principalmente en la existencia de un arma que no aparece y en el protocolo vigente en casos de violencia de género, que exige secuestrar inmediatamente cualquier arma de quien esté imputado. Trimarco detalló: “Nosotros pedimos previo a esto la detención con una serie de fundamentos. Más que nada era cuestión de un arma que no aparece. Y como sabés, Mariana, en protocolo, en casos de violencia de género... se debe inmediatamente quitar y secuestrar el arma a toda persona imputada por violencia de género”.

El abogado confirmó que, pese al allanamiento realizado en la vivienda de la actriz, no se logró dar con el arma ni el cargador, aunque sí se hallaron balas y la caja. Sobre este punto, recalcó: “Se hizo allanamiento, no se encontró el arma, no aparece y ya hace más de quince días que nosotros pedimos la detención. Y bueno, la noticia es que ahora la fiscalía acompañó este pedido de detención de la querella y estamos a la espera de que a la brevedad tengamos una resolución por parte del juzgado”.

Romina Gaetani expresó miedo y confusión luego de la orden de detención contra Luis Cavanagh, su expareja

La fiscalía considera que existen riesgos procesales derivados de la falta de localización del arma y el contexto de violencia denunciado. Según Trimarco, la situación resulta particularmente alarmante por la gravedad de las pruebas existentes y el peligro que representa la ausencia del arma, lo que refuerza el pedido de detención de la expareja de Gaetani.

Consultado sobre el estado anímico de Romina, Trimarco manifestó: “Está con muchísimo miedo. La verdad, está muy mal, muy mal emocionalmente, muy mal por tener que revivir esto una y otra vez, las experiencias psicológicas en las distintas instancias procesales”. El abogado relató que en las horas previas se estaban realizando testimoniales clave en la causa, en presencia de Gaetani, quien, en su calidad de particular damnificada, debe estar presente durante las declaraciones de los testigos.

Entre quienes declararon ante la justicia se encuentran la terapeuta de la actriz, una amiga y el guardia de seguridad del country donde ocurrieron los hechos. Trimarco remarcó la sensibilidad de los testimonios y la importancia de resguardar la privacidad de Romina, luego de que se filtraran datos íntimos del expediente: “Ayer se filtraron cosas muy íntimas de la sexualidad de Romina, muy íntimas de cosas muy, muy delicadas, Mariana. Así que hicimos una presentación contra el juzgado de Garantías”.

La filtración de información sensible generó preocupación en el entorno de la actriz, exponiéndola a una situación de mayor vulnerabilidad. Trimarco cuestionó la actuación del juzgado, señalando la demora en expedirse sobre el pedido de detención y la exposición pública a la que se ha visto sometida Gaetani.

"Está muy mal, muy mal emocionalmente, muy mal por tener que revivir esto una y otra vez", dijo el abogado de Romina

En cuanto al desarrollo del expediente, Trimarco explicó que la fiscalía acompañó el pedido de detención con nuevos elementos y fundamentos, pero hasta el momento el juzgado no se había expedido, a pesar de que el plazo legal es de cinco días. El abogado remarcó: “Si la fiscalía está considerando que hay una situación de riesgo de suficiente gravedad como para pedir la detención... Yo no sé el juez de Garantías qué está esperando”.

Ignacio Trimarco destacó la fortaleza de Romina para enfrentar el proceso judicial y subrayó la importancia de que reciba contención tanto en el ámbito judicial como terapéutico. El abogado señaló que mantiene una comunicación permanente con la actriz y que, pese a la angustia que atraviesa, ella cumple con cada instancia del proceso.

Los próximos días serán determinantes para la causa, a la espera de la resolución judicial sobre el pedido de detención de Luis Cavanagh y de las medidas que se adopten para garantizar la seguridad y el resguardo de Romina Gaetani.