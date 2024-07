Luciano Cáceres confesó detalles íntimos de su historia familiar: un exilio y una hermana oculta en Venezuela

Luciano Cáceres, íntimo: la anécdota de la hermana que jamás conoció, su dura infancia y los trabajos que tuvo antes de ser actor (Video: El Trece)

Este martes Luciano Cáceres visitó La Noche Perfecta programa que se emite por El Trece y sorprendió a la audiencia con revelaciones íntimas sobre su historia familiar. Durante la charla con el conductor Sebastián Wainraich, el actor pasó por varios temas que se trataron en la entrevista y entre ellos admitió que nunca conoció a una hermana por parte de su padre, de la cual se enteró poco antes de su muerte.

Según explicó, hace un tiempo descubrió que tenía una familiar viviendo en otro país y con la que no tiene comunicación. “Tengo una hermana que no conozco, que me enteré antes de que muera mi viejo, en Venezuela. Él estuvo exiliado durante cuatro años allá y antes de morir me lo confesó, porque yo me iba a ir a trabajar a ese país, para un festival”, comenzó diciendo Luciano.

Estas revelaciones surgieron mientras Cáceres respondía preguntas del conductor, quien logró que el actor se sintiera lo suficientemente cómodo como para narrar sus vivencias más personales. “A los 16 años me enteré de que mis padres me habían concebido en un escenario”, recordó Cáceres, lo que lo llevó a indagar más sobre la historia de su familia.

“Fui a encarar a mi vieja y le digo, ‘¿Mamá, es verdad que vos con papá en el escenario…?’”, expresó el actor, quien confesó que su mamá se lo confirmó y como siguió indagando, se enteró de más secretos familiares. “¿Pero es verdad que vos estabas casada con otro tipo y papá también, y fue de trampa?”, insistió. Fue entonces que su madre le admitió todo y sus caras al narrar la anécdota provocaron las risas del público presente en la tribuna de programa.

En tanto, el actor reconoció que ciertas vivencias las experimentó en sus personajes. “Creo que en el trabajo, de alguna manera, uno aplica la experiencia de sus antepasados y esa cosa tan lúdica que tiene mi gestación, está puesta en los laburos que uno hace”.

Luciano también aclaró que tiene seis hermanos y recordó múltiples historias ocultas que fue desentrañando con el tiempo acerca de su familia. Respecto a su hermana en Venezuela, Cáceres detalló que su padre nunca se hizo cargo de ella, ya que ni siquiera sabía de su existencia. “‘Ella no sabe que yo existo’, me dijo mi viejo. Así que hay una Cáceres también en otro lado”, añadió el actor.

Con respecto a su niñez, Luciano compartió cómo afrontaba las adversidades económicas y para eso relató una anécdota de sus días escolares: “Siempre fui como muy responsable y me hice cargo de todos. Entonces mis hermanos más chicos iban en micro al colegio, yo los subía y me iba corriendo. Incluso por atajos a veces llegaba antes que ellos”, explicó, refiriéndose a su rol de hermano mayor.

Además, Cáceres narró algunas de sus primeras experiencias laborales que contrastan con su carrera actual como actor y director. Desde ser kiosquero, cartero, ayudante de albañil, hasta electricista y plomero. “Sí, hice de todo. Tuve varias changas, también fui boletero y acomodador de entradas en teatros“, sostuvo y hasta recordó su efímero paso como estatua viviente en un supermercado mayorista para promocionar un jabón en polvo.

“Tenías que procurarte tu vestimenta y te daban un cartelito con el slogan. Y te quedabas parado ahí. 45 minutos y 15 de descanso. Pero yo creo que ahí entendí lo que era la meditación”, reflexionó y concluyó: “A ese trabajo llegué por otro colega también actor y me acuerdo que lo hicimos varios del palo: Diego Topa, Mercedes Funes, éramos un grupo de laburantes”.