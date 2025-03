El desagradable video viral de Sandra Priore en la cocina de Gran Hermano que causó repulsión en las redes sociales

Sandra Priore causó polémica al limpiar con el mismo trapo una sandalia, cuchillo y la mesada en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

En las últimas horas, Sandra Priore, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe), desató una nueva polémica que provocó un sinfín de reacciones negativas en las redes sociales. Esta vez, la causa del revuelo fue un video viral en el que se la ve realizando prácticas de higiene en la cocina que dejaron atónitos a los seguidores del reality. En el clip, Sandra utiliza el mismo trapo con el que limpia una sandalia para secar un cuchillo y la mesada, lo que rápidamente desató críticas por poner en riesgo la salud tanto de ella como de sus compañeros de la casa.

El posteo del clip no tardó en viralizarse en X (antes conocido como Twitter) y recibió cientos de comentarios en los que se cuestionó la falta de conciencia sobre los riesgos que este tipo de acciones representa. “Bromatología salió del chat” fue uno de los mensajes que más resonó, haciendo referencia al estudio de los alimentos y su calidad para evitar riesgos para la salud. Según expertos, utilizar un trapo contaminado para limpiar superficies donde se manipulan alimentos puede ser una fuente de bacterias y otros patógenos, lo que pone en peligro la salud de los participantes.

Este incidente no es aislado. La falta de higiene en la cocina fue un tema recurrente con Sandra desde su ingreso a la casa, y este video solo vino a acentuar las críticas hacia su comportamiento en ese espacio. La actitud desconsiderada de la participante abrió un debate sobre las prácticas de higiene en espacios comunes, especialmente en un ambiente cerrado como el de GH.

Sandra Priore desata indignación por ignorar normas básicas de higiene en la preparación de alimentos

Muchos seguidores del programa se mostraron indignados por lo que consideraron una falta de responsabilidad en la manipulación de alimentos. Algunos comentarios expresaron su asco de manera explícita: “No puede ser tan sucia” y “Yo veo esto y me quiero morir. No entiendo cómo, por sentido común, no te da asco limpiar un zapato y con ese mismo trapo secar cubiertos”.

La indignación también incluyó comentarios de personas que expresaron su preocupación por el riesgo sanitario que implican este tipo de acciones, sobre todo considerando que la platense tiene a su cargo la preparación de los alimentos para todos los miembros de la casa.

Otros incidentes de higiene que generaron polémica

El video de Sandra limpiando con el mismo trapo su sandalia y luego el cuchillo y la mesada no es el único incidente relacionado con su higiene que generó críticas. Desde su llegada al reality, se viralizaron otros clips que muestran acciones igualmente desagradables. En uno de ellos, Sandra se toca las partes íntimas sin lavarse las manos posteriormente y continúa cocinando sin tomar las precauciones adecuadas. Este comportamiento causó repulsión entre los seguidores del programa, quienes ven con horror cómo Sandra continúa manipulando alimentos sin tener en cuenta las reglas mínimas de higiene.

Los usuarios cuestionan normas de convivencia tras polémicos comportamientos higiénicos en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Otro episodio que causó gran alarma fue el de la pescadora descongelando carne en bolsas plásticas sobre el pasto del jardín, lo que según expertos en seguridad alimentaria es una práctica extremadamente riesgosa. La carne debe descongelarse en refrigeración para evitar la proliferación de bacterias, algo que evidentemente no estaba considerando Sandra al dejar la carne al sol.

La descongelación de carne al sol por Sandra Priore desata alarma entre expertos en seguridad alimentaria (Video: GH, Telefe)

La preocupación por la falta de higiene se profundizó con otro video, en el que se la ve acomodándose la ropa interior mientras está en el sillón, lo que generó críticas sobre la falta de respeto por las normas básicas de conducta. Muchos seguidores expresaron que, si bien puede ser natural acomodarse la ropa, en un espacio común como la casa de Gran Hermano, es necesario tomar precauciones para mantener un mínimo estándar de higiene.