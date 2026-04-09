Las imágenes de la terrible caída de Andrea del Boca en Gran Hermano que no se vieron: “¡Quiero a mi mamá!”

El ciclo puso por primera vez las fuertes imágenes del accidente de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de sus momentos más sensibles de la temporada cuando Santiago del Moro reunió a los participantes para darles una noticia que nadie quería escuchar: Andrea del Boca no regresará al juego. Con el correr de las horas, se conocieron más detalles de lo ocurrido y las imágenes de la caída dejaron en evidencia la gravedad del golpe: la actriz cayó de boca y, como consecuencia, perdió dos dientes. Este miércoles se vieron imágenes del momento que obligó a la intervención médica.

“Andrea del Boca quedó fuera de competencia. Está bien, se puede recuperar. El golpe fue muy duro”, anunció el conductor al principio de la gala a sus compañeros llevando tranquilidad en medio de la preocupación que había generado su situación en los últimos días. Sus palabras no solo confirmaron la salida definitiva, sino que también buscaron transmitir calma: la actriz ya se encuentra en su casa y fuera de peligro, luego de haber atravesado un cuadro complejo.

Con sangre en la boca y llorando, Andrea del Boca pidió por su madre tras el accidente

El contexto no era menor. Según se pudo ver en el material difundido posteriormente, Andrea perdió el equilibrio y cayó de frente, impactando directamente contra el suelo. El golpe fue tan fuerte que sus compañeros reaccionaron de inmediato, entre gritos y desesperación, mientras la producción intervenía con rapidez para asistirla. La caída obligó a la intervención inmediata del equipo médico y derivó en una serie de evaluaciones que finalmente determinaron que lo mejor era que abandonara el reality para priorizar su salud. A eso se sumaban antecedentes recientes: problemas de presión arterial, colon irritable y una recuperación que venía siendo monitoreada de cerca.

En ese contexto, una frase resonó con especial fuerza y terminó de dimensionar el estado emocional de la actriz tras el accidente: “¡Quiero a mi mamá!”, exclamó Andrea en un momento de vulnerabilidad total, entre sollozos y con sangre en la boca. Esa escena, que no se había visto en la transmisión original, conmovió profundamente tanto a los participantes como al público que siguió el episodio en redes sociales.

Las imágenes de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano generaron preocupación y se viralizaron en redes sociales

El impacto físico no fue menor. Además del susto inicial, el golpe derivó en la pérdida de dos piezas dentales, lo que obligó a una intervención médica inmediata y a una evaluación más profunda de su estado de salud. A partir de ese momento, quedó claro que la continuidad de la actriz dentro del reality estaba en duda.

Con ese panorama, el anuncio de Del Moro terminó de cerrar un proceso que ya se intuía delicado. Ante la noticia, las reacciones de los participantes dejaron en evidencia el lugar que Andrea había ocupado dentro de la casa.

Una de las primeras en tomar la palabra fue Yipio, emocionada. “La amo, la voy a extrañar un montón. Estoy muy orgullosa de ella. Lo dio todo”, expresó, destacando la fortaleza con la que la actriz había enfrentado su paso por el programa. Su mensaje no se limitó al afecto: también puso en valor el esfuerzo físico y emocional que implicó la experiencia para Andrea. “No sé si hay alguien acá que se bancaba esto como estuvo ella”, agregó, en referencia a las complicaciones de salud que atravesó.

La caída de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano requirió asistencia médica inmediata y evaluaciones posteriores

El reconocimiento fue unánime. Para muchos de los jugadores, compartir la convivencia con una figura histórica de la televisión argentina fue una experiencia tan inesperada como movilizante. En ese sentido, La Maciel también se mostró profundamente sensibilizada: “Andrea del Boca es un ícono. Yo me vi todas sus novelas”, dijo, dejando en claro el peso simbólico que tenía la actriz dentro de la casa.

Pero más allá de la admiración, lo que sorprendió fue el vínculo personal que logró construir. “El nivel de confianza y amor que se generó entre nosotras era increíble”, confesó, y agregó que hubo momentos en los que no podía creer estar compartiendo esa experiencia con alguien a quien siempre había visto desde afuera. “Cuando pasó lo que pasó, me asusté”, reconoció, recordando el episodio que derivó en la salida.

El conductor habló con los integrantes de la casa de GH y les avisó que la actriz no regresará (Video: GH, Telefe)

Manu Íbero, otro de los participantes más cercanos a Andrea, también tomó la palabra y dejó ver su tristeza. “Me duele muchísimo, pero también me alegra que esté bien”, dijo, en una síntesis que atravesó a toda la casa: la angustia por la partida y el alivio por su recuperación. Según contó, la actriz ya le había anticipado que no quería seguir en medio de la angustia por su caída: “Me decía que ya no quería estar”, relató.

Desde afuera, la preocupación también había sido grande. Las imágenes de su caída se viralizaron rápidamente y generaron incertidumbre sobre la gravedad del episodio. Fue su hija, Anna, quien llevó tranquilidad al confirmar que la actriz estaba bien y fuera de peligro. Sin embargo, también aportó un detalle que volvió a resonar tras su salida: la tendencia de Andrea a sufrir caídas y accidentes.